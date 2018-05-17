病毒重現 人類是否又要面臨埃博拉危機

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曾在全球範造成恐慌的埃博拉病毒重現。在剛果民主共和國，埃博拉病例已經從農村擴展到了城市。專家擔心，這一趨勢可能繼續持續下去，並且一發不可收拾。

根據目前的報道，剛果共和國已有至少42人感染病毒，23人死亡。

"病例的爆炸性增長可能性已經在那裏了，"世界衛生組織的高級專家彼德·薩拉馬說。另外，在城市裏發現的埃博拉與在農村發現的埃博拉也有很大的不同。

2014年至2016年發生的埃博拉病毒導致超過11000人死亡。雖然此前世界衛生組織已經宣佈疫情結束，但衛生官員仍然警告說，不排除埃博拉病毒零星爆發的可能性。

Image caption 埃博拉病毒如何傳播？

關於埃博拉的幾個事實

症狀包括發高熱、出血和中樞神經系統破壞

透過體液傳播，例如血液和唾沫

死亡率可達90%，但目前的病毒爆發死亡率為約70%

潛伏期在兩天到21天之間

圖片版權 AFP/Getty Image caption 根據目前的報道，剛果共和國至少42人已經感染病毒，23人已經死亡。

你需要緊張嗎？

目前，確診和疑似病例都出現在剛果共和國的赤道省，離邊境不遠。世界衛生組織已經與剛果共和國的官員合作，採集更多樣本，追蹤接觸者，並向當地社區講解預防知識等。

此次埃博拉的爆發是否會蔓延到世界其他地方，現在還有待觀察。不過，衛生專家提醒說，埃博拉感染還是可以避免的，比如避免直接與患者接觸，並且在高危地區佩戴防護義務，尤其是保護眼部等。

另外，接觸過患者的衣物和醫療廢物必須焚化，醫療器具也必須消毒。病患在康復後，必須停止性行為至少3個月。