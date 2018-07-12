泰國溶洞救援的八大關鍵問題

圖片版權 Reuters Image caption 泰國和國際救援團隊的工作危險又複雜，一些細節被逐步披露出來

受困於泰國清萊府"睡美人洞"（Tham Luang）17天後，12名少年足球員和其教練終於被成功救出。

泰國和國際救援團隊的工作危險又複雜，一些細節被逐步披露出來。在本文中，BBC記者喬納森·黑德（Jonathan Head）解答了一些關於足球員、教練和救援情況的關鍵問題。

為什麼男孩們走到了溶洞深處？

在男孩們和其教練艾卡波（Ekkapol 'Ek' Chantawong）解釋之前，我們無法得知原因。

根據球隊主教練甘他翁（Nopparat Kanthawong）的說法，在事發的那個周六，他們本計劃踢一場比賽，但比賽取消了，安排了一次訓練課。

男孩們喜歡騎自行車，教練艾卡波建議他們騎車去足球場。那時他們沒有去洞穴的跡象。

圖片版權 Facebook/ekatol Image caption 一些少年足球隊員和教練

周六是其中一名男孩皮爾拉法（Pheeraphat 'Night' Sompiengjai）的16歲生日。一家當地的商店稱，這些男孩花費了700多泰銖購買食物慶祝，在當地這是不小的一筆錢。

甘他翁稱艾卡波非常善良，全心全意對待球員。他認為，男孩們說服艾卡波一起進入了洞穴。這個洞穴在當地很有名，以前男孩們也去過。

最合理的猜測是，在洞穴乾燥的時候走到深處很容易，但之後洪水上漲，只能走到更深處。

男孩們的父母能看望他們嗎？

官方的解釋是，經過這次意外男孩們十分虛弱，可能容易受到感染。

現在，他們的生命十分寶貴，為了救他們出來付出了巨大的努力，泰國當局不會冒這個險。也許泰國官方也想要防止男孩們見到父母太過興奮。

你的器材不支持播放多媒體材料 The boys give peace signs as they recover in hospital

他們的父母來自於貧窮的邊緣地區，習慣於聽從官員指令，也許十分感激政府這麼長時間的營救，父母們不會反對官方的決定。

泰國官方允許他們通過窗戶看看孩子，也會逐步允許他們戴著手套和口罩進入房內。

教練艾卡波會受到處分嗎？

目前看上去不太可能。男孩的父母們說已經原諒他了，並且十分感謝他的努力。據報道，艾卡波在洞內讓男孩們保持樂觀的情緒，特別是通過冥想。冥想是艾卡波在以前12年的僧侶生涯中習得的。

甘他翁說，艾卡波可能會被要求再做3個月僧人。泰國人通常會以此懺悔，或在精神上充實、淨化自己。在這之後，會允許艾卡波開始正常的生活。

泰國也沒有必須要為任何事故找到罪魁禍首的「問罪文化」，人們會更宿命地接受事故，公眾對追責的呼聲也越來越低。

這麼長時間沒有足夠食物，男孩們怎麼活下來的？

男孩們在被發現之前已經在洞穴裏待了9天，他們可能有一些為慶生凖備的食物。同時他們也是一班熱血足球隊員，十分健壯，團隊關係緊密。這讓他們小心分配了食物，並且互相支持。

泰國軍方潛水員稱，教練艾卡波教了男孩們冥想，並且把更多的食物給了孩子們。艾卡波也要男孩們喝岩石上滴下來的水，而不是喝污染了的地下水。

在他們被困的最後6到8天，他們得到了食物補給，開始是一些高蛋白凝膠，隨後獲得了更多正常的食物，可以讓他們在出洞之前體重有所增長。

他們一直都處於黑暗中嗎？

大多數時候。他們進洞穴只帶了便宜的手電筒，難以維持很長時間。在他們被困的最初9天，他們可能大多處於黑暗中。

他們被找到後，一名泰國軍方醫生和至少3名潛水員同他們呆在一起，有較好的手電筒。即使這樣他們大部分時間仍處於黑暗中，出洞穴時需要佩戴太陽眼鏡。

圖片版權 Thai Navy SEALs/Getty Images Image caption 泰國溶洞救援人員

他們注射了鎮靜劑嗎？

泰國當局對這個問題含糊其辭。泰國總理巴育·佔奧差稱，他們注射了少量鎮靜劑。但是BBC採訪到的一些救援人員稱，這些男孩注射了大量鎮靜劑，是半清醒狀態。

這樣做的原因是，救援人員擔心受困人第一次穿上潛水設備在洞穴水中會恐慌，威脅到所有人的安全。

目前不清楚潛水員是如何帶著半清醒或十分瞌睡的男孩們從洞中出來的，技術上有許多挑戰。有時候他們可能被綁在潛水員的身上。整個過程大膽、創新，也很複雜，以前從未嘗試過。

誰付了救援行動的錢？

大部分由泰國政府承擔。

其他國家的支援，比如30名美國空軍人員可能會得到本國政府的資助。許多泰國企業在交通和食物方面提供了支持。泰國航空和曼谷航空為一些外國潛水員提供了免費航班。

泰國能獨立完成救援嗎？

不能，很少國家能做到。洞穴潛水是一項十分專業的技能，專業洞穴救援者更加罕見。

幸運的是，十分有經驗的洞穴探險者昂斯沃思（Vern Unsworth）曾經廣泛地查探過「睡美人洞」的情況，並且就住在附近。

你的器材不支持播放多媒體材料 泰國被困少年足球隊全部獲救

男孩失蹤後的那天他在現場，並建議泰國政府邀請其他國家專業的潛水員來幫忙。

泰國的海軍潛水員最初進入洞穴後十分吃力，因為他們的經驗和設備都是關於海上潛水。他們被快速上漲的洪水推出了洞穴，找到男孩似乎沒有希望。

多國外國潛水員到達後，泰國當局允許他們設計搜索和救援方案。組織工作十分龐大，涉及到數百人，還搭建了繩索和滑輪系統。

泰國良好的組織工作值得稱讚，但也不能忽視國外的幫助。