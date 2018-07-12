法國奇聞：八千歐元拍來一個……斷頭台

圖片版權 AFP/Getty Image caption 這個真正的斷頭台2014年曾經被拍賣過但沒能成交

一個有150年歷史的斷頭台在法國拍賣，引起爭議和反對，最後以八千歐元成交，買主是法國人。

拍賣行表示，這座有三米高的斷頭台其實是一件複製品，而且從來沒有鍘過任何人的頭，但是刀刃上卻有幾處凹痕。

這座斷頭台原本陳列在巴黎一個博物館裏，博物館破產後，一個爵士音樂酒吧買下博物館產權，將斷頭台送到拍賣行拍賣。

反對爭議

斷頭台拍賣引起許多爭議，法國拍賣業監管機構反對將這座斷頭台公開拍賣。

「他們不應該拍賣這個斷頭台，這和納粹集中營受難者的衣服，還有折磨、虐待人的刑具一樣，拍賣這些物品會傷害人的感情。」

但是，斷頭台還是在周三（7月11日）在巴黎如期拍賣。

起標價4000歐元，競價只花了兩分鐘就成交，喜好收藏怪異物品的法國工業家費夫裏耶（Christophe Février）以8008歐元得標。

圖片版權 Getty Images Image caption 法國大革命期間使用斷頭台執行死刑

斷頭台和死刑

斷頭台起源於法國，目的是要更人道的執行死刑，在法國大革命期間斷頭台稱為法國執行死刑的主要方法。

1793年至1794年之間，有16000人被送上斷頭台處死，最有名的就是法國國王路易十六和妻子安東尼特。

法國最後一次以斷頭台執行死刑是在1977年，1981年法國廢除死刑。

真正的斷頭台過去也曾經拍賣過，2011年，一座真正的斷頭台在巴黎以22萬歐元的價格拍賣成交。

2014年，另一座真的斷頭台在法國西部城市南特拍賣，估價四萬歐元，但最終未能成交。