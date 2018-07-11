泰國溶洞救援：那些救出足球隊員的「潛水英雄」

圖片版權 AFP/Getty Image caption 來自外國的潛水專家加入救援行動。

受困17天、12名足球少年和他們的教練、3天的救援行動，這些國際潛水專家們是誰？

受困在淹水洞穴中長達17天，12名少年足球員和他們的教練終於被救出。最後五名受困者在周二（7月10日）終於重見天日。在這場舉世矚目的救援行動中，幫助他們脫困的潛水員來自世界各地，他們與泰國海豹突擊隊合作行動。

找到受困男孩們的潛水員來自英國，但將男孩們帶離洞穴的工程浩大，需要來自國際的各方支援。泰國一名前海豹突擊隊員沙曼（Saman Gunan）上周五在協助救援時，因氧氣用盡而在洞穴內身亡。

對於這些搜救者的資料我們所知有限，而且大部分參與行動的救援者不願意多談。以下是少數我們得知的救援者個人信息：

約翰‧沃倫森（John Volanthen）和裏克·斯坦頓（Rick Stanton）

英國人約翰‧沃倫森的聲音是受困的13人在地底下聽到的第一個來自外界的聲音。

他和同是英國人的潛伴裏克·斯坦頓受泰國政府徵召前來，同行的還有英國洞穴專家羅伯特·哈珀（Robert Harper）。

他們三人在足球隊獲報失蹤後的第三天抵達泰國。

沃倫森的正職是高科技顧問，斯坦頓以前是消防員，他們都是南部與中部威爾斯洞穴搜救小隊（South and Mid Wales Cave Rescue Team）的成員。

你的器材不支持播放多媒體材料 泰國被困少年足球隊全部獲救

他們曾參與過其他洞穴救援行動，足跡遍布挪威、法國和墨西哥。

理查德·哈里斯（Richard Harris）

有數十年潛水經驗的理查德·哈里斯醫生來自澳大利亞的阿得萊德，他在這次的行動的角色是檢查男孩們的身體狀況，判斷救援行動是否能夠啟動。因為如果男孩們的身體太過虛弱，救援行動的危險性將大為上升。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @EdwardGodfrey9 Adelaide doctor & cave-diving specialist Richard Harris, gave up his holidays so he could assist with the Thailand rescue operation. @9NewsAdel pic.twitter.com/DgVROfywqL — Edward Godfrey (@EdwardGodfrey9) 2018年7月9日

根據媒體報道，哈里斯醫生在澳大利亞、中國和新西蘭都有探險潛水經驗。身為一名訓練有素的麻醉師，他也專精野外醫療和復蘇手術。

2011年他在澳大利亞南部打撈他的友人安涅斯‧米洛卡（Agnes Milowka）的遺體，這名經驗豐富的潛水員因為在極度惡劣的環境之下耗盡氧氣而身亡。

據信讓哈里斯加入救援行動是基於英國潛水員們的要求。

泰國海豹突擊隊

圖片版權 Facebook/Thai Navy Seals Image caption 最後殿後離開洞穴的潛水員是泰國海豹突擊隊員

無數的泰國海豹突擊隊員投入這場救援行動，當中最有名的是軍醫阿帕（Pak Loharnshoon），以及三名尚未確認姓名的隊員，三位隊員在男孩們被找到後，自願留在洞穴內陪伴他們度過等待救援的日子。

上周在泰國海豹突擊隊的Facebook專頁上可以看到一段影片，軍醫阿帕照料受到輕傷的男孩。

四名殿後的泰國海豹突擊隊在周二傍晚離開洞穴。

Image caption 阿帕恭少將負責指揮這場救援行動。

沙曼（Saman Gunan）

沙曼是退役的泰國海豹突擊隊員，38歲的他喜歡跑步和騎車。近日為參加營救活動而重新歸隊。他自願參加救援行動。但7月6日在運送氧氣瓶的過程中，他在洞穴內失去意識。

他的潛伴嘗試施救但無力回天，他的遺體被運出洞穴。

圖片版權 AOT BIKE CLUB Image caption 沙曼（中）是自行車騎行愛好者，他在此次營救行動的一次潛水過程中身亡。

他的遺孀對BBC說，他因為參與援救行動而被讚為英雄，「他樂於助人、喜歡參與慈善活動，也喜歡把事情做好。」

泰國皇家海軍海豹突擊隊指揮官阿帕恭少將（Adm Arpakorn）在談到隊員身亡時說：「我們不會停止任務，我們不會讓我們的朋友白白犧牲。」

班‧雷曼南特斯（Ben Reymenants）

圖片版權 facebook.com/ben.reymenants Image caption 班‧雷曼南特斯（圖左）

雷曼南特斯來自比利時，他在普吉島經營潛店。據信他也在上周一發現男孩們的救援隊伍中。

克勞斯‧拉斯穆森（Claus Rasmussen）

來自丹麥的拉斯穆森在泰國潛水數年，也在東南亞許多國家有潛水經驗，他在許多潛店任職過，目前在雷曼南特斯的潛店擔任導潛員。

圖片版權 facebook.com/mikko.paasi.3 Image caption 帕西在Facebook上貼出克勞斯‧拉斯穆森在洞穴中潛水的照片。

米可‧帕西（Mikko Paasi）

芬蘭人帕西在泰國的小島龜島（Koh Tao）成立了一家潛水中心，專攻需要高度技巧的潛水。這意味著他擅長洞穴潛水和廢墟潛水。

7月2日，男孩們與教練被發現的那一天，帕西的妻子在Facebook上說她為丈夫訂了飛往清萊的機票，讓他參與救援行動——這天是他們的結婚八週年紀念日。

圖片版權 facebook.com/mikko.paasi.3 Image caption 芬蘭人米可‧帕西

伊萬‧卡拉迪奇（Ivan Karadzic）

丹麥人卡拉迪奇幾年前搬到龜島居住，目前和帕西一起經營潛水中心。

他向BBC講述他從遠方第一眼看到男孩們時感到的恐懼——他不知道會看到什麼樣的「傷亡場面」，在看到男孩們和教練都安然無恙後，他才放下心中大石。

卡拉迪奇在Facebook寫下關於沙曼之死：「願你安息，你是個英雄，我們永遠不會忘記你的犧牲。」

艾瑞克‧布朗（Erik Brown）

來自加拿大溫哥華的布朗是一名導潛。他從十多年前開始潛水，在埃及成立了一家潛水學校。

周二晚間，他在Facebook上寫到，他在九天之內完成了七次潛水任務，這意味著他在洞穴內待了63個小時。

圖片版權 facebook.com/mikko.paasi.3 Image caption 艾瑞克‧布朗（圖左）、米可‧帕西（圖中）和班‧雷曼南特斯（圖右）在慶祝他們完成任務。