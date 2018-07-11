英國專家：備好安全套 當心新興性病MG

英國性健康和艾滋病專家警告說，要當心MG這種性病。

MG通常沒有明顯症狀，但可能發展成盆腔炎，導致一些女性不孕。

MG可能會被患者、醫生錯過。如果得不到正確的治療，可能產生抗生素抗藥性。

什麼是MG

MG的醫學全名是Mycoplasma genitalium。中文譯名為生殖支原體。它是一種細菌，是最小的具有自我複製能力的生物體。它可引起男性尿道炎症，導致陰莖產生分泌物、排尿疼痛。

在女性中，MG可能會導致生殖器官（子宮和輸卵管）炎症，疼痛，還可能引起發燒和一些出血症狀。

通過與攜帶MG的人進行無保護性行為後就可以感染MG，安全套可以防止MG的傳播。

MG是20世紀80年代首次在英國發現，專家估計英國人口的1-2%受到感染。

MG並不總會伴隨發病症狀，也並不總是需要治療，但醫生可能沒查出來或者誤把MG當作另一種傳播感染性病，例如衣原體性病。

「英國性健康和艾滋病防治協會」說，這正是令人擔憂之處，因此它新近發佈了有關的治療指南。

現在已經開發出MG的測試工具，但並非在英國所有的診所都有。不過，醫生可以將樣本送到英格蘭公共衛生部門實驗室診斷。

MG也可以用抗生素治療。 但MG感染對有些藥物產生抗藥性。

"帶上安全套"

在全球範圍內，用很多大環內酯類抗生素根治MG的治癒率正在下降。有關指南說，用大環內酯類抗生素治療MG產生抗藥性的比例估計約為40%。

而一種抗生素，阿齊霉素（azithromycin，又譯為阿紅霉素，阿齊紅霉素等）在大多數情況下仍然有效。

「英國性健康和艾滋病防治協會」成員、布里斯托的彼得·格林豪斯醫生是性健康醫療顧問。他敦促人們採取性行為預防保護措施。

他說："這是為了讓公眾了解MG。這也是在凖備夏天假期出門休假打包的時候裝上安全套、在需要時一定使用的又一個很好理由。"

"確保治癒"

指南的另一位編輯帕蒂·荷馬說："制定這些新指南是因為，我們無法繼續沿用過去15年以來的方法，否則，MG有可能發展成超級細菌，這無疑將導致公共衛生事件的緊急情況。"

"新指南建議，要使用凖確的MG檢測方法作出正確診斷、正確治療，然後持續跟蹤以確保治癒。"

"現在也迫切需要有足夠的資源，以確保對患有不孕症高風險的婦女進行診斷和抗菌藥物耐藥性檢測。"

英格蘭公共衛生部顧問、微生物學家海倫·費法爾博士對該指南表示歡迎。她還說："堅持正確使用安全套，每個人都可以保護自己免受性病感染。"