「奔五」的凱莉·米洛：從鄰家女孩到流行歌姬
歷經三十年職業生涯的蛻變，凱莉·米洛已累計賣出超過8000萬張唱片。現在她迎來了知命之年。
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凱莉·米洛在熒幕、舞台和紅地毯上度過了她的30年。她最初在澳大利亞著名長篇肥皂劇《家有芳鄰》（Neighbours）中飾演一對人氣夫婦中的女方而一躍成名。
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《家有芳鄰》一度風靡英國。1985年，莎琳（Charlene，凱莉·米洛飾演）和斯科特（Scott，傑森·多諾文飾演）的婚禮吸引了超過2000萬觀眾觀看。兩名演員幾年後離開了劇組，開始在英國樂壇初露頭角。
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凱莉·米洛的第一首單曲是翻唱小伊娃（Little Eva）的「The Loco-Motion」）。該歌在1987年一舉奪得澳大利亞熱曲冠軍，並隨後在全球售出超過6800萬張唱片。
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成為樂壇明星的多諾文在90年代中期，公開談及他與毒癮鬥爭的經歷。與此同時，凱莉已成為當時為數不多的單靠名字便為人熟知的名流，吸粉眾多。
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90年代中期，凱莉·米洛成功地擺脫了她在《家有芳鄰》中假小子的形像。她2001年的主打歌「Can not Get You Out Of Our Head」成為了十年間最受歡迎的曲目。凱莉憑借自己的音樂斬獲無數獎項，包括2004年獲得格萊美獎。
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電視屏幕之外，1988年，凱莉再度與傑森·多諾文（Jason Donovan）攜手，在2012年倫敦的一場聖誕音樂會上表演二重唱「Especially For You」。
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凱莉·米洛被稱為「流行樂公主」，曾在諸多王室場合演出，觀眾包括查爾斯王子和女王伊麗莎白二世。
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2005年，36歲的凱莉·米洛在罹患乳腺癌後，不得不推遲她的「Showgirl Greatest Hits」巡迴演唱會。她後來曾回憶起她在確診後的幾個月裏經歷的一些「糟糕透頂的黑暗時刻」。
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Kylie Minogue
在紀念自己50歲生日的推文中，凱莉·米洛表達了她對家人、朋友和十多年前陪伴她和乳腺癌作鬥爭的醫護人員的感謝。
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凱莉·米洛幸運地得以完全康復，2006年，她很快在悉尼的巡迴演唱會上露面。
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凱莉·米洛曾出演一些重大活動，包括2000年悉尼奧運會。她甚至推出了自己的內衣、被單和枕套。此外，她還因10年前在白金漢宮的演出而獲得大英帝國勳章（OBE）。
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凱莉不是米洛家族唯一的榮耀，她的妹妹丹妮（Dannii）也是澳大利亞和英國熒屏上的常客。她在《家有芳鄰》的競爭對手《聚散離合》中成功走紅，和她的姐姐一樣，後來成為一名流行歌手。
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凱莉·米洛能量十足和炫目的表演使她收獲了大量LGBT群體的支持，她也經常參與悉尼年度同性戀狂歡遊行。
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2016年，她和未婚夫——英國演員約書亞. 薩塞（Joshua Sasse）在澳大利亞一個頂級音樂頒獎禮中身穿「Say 『I do』（說「我願意」）」字樣的T恤，表達對同性婚姻的支持。一年後，澳大利亞民眾以絶對多數贊成，通過了同性婚姻合法化。
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Kylie Minogue
凱莉•米洛在這張照片的推文中說道：「所以，新的十年開始了，我為生活給我帶來的這麼多機會感到無比感激。50歲.....讓我們開始吧！」凱莉的火熱沒有消散的跡象，她的最新專輯《Golden》今年在英國和澳大利亞名列榜首。
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