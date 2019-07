「奔五」的凱莉·米洛：從鄰家女孩到流行歌姬

90年代中期,凱莉·米洛成功地擺脫了她在《家有芳鄰》中假小子的形像。她2001年的主打歌「Can not Get You Out Of Our Head」成為了十年間最受歡迎的曲目。凱莉憑借自己的音樂斬獲無數獎項,包括2004年獲得格萊美獎。