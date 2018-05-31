圖片版權 AFP Image caption 直到最近之前，金英哲（左）仍然是在美國的黑名單中

朝鮮領導人金正恩的主要副手在紐約與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，就歷史性的美朝峰會進行討論。

朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲在結束對中國的訪問之後飛往紐約，與蓬佩奧共進晚餐；二人將會在當地時間周四（5月31日）再次會面。

金英哲是近20年來到踏足美國國土的最高級別朝鮮官員。

美國總統特朗普（Donald Trump）此前取消了原定於6月12日舉行的美朝峰會，但美朝雙方在事後均作出新的努力，試圖令峰會如期舉行。

特朗普與金正恩原定於新加坡會面，如果最終實現，將會是歷史上美朝國家元首的第一次會面。

第一次會面

圖片版權 AFP Image caption 蓬佩奧與金英哲在紐約東區一幢公寓樓中進餐

周三晚上，蓬佩奧與金英哲分別抵達聯合國總部附近的一幢大樓。

金英哲比蓬佩奧先到，而稍後出現的美國國務卿事後在推特（Twitter）上發文：「今晚在紐約與金英哲共進了良好的工作晚餐。菜單上有牛排、玉米及奶酪。」

在會面前，蓬佩奧就已經擺出了美方立場。

朝鮮則強烈反對特朗普政府官員此前將朝鮮的無核化進程與利比亞相提並論的說法。

前利比亞領袖卡扎菲將軍放棄了自己的核武項目，幾年後卻在西方支持的反政府叛亂中被殺。

蓬佩奧與金英哲計劃在周四進行更多對話。

各方仍在努力

在朝韓邊境的非軍事區板門店，朝鮮副外長崔善姬（Choe Son Hui）與前美國駐韓大使金成進行多次會面。

這些會談自周日開始一直在斷斷續續地進行，中間曾出現一些較長時間的暫停。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普與金正恩的核武分歧（英文）

兩名外交官員也曾在過去的朝鮮無核化談判當中代表各自國家出場。

在新加坡，有消息指，由白宮官員喬·哈金（Joe Hagin）率領的一個美國團隊正在與朝鮮領導人實際上的幕僚長金昌善會面，商討峰會涉及的後勤事宜。

而俄羅斯外長謝爾蓋·拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則正在平壤與金正恩會面。這是金正恩第一次與俄羅斯高層官員會面。

拉夫羅夫還邀請金正恩訪問莫斯科。

圖片版權 AFP Image caption 拉夫羅夫周四在平壤與金正恩會面

周三，拉夫羅夫還第一次與蓬佩奧通了電話。

白宮發言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）則已經確認，美國與朝鮮仍然計劃在下月舉行峰會。

「就像總統說的，如果它要發生，我們肯定會凖備好，」桑德斯說。

拯救「特金會」？

BBC駐美國國務院記者芭芭拉·普萊特·厄舍爾（Barbara Plett Usher）發自紐約

就在幾個月前，這個朝鮮高官訪問紐約根本是不可想像的。直到最近，金英哲都仍然在美國列出的黑名單當中。

美國國務院一名高級官員稱，金英哲與蓬佩奧在今年較早前於平壤見過面後，一直在試圖繼續了解對方。

不過這名官員也說，他們需要在核設施解除的程度與速度等問題上減少分歧，才能讓峰會恢復進行。他還承認，美國必須想辦法令朝鮮領導層相信，朝鮮在無核化之後仍然安全。

不過，這次高級別會面顯示了特朗普與金正恩是希望峰會舉行的，於是很多人都相信，兩人將會找到方法，將其實現。

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