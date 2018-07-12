圖片版權 Getty Images Image caption 英格蘭的冠軍夢結束了，球迷們安慰彼此。

2018年的夏天有很多事值得銘記──但對於英國和克羅地亞球迷來說，最難忘的莫過於世足冠軍夢。

在英國時間7月11日傍晚的四強賽，數百萬粉絲聚集在英國全境的酒吧、公園和城堡，為加裏夫·索斯蓋特（Gareth Southgate，修夫基）帶領的英格蘭球員們加油。

許多人為了看英格蘭足球史上最重要的一場球賽而翹班。英國人對於奪得世足冠軍的信心曾冉冉上升。

英格蘭在開賽五分鐘就由特裏皮爾（捷比亞，Kieran Trippier）的任意球破門，1-0領先克羅地亞（又譯克羅埃西亞）近50分鐘，直到下半場佩里西奇（比列錫，Ivan Perišić）扳平比分，雙方僵持進入加時賽，比賽到109分鐘，曼朱基奇（曼祖基奇，Mario Mandžukić）進球逆轉，克羅地亞擊敗英格蘭，首次進軍世足決賽場！

圖片版權 EPA Image caption 海德公園的球迷們。

超過三萬球迷聚集在倫敦的海德公園觀賽，這是自1996年歐洲杯之後最大規模的世足四強賽戶外放映。在諾丁漢城堡、布萊頓海灘也都有大螢幕放映。

在克羅伊登一處購物中心，啤酒在歡樂的氣氛下早早售罄，但喜悅之情逐漸轉變成焦慮，最後以心碎告終。

在紐卡斯爾，由特裏皮爾的進球所創造的歡欣在被扳平比分後轉變成一片死寂，更別提克羅地亞進第二球時的情況了。

海德公園一對父子安德魯和路克‧唐寧守在大螢幕前，「我們兩點左右就到了，公園開放後我們就進來了，」安德魯當時說，他有信心英格蘭能勝出。

Image caption 安德魯和路克‧唐寧兩點左右就到了海德公園

圖片版權 PA Image caption 在曼徹斯特的失落小球迷。

在曼徹斯特，8000張門票很快被搶購一空，全城陷入足球狂熱，許多人在英國夏令時間下午3點鐘就離開工作崗位。

23歲的伊布拉希來自曼徹斯特，他說：「我們踢得很好，但被表現更好的球隊打敗，我很失望。」29歲的尼克說：「我們的表現已經超出期待。」

Image caption 英格蘭早早進球時，曼徹斯特爆出歡呼。

圖片版權 Getty Images Image caption 球迷們戴上英格蘭隊長的面具觀賽。

在布萊頓海灘上，粉絲們的雙眼緊盯著螢幕。

諾丁漢城堡的放映門票在開賣幾分鐘就賣完。粉絲們穿戴英格蘭球衣和旗幟，緊張地聚集在大螢幕前。當終場哨音響起，一度熱鬧的場面陷入陰鬱的沉默──這說明了一切。

圖片版權 PA Image caption 諾丁漢城堡的球迷。

圖片版權 Getty Images Image caption 海德公園的球迷在賽後神情落寞。

但球迷們很快就唱起綠洲合唱團（Oasis）的經典歌曲《別帶著悔恨回望》（Don't Look Back in Anger），並且一邊鼓掌、驕傲地唱起國歌。

「屬於克羅地亞的時刻」

在克羅地亞則是另一番景象。球迷興高采烈，慶祝自己的國家第一次進軍世足決賽。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 克羅地亞擊敗英格蘭，他們將在決賽與法國爭冠。

BBC記者貝爾（Bethany Bell）在克羅地亞首都薩格勒布報道，一名身穿紅白格子球衣的球迷對她說：「如果我們贏了，我會跳進噴泉裏，」

幾秒鐘後，巨大的尖叫聲淹沒廣場，那名球迷跳進了噴泉裏，還有數十人加入他，他們高興得大喊，人們燃放煙花、吹響喇叭。

圖片版權 Reuters Image caption 狂喜的球迷跳進噴泉裏。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 在薩格勒布，大批球迷們聚集觀看比賽。

「英格蘭人回家了，而我們要進軍決賽！」一名女球迷說，「我們是個小國，但是我們能踢球！」

「沒有人期待我們會贏，」球迷馬可哭著說，「英國媒體在過去的一個星期都在嘲笑我們，說我們沒有機會，但我們在場上證明了我們的高水凖。」

「在每場球賽，球員們都付出百分之百的努力，對我們來說這就是一切。」

BBC記者貝爾報道，這是屬於克羅地亞的時刻，這個國家只有400萬人口，但他們培育出了傑出的球員。