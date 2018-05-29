「奔五」的凱莉·米洛：從鄰家女孩到流行歌姬

  • 2018年 5月 29日

歷經三十年職業生涯的蛻變，凱莉·米洛已累計賣出超過8000萬張唱片。現在她迎來了知命之年。

  • Kylie Minogue performing onstage during her "Showgirl" world tour in Glasgow on 19 March 2005 PA

    凱莉·米洛在熒幕、舞台和紅地毯上度過了她的30年。她最初在澳大利亞著名長篇肥皂劇《家有芳鄰》（Neighbours）中飾演一對人氣夫婦中的女方而一躍成名。

  • Kylie Minogue and Jason Donovan pictured in December 1988 PA

    《家有芳鄰》一度風靡英國。1985年，莎琳（Charlene，凱莉·米洛飾演）和斯科特（Scott，傑森·多諾文飾演）的婚禮吸引了超過2000萬觀眾觀看。兩名演員幾年後離開了劇組，開始在英國樂壇初露頭角。

  • Singer Kylie Minogue at the 1989 Aria Awards in Sydney Getty Images

    凱莉·米洛的第一首單曲是翻唱小伊娃（Little Eva）的「The Loco-Motion」）。該歌在1987年一舉奪得澳大利亞熱曲冠軍，並隨後在全球售出超過6800萬張唱片。

  • Kylie Minogue performs during the opening of the Sydney 2000 Paralympic Games at Sydney Olympic Park, Sydney Australia. Getty Images

    成為樂壇明星的多諾文在90年代中期，公開談及他與毒癮鬥爭的經歷。與此同時，凱莉已成為當時為數不多的單靠名字便為人熟知的名流，吸粉眾多。

  • Winner of best Dance Recording Musical Artist Kylie Minogue poses backstage in the Pressroom at the 46th Annual Grammy Awards held on 8 February 2004 at the Staples Center, in Los Angeles, California. Getty Images

    90年代中期，凱莉·米洛成功地擺脫了她在《家有芳鄰》中假小子的形像。她2001年的主打歌「Can not Get You Out Of Our Head」成為了十年間最受歡迎的曲目。凱莉憑借自己的音樂斬獲無數獎項，包括2004年獲得格萊美獎。

  • Kylie Minogue and Jason Donovan perform during the Hit Factory Live Christmas Cracker concert, at the O2 arena in London on 21 December 2012 PA

    電視屏幕之外，1988年，凱莉再度與傑森·多諾文（Jason Donovan）攜手，在2012年倫敦的一場聖誕音樂會上表演二重唱「Especially For You」。

  • The Prince of Wales and Kylie Minogue during the "Its Fashion" charity gala dinner at Waddesdon Manor, Buckinghamshire, on 11 June 2001 PA

    凱莉·米洛被稱為「流行樂公主」，曾在諸多王室場合演出，觀眾包括查爾斯王子和女王伊麗莎白二世。

  • A poster promoting Australian singer Kylie Minogue's forthcoming tour is labelled with a postponed banner at Sydney Superdome on 19 May 2005 in Sydney Australia. Getty Images

    2005年，36歲的凱莉·米洛在罹患乳腺癌後，不得不推遲她的「Showgirl Greatest Hits」巡迴演唱會。她後來曾回憶起她在確診後的幾個月裏經歷的一些「糟糕透頂的黑暗時刻」。

  • Kylie Minogue with short hair - date unknown Kylie Minogue

    在紀念自己50歲生日的推文中，凱莉·米洛表達了她對家人、朋友和十多年前陪伴她和乳腺癌作鬥爭的醫護人員的感謝。

  • Singer Kylie Minogue performs on stage for the opening night of her Showgirl Homecoming Tour at the Sydney Entertainment Centre on 11 November 2006 in Sydney, Australia. Getty Images

    凱莉·米洛幸運地得以完全康復，2006年，她很快在悉尼的巡迴演唱會上露面。

  • Australian pop singer Kylie Minogue (C) poses for photographs with Beefeaters after receiving her Order of the British Empire (OBE) from the Prince of Wales for services to music, at Buckingham Palace, in London, on 3 July 2008. Getty Images

    凱莉·米洛曾出演一些重大活動，包括2000年悉尼奧運會。她甚至推出了自己的內衣、被單和枕套。此外，她還因10年前在白金漢宮的演出而獲得大英帝國勳章（OBE）。

  • Singers Kylie Minogue (L) and sister Dannii Minogue pose on the grid at the Australian Formula One Grand Prix at the Albert Park Circuit on 18 March 2007 in Melbourne, Australia Getty Images

    凱莉不是米洛家族唯一的榮耀，她的妹妹丹妮（Dannii）也是澳大利亞和英國熒屏上的常客。她在《家有芳鄰》的競爭對手《聚散離合》中成功走紅，和她的姐姐一樣，後來成為一名流行歌手。

  • Kylie Minogue opens her world tour 'Les Folies Tour' at Herning MCH Multi Arena on 19 February 2011 in Herning, Denmark Getty Images

    凱莉·米洛能量十足和炫目的表演使她收獲了大量LGBT群體的支持，她也經常參與悉尼年度同性戀狂歡遊行。

  • Kylie Minogue and Joshua Sasse pose in the ARIA awards room during the 30th Annual ARIA Awards 2016 at The Star on 23 November 2016 in Sydney, Australia. Getty Images

    2016年，她和未婚夫——英國演員約書亞. 薩塞（Joshua Sasse）在澳大利亞一個頂級音樂頒獎禮中身穿「Say 『I do』（說「我願意」）」字樣的T恤，表達對同性婚姻的支持。一年後，澳大利亞民眾以絶對多數贊成，通過了同性婚姻合法化。

  • Kylie Minogue sits naked behind a decorated guitar. Date unknown Kylie Minogue

    凱莉•米洛在這張照片的推文中說道：「所以，新的十年開始了，我為生活給我帶來的這麼多機會感到無比感激。50歲.....讓我們開始吧！」凱莉的火熱沒有消散的跡象，她的最新專輯《Golden》今年在英國和澳大利亞名列榜首。

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