睡覺越少壽命越短：你需要了解的睡眠真相

圖片版權 Getty Images Image caption 睡眠不足對我們的身體和大腦都非常有害。

你可能對政客或企業家吹噓自己每天所需睡眠時間之短感到厭煩。但你知道嗎，睡眠不足對我們的身體和大腦害處都很大。

美國加州伯克利大學神經科學和心理學教授馬修·沃克解釋了為什麼你不要羨慕那些「夜貓子」的原因。他還寫了《為什麼我們要睡覺》一書，看了有可能改變你的生活方式，或者能讓你延年益壽。

沃克理解，人們都很忙，每天只有24小時，日程安排總想塞到滿滿。但是，看看證據，我們不努力每天爭取多睡幾小時，真有一點不可思議。

為什麼睡覺很重要？

對數以百萬計的人所作的流行病學研究都能告訴我們同樣一個事實：睡覺越短，壽命就越短。

因此，如果你想要長壽，並盡可能持久保持健康，就應該多睡好覺。

睡眠應該是我們夢寐以求的醫療保健系統：它最民主、免費、而且，這劑良藥一點也不苦口。

事實上，睡眠非常有益，沃克教授已經在游說醫生開睡眠處方。

但是，睡眠必須是自然發生的，效果才最好。不少研究結果把安眠藥與癌症、感染和死亡風險增加聯繫起來。

如果不睡覺，我們的身心會有什麼變化？

許多疾病與睡眠不足有關。例如，老年癡呆，癌症，心血管疾病，肥胖症，糖尿病，抑鬱症，焦慮，甚至自殺。

睡眠，可以讓我們的身心得到全面「整修」。

圖片版權 Getty Images Image caption 在連續清醒20個小時之後，你的思路行動就會像喝醉一樣受阻。

每晚睡多久才能保持健康？

簡言之：七到九個小時。

如果你的睡眠時間少於7小時，你的免疫系統和你的認知能力將開始受到影響。在連續清醒20個小時之後，你受到的影響和喝醉了一樣。

睡眠不足的一個問題是，當時你意識不到它對你造成的傷害。就彷彿醉漢拿起車鑰匙離開酒吧、堅持說「我沒醉，真的沒醉」一樣。

圖片版權 Getty Images Image caption 如果你想要活到老年，並盡可能持久保持健康，就應該多睡。

為什麼我們睡得越來越少呢？

如果看一下工業化國家的數據，我們就會發現一個明顯的趨勢：在過去的100年間，我們睡覺的時間減少了。

如果我們睡得更少，我們就更難進入REM（快速眼動）階段。干擾REM是非常有害的，因為它對我們的創造力至關重要，對我們的心理健康也至關重要。

人們睡得越來越少有幾個原因。

1. 知識不足。科學界知道睡得好是多麼重要，但到目前為止還沒能有效地傳達給大眾。大多數人不明白為什麼睡眠很重要。

2. 生活節奏。一般來說，我們工作時間更長，花更多時間通勤。我們很早就離開了家，很晚才回來，而且我們也想與家人和朋友共度時光，看電視......最後，我們的時間都被吞噬，犧牲了睡眠。

3. 態度和觀念。睡覺有個形像問題。如果你告訴某人你睡了九個小時，他們可能會覺得你很懶。因此，很多人吹噓他們每晚睡得有多短。不過，沒有人會說，整天大睡的嬰兒是懶惰的，因為我們知道睡眠對他們的發育是絶對必要的。但是，隨著年齡增長，這個概念會發生變化。

圖片版權 Getty Images Image caption 小嬰兒和動物都會好好睡覺。

4. 環境。現在我們生活在一個缺少黑暗的世界。但是，我們需要黑暗，以釋放一種叫做褪黑素的激素，幫助我們安然入睡。不幸的是，社會進步的副作用之一是，我們不斷受到人造光線的影響。隨著LED屏幕的誕生，這種情況更加惡化。

5. 溫度。社會進步的另一個意想不到的副作用是：我們不再在24小時內體驗到冷和熱的自然轉化。我們都想要溫暖的家居環境，但我們也需要一點涼爽，讓我們進入睡眠模式。我們的大腦和身體需要降低核心溫度，降低約1°C，以便我們以自然的方式放鬆、入眠。我們大多數人都把暖氣溫度調得過熱：如果你想睡得好，晚上應該把家中的溫度調到18ºC。