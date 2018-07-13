德國：歷史原因造就的異見人士庇護所

圖片版權 EPA Image caption 劉霞到達德國柏林時，有民間組織人士到機場舉起標語歡迎。

中國諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞到達德國後，正在酒店暫住，也曾經與當地的朋友見面。當地有團體凖備周五（7月13日）劉曉波逝世一週年的日子，在柏林格特斯曼教堂（Gethsemane church）為劉曉波舉行追憶會。劉霞好友、獨立中文筆會會長廖天琪引述劉霞說，劉霞不會出席這個追憶會。

德國多年來都有介入劉曉波的事件。他去年病重入院時，德國曾派出醫療專家為他會診；他逝世後，德國等多國政府呼籲中國當局容許劉霞出國，德國更表示隨時歡迎她到當地。 劉霞獲准出國後，德國駐華大使柯慕賢（Michael Clauss）陪她從北京乘坐飛機，經芬蘭赫爾辛基轉機到柏林。

多年來，德國收容了來自多個國家的異見人士，它在2015年的歐洲難民潮更接納了許多來自中東和非洲的難民。分析認為，德國的歷史和總理默克爾（Angela Merkel）的成長背景，都令德國社會在難民和人權等問題上十分包容。

圖片版權 Reuters Image caption 在從北京抵達芬蘭赫爾辛基機場等待轉機時，劉霞滿張開雙臂走向接機的人，神色愉悅。

異見人士庇護所

德國多年來都關注中國的人權狀況。德國駐北京大使館在2016年邀請了胡佳、高瑜等多名中國異見人士，與多國駐華代表一起出席當年東西德「統一日」酒會。

默克爾今年五月訪華期間，也先後與2015年「709大抓捕」中，唯一仍然失蹤的維權律師王全璋太太李文足，以及另一位被捕維權律師余文生太太許艷見面。

李文足事後在社交網站發帖，希望默克爾能幫助她向中國官方確認丈夫是否仍然在世。她在去年德國「統一日」的活動期間，也跟柯慕賢見面，並向對方介紹王全璋案件的進展。

許多其他中國的異見人士離開中國後長居德國，包括創作描寫「六四事件」鎮壓長詩《大屠殺》的中國作家廖亦武，和多年被禁旅行的維權藝術家艾未未。

除了中國，德國也對其他國家的異見人士伸出援手。土耳其裔作家阿克汗（Dogan Akhanli）被土耳其監禁多年後，在1991年以難民身份移居德國。他曾撰寫書藉，講述第一次世界大戰期間土耳其奧斯曼帝國大規模殺害亞美尼亞人。事件造成約150萬名亞美尼亞基督徒死亡，但土耳其一直質疑這個數字，並且反對以「種族滅絶」形容事件。

土耳其總統埃爾多安在當地2016年政變流產後，被指大規模搜捕他的政敵。德國外交部發聲，指德國會向任何受「政治逼害」的土耳其人提供保護。

圖片版權 AFP Image caption 土耳其裔作家阿克汗形容，自己是"前政治犯"。

「不要回到有圍欄的日子」

研究德國歷史多年的香港浸會大學助理教授鐘子褀認為，德國總理默克爾在東德長大，影響她掌權後處理外國異見人士和2015年歐洲難民潮的方法。

默克爾當年10月出席歐盟峰會期間，匈牙利總理維克托·歐爾班（Viktor Orban）跟她說，德國早晚會跟匈牙利一樣興建邊境圍欄阻擋難民。默克爾稍後發言時回應：「我待在圍欄後的日子太長了，不會想再回到那種時候去。」

鐘子褀接受BBC中文訪問時指出，默克爾的說話顯示她把自己放到難民的處境，希望能到達一個既自由、又沒有政治逼害的地方。他認為，這些情況顯示默克爾「在東德生活的經驗，的確影響著她對難民和受政治迫害者的看法」。

中國歷史學家章立凡也認為，德國出於對第二次世界大戰期間納粹德軍暴行的反思，而中國的文化大革命、個人崇拜等事情對人權的侵犯很多德國歷史事件接近，因此會引起德國人的關注。「我想德國人看到中國的現狀，會有一點歷史回憶。」

圖片版權 EPA Image caption 默克爾在東德出生，分析認為她在"鐵幕"後長大的背景，令她在人權和難民問題上十分包容。

德國的「自我反省」

劉霞到德國的時間點，正值中國總理李克強到訪歐洲。另外，中國和歐盟在7月16至17日凖備在北京召開年度中歐峰會，中國期間據報會嘗試拉攏對方，在貿易戰中聯手抵抗美國。

章立凡對BBC中文表示，中國似乎把釋放劉霞當成一個「大禮包」送給德國，但歐洲對中國「破壞世界貿易組織的原則」、知識產權的盜竊、以至中國在歐盟的併購十分警惕。章立凡指出，中國釋放劉霞無助解決它和歐盟之間「深層次的矛盾」，因此中國的計劃不會成功。

中國政治學者吳強認為，人權外交一直是歐盟外交的重點，除了中國，德國也介入到中東地區、朝鮮和非洲等地的人權事務當中。

美國國務院每年都會發表全球人權報告，它今年4月發出最新一份報告。美國代理國務卿蘇利文（John Sullivan）指，中國散播「威權體制最差的一面」，也繼續限制公眾自由表達意見的權利。中國隨即發表「美國人權狀況報告」反擊，指美國自稱捍衛人權，但自己國內的人權卻持續變差。

你的器材不支持播放多媒體材料 劉霞與劉曉波：艱難的羅曼史

吳強留意到，德國對中國的人權外交主要糾結在個別個案中，沒有像美國般對中國提出每年一度的人權報告，或者通過中歐人權通話，有更積極的施壓，立場「相對溫和」。他認為，如果德國想要藉人權外交成為聯合國安理會常任理事國，它「可以做得更多、更好」。

鐘子褀認為這與德國的歷史背景有關，它在關注中國人權狀況的同時，不會覺得「自以為是」。

「他們會先反省，知道自己也曾迫害、製造政治犯，所以當其他地方同樣有製造政治犯時，他們會樂意幫助這些人，但不會用一種指責的形式說其他人做得不對。」