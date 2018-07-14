BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

2018年的第28周，諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞在丈夫忌日前數天，終於獲准離開中國；救援人員把困在泰國一個溶洞的12名少年足球隊員和他們的教練全數救出，但一名前海軍潛水員在行動中死亡；中美貿易戰爆發，雙方互不相讓，更有可能升級。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 劉曉波遺孀劉霞抵達柏林

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BBC中文7月10日率先報道，諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞當天乘坐飛機離開北京，經芬蘭赫爾辛基轉機到德國。

德國外長海科·馬斯（Heiko Maas）在推特（Twitter）表示，很高興劉霞抵達德國，劉霞會在德國接受治療，期望她盡快康復。而中國外交部發言人華春瑩回應此事時說，劉霞是按照其本人意願前往德國接受治療。

外界留意到劉霞獲准出國同一天，中國總理李克強剛好在德國訪問，中國據報希望在商貿戰中拉攏歐洲，一起抵抗美國，但分析認為事情不是中國想像般容易。

2. 美中開啟「史上最大貿易戰」 衝擊波全面解析

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中美貿易戰正式開打，兩國都在7月6日開始向對方價值約500億美元的進口貨品徵收額外關稅。美國隨後宣佈計劃擴大徵稅貨品的清單，至價值約2000億美元的貨品。

美國總統特朗普更表示，不排除最終向價值5000億美元的中國進口貨收關稅，這個金額基本上等於美國去年從中國進口的全部貨物。

此前曾有分析顯示，如果美國完全停止從中國進口商品，中國GDP將下滑3個百分點；美國內部也有意見認為加徵關稅等於向美國消費者徵稅。但受這場貿易戰影響的，不只是中國和美國。

3. 泰國溶洞救援：前海軍潛水員喪生後的挑戰與選項

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泰國12名少年足球隊員和他們的教練受困溶洞全部獲救，一名前海豹突擊隊員薩曼卻因氧氣用盡而死亡，令營救行動不能稱上「完美結束」。

救援人員一開始的時候，曾想過讓孩子和教練在洞裏待數個月，等雨季完結、洞內水位回降後才把他們救出來，但後來發現這個方法不行，最終決定讓每兩名潛水員帶領一名男孩潛水離開洞穴。

展開救援的同時，救援人員要考慮天氣會否下雨，迅速地把洞穴淹沒，也要顧及孩子的身體狀況能否應付離開洞穴的過程。最重要的是，孩子被困洞穴的氧氣含量不斷下降，救援人員必須與時間競賽……

4. 英格蘭足球光環下鮮為人知的齷齪角落

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英格蘭在今年的世界杯冠軍夢最終落空，只能與比利時爭奪季軍。除了英格蘭球迷，一些英國女性也希望球隊能獲勝晉級。但她們不是英格蘭隊的支持者，她們支持英格蘭隊的原因更令人心憂。

5. 從「改名風波」看台灣的國際身份危機

BBC中文5月底調查了100間國際公司，發現超過十間公司仍然把台灣列為「國家」，時隔一個多月，BBC中文再度調查，其中多間公司已經把「國家」字眼刪除，一些公司對BBC中文表示，這是他們的「錯誤」，並不把台灣視為「國家」。

台灣學者認為，中國以市場規模威脅公司「改名」，令台灣處於「名亡實存」的狀態，憂慮大陸持續的打壓，會令台灣未來在國際間被重新建構，在經濟、安全等領域，慢慢失去主導權和被邊緣化。