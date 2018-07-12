特朗普訪問英國：不同的總統 兩樣的氣氛

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年美國總統大選特朗普獲勝後，英國首相特里莎•梅隨即於2017年 1 月訪美，成為特朗普上任後訪問美國的首位外國領導人，並代表英國女王伊麗莎白二世向特朗普總統發出訪問邀請。

英國政界與民間、歡迎與抗議的人們在經過一段時間的爭議之後，終於做好了凖備，迎接美國總統特朗普就任以後對英國的首次「工作訪問」。

特朗普參加在布魯塞爾召開的北約峰會之後將於7月12日下午抵達英國。

與以往慣例不同，這一次，總統車隊將直接把特朗普和夫人一行送到位於倫敦西北牛津郡的布倫海姆宮，俗稱"丘吉爾莊園"。

據悉，特朗普13日將在溫莎堡與英國女王伊麗莎白二世一起「喝茶」；下午，將在英國首相的鄉間官邸 （Chequers） 與特里莎·梅會談。隨後特朗普將飛往蘇格蘭，與夫人在自家的高爾夫球場度過周末後返回美國。

圖片版權 Getty Images Image caption 2011年，美國前總統奧巴馬來英國訪問，和時任首相卡梅倫在唐寧街10號的後花園一同燒烤

穿行于城堡別墅

特朗普的到訪，與過去半世紀以來歷次到訪的美國總統相比，場面和氣氛會大不相同。

雖然也要見英國女王，但特朗普不會與女王乘坐敞篷馬車在白金漢宮前的皇家大道上接受群眾夾道歡迎， 而是在遠離倫敦的女王行宮之一溫莎堡。

雖然也要出席國宴，但不是在白金漢宮，而是在牛津郡的丘吉爾莊園。

雖然也要與英國首相會談，但不是在首相府唐寧街10號，而是在白金漢郡的首相鄉間官邸。

雖然也要與英國政界商界精英交流，但不是在威斯敏斯特議會大廈，而是在蘇格蘭他自己的高爾夫球場。

這是因為特朗普不願意看到看到抗議者。自從特朗普的訪英行程終於確定後，抗議者們一直在凖備以各種形式表達他們對他的憤怒。

圖片版權 Getty Images Image caption 抗議者通過社交媒體平台集資16000英鎊，製作了一個高達6米的充氣氣球"特朗普寶寶"，將在星期五早上在倫敦市中心升空。

「特朗普寶寶」升空

雖然特朗普一路將避開公眾場合，但抗議者還是凖備如影隨形，一路跟著抗議。

抗議者通過社交媒體平台集資16000英鎊，製作了一個高達6米的充氣氣球「特朗普寶寶」，將在星期五早上在倫敦市中心升空。

雖然是卡通形像，但「特朗普寶寶」誇張中抓住了特朗普形像的「經典」， 比如"緊握手機的小手"、"一頭金髮"、以及臉上的"日光浴曬痕"等。

起初，倫敦市政府不同意抗議者放飛氣球。但在民眾網上請願簽名的壓力下，倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）批准了這項"放飛特朗普寶寶"的活動。

倫敦市長一名發言人表示，「市長支持和平抗議的權力，並對多種表達方式表示理解。」

但是，「特朗普寶寶」的活動範圍還是有一定限制的：抗議者只能在7月13日早上9點半到11點半在倫敦中心的議會廣場上空放飛，而且升空距離不能超過30米。

警方壓力巨大

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普總統出席在布魯塞爾的北約峰會後將在12日下午飛抵英國，總統車隊將直接把他送到位於白金漢郡的丘吉爾莊園。

特朗普訪英行程雖然短暫，但由於線路穿行于城堡別墅之間，縱跨英倫島南北，而且抗議者誓言一路緊跟，因此，也會給英國警方的保安工作帶來挑戰。

英國警察協會警告說，特朗普的到訪「無疑」將給警方帶來巨大壓力。

警方說，特朗普行程沿途各地警局將抽調大批警力保衛，當地正常的治安工作「無疑」也會受到影響。

特朗普總統的保安費用將由沿途地方警局共同承擔，在蘇格蘭的保安費用則由中央政府撥款，上限為500萬英鎊。

爭議人物

2016年美國總統大選特朗普獲勝後，英國首相特里莎•梅隨即於2017年 1 月訪美，成為特朗普上任後訪問美國的首位外國領導人。

正是在那次訪美期間，梅首相代表英國女王伊麗莎白二世向特朗普總統發出訪問邀請。

然而，特朗普上任後的施政措施一再引起巨大爭議。他提出的被視為是針對穆斯林的旅行禁令、其在推特上轉貼英國極右組織的反伊斯蘭影片，讓英國民間掀起反對特朗普訪英的聲浪，多名英國政治人物也都曾公開表示不歡迎特朗普。

特朗普政府發動的一場日益擴大的跨大西洋貿易戰爭和全球對美國處理非法移民導致家庭分離的不滿，也給特朗普總統的訪英增添了新的爭議。