2018世界杯：足球狂歡能否令俄羅斯迎來「嬰兒潮」

圖片版權 Getty Images Image caption 數據顯示，這其實是一座有催情作用的獎杯……

對於俄羅斯的人口專家來說，世界杯的重要性將會一直延伸到7月15日結束之後很久。

他們將會繼續關注出生登記數字，以觀察足球是否會再一次令賽事主辦國的生育率產生積極影響。

此前有研究顯示，運動賽場上的好成績與參與國家的嬰兒出生率之間存在著一定聯繫，因為「感覺好了」，可能就會令人覺得「感覺來了」。

生育率下降

圖片版權 Getty Images Image caption 人們將體育賽事與嬰兒潮聯繫在一起

這對於俄羅斯來說，或許是個好消息，因為這個國家在1992年進入人口負增長階段，自此就一直面臨著人口危機。

美國全球政策智庫蘭德公司（Rand Corporation）的報告指，那是俄羅斯戰後歷史當中第一次出現人口負增長。

一些人估算，到2050年，該國人口有可能從現在的1.43億下降到1.11億，成因可能是生活水平下降、高死亡率和低生育率幾個因素的共同作用。

根據世界銀行（World Bank）的最新數字，俄羅斯的出生率是每千人13人，比大多數國家都高——包括英國以及好幾個歐盟國家在內。

飆升

圖片版權 Getty Images Image caption 到2019年3月，俄羅斯醫院或許有得忙了

不過，與1960年對比，這個數字幾乎下降了一半，而其它國家的下降幅度則相對較小。

這一問題令克里姆林宮擔憂。去年11月，俄羅斯總統普京啟動了一系列改革，旨在鼓勵俄羅斯人生孩子。

重點之一是向有新生嬰兒的低收入家庭提供優待，包括在孩子出生後前18月發放津貼。

至於足球，也會對此有幫助嗎？

對於這個問題的研究是近些年才開始的，不過在英國，據廣泛報道指，1966年英格蘭主辦並贏得世界杯冠軍之後的幾個月裏，那裏的出生率出現飆升。

最有力的證據來自 2007年，在德國主辦2006年世界杯九個月之後，該國醫院報告的出生率上升達15%。

雖然當時那支年輕的德國隊最終只是第三名，但是一屆成功的比賽令人們陷入了狂歡。關於那個夏天，甚至還有一部催淚的紀錄片。

「伊涅斯塔一代」

圖片版權 Getty Images Image caption 2009年射入關鍵一球的伊涅斯塔是名符其實的「孩子王」？

「快樂的心情通常會釋放荷爾蒙，從而令人比較容易懷孕，」產科醫生羅爾夫·克里奇（Rolf Kliche）向德國媒體表示。

「對很多人來說，在比賽過程當中感受到的興奮在比賽終場哨響後仍然會持續下去，並且會被釋放在其它地方。」

2015年，BBC報道稱，南非金山大學（University of Witwatersrand）的研究人員在該國錄得了不尋常的男嬰出生率上升。

他們的結論是，2010年世界杯誘發了這一現象。那是世界杯第一次在非洲大陸上舉行。根據研究人員指，世界杯期間席捲全國的喜悅之情，令南非人的性生活頻繁。

你的器材不支持播放多媒體材料 2018俄羅斯世界杯：東道主的「微笑挑戰」

「已知的是，如果人們性交的頻率較高，往往就會傾向於生男孩多過女孩，」該校其中一名學者格溫尼亞伊·馬蘇庫梅博士（Dr Gwinyai Masukume）說。

甚至在巴西，即使該國作為2014世界杯主辦國在半決賽中以7-1慘敗於德國，出生率仍然出現飆升。巴西統計局的數據顯示，2015年3月的嬰兒出生率較前一年有7%的明顯增長。

足球對於出生率的正面刺激甚至不需要一屆完整的賽事。2013年，《英國醫學期刊》（British Medical Journal）一份研究報告創造了「伊涅斯塔一代」（Generation Iniesta，另譯因尼斯達）這個詞語，用來形容2009年5月6日，這名巴塞羅那的西班牙球員在比賽最後時刻打進一球之後所刺激起來的新生命。

意大利式幽默

那是比賽最後一分鐘，他在倫敦對陣切爾西的一腳神奇的射門，將加泰羅尼亞人的球隊送進歐洲冠軍聯賽（Uefa Champions League）決賽。

該項研究分析了加泰羅尼亞中部各醫院的嬰兒出生情況，結果顯示在2010年2月，也就是伊涅斯塔那個進球之後9個月，「新成員」數字上升了16%。

這一數字與那一年後半期的數據形成鮮明對比：那一段時間的出生率有所下降，報告的作者將此歸因於西班牙當時的經濟危機。

「我們的研究結果還顯示，2010年下半年也出現過出生率下降，」研究人員寫道，「可能是因為西班牙的經濟危機，想必是和『理性造人』有關」。

球場與臥室之間的關係變成了一個熱門話題。今年較早前的歐冠比賽，意大利球隊羅馬在主場憑借補時階段的進球實現了神奇逆轉，賽後該俱樂部在其推特（Twitter）帳戶上抖機靈地推銷它的嬰兒用品。

推廣說：「9個月之後這些東西或許賣得動了啦。」

冰島的「火熱」之夜

圖片版權 Getty Images Image caption 這個冰島小女孩是2016年歐洲杯之後的結晶嗎？

冰島同樣因為一場比賽就來了興致：2016年6月，本屆世界杯最小的參賽國在歐洲杯當中令人震驚地淘汰了英格蘭——據估計，當時有2.7萬冰島人，幾乎相當於該國總人口的10%，都去現場觀看了那一屆比賽。

九個月之後，當地媒體報道，該國的嬰兒出生率出現歷史新高。而隨著他們在2018俄羅斯世界杯首戰1－1逼平了奪冠熱門阿根廷，這一切還有可能再次發生。

那俄羅斯又怎樣呢？

雖然他們在6月14日的首場比賽以5－0大破沙特阿拉伯，但是人們不期望這支本屆世界杯參賽隊當中世界排名最低的球隊走得很遠。

不過，南非的例子已經證明，即使在球場上成績平平，但仍然有可能在其他地方一擊即中……