圖片版權 EPA Image caption 馬來西亞高官對BBC說，中國企業可能幫納吉布洗錢。

馬來西亞新政府相信，「一馬基金」（1MDB）的巨額錢權醜聞牽涉中國企業。大馬財政部早前已叫停三項中國主要的承建工程——包括兩個天然氣管道項目和一項鐵路工程。

馬來西亞財政部一名高級官員對BBC表示，這些天然氣管道項目可能涉嫌為前首相納吉布（Najib Razak）政府洗錢。納吉布在5月大選中落敗，7月5日，他被起訴4項罪名，涉嫌私自從「一馬基金」的旗下企業，取出1000萬美元匯入自己帳戶。

納吉布否認控罪，以及所有涉及「一馬基金」的指控。

馬來西亞財政部的調查反映中馬關係在納吉布下台後的巨大轉變。財政部在7月6日發表聲明，暫緩三份與中國企業相關的大合同。

兩個天然氣管道項目總共價值23億美元。馬來西亞財政部的新領導層驚訝地發現，雖然大馬方面已向中國石油天然氣集團公司支付了88%的合同成本，但只完成了當中13%的工作。

大馬財政部特別官員潘儉偉（Tony Pua）對BBC說，工程興建的部份根本完全沒有開始，目前只是完成諮詢研究工作。

「整個項目就像是一場騙局，很明顯涉及洗錢活動，」他說，「我們付錢給中國企業的同時，我們亦懷疑這些錢也流向前政府的政黨。」

他說，財政部相信這筆錢用作償還「一馬基金」的債務。「一馬基金」是納吉布於2009年創立，希望資助馬來西亞的經濟發展。潘儉偉說，「一馬基金」目前負價120億美元。

圖片版權 Reuters Image caption 一馬基金是納吉布於2009年創立，希望資助馬來西亞的經濟發展。

中國石油天然氣集團公司沒有回復查詢有關潘儉偉指控的電郵，但中國駐倫敦大使館有所回復。

使館發言人說，「我們留意到相關報道，中國一直以來與馬來西亞及其他國家進行經貿投資合作，基於互利雙贏局面的原則。」

馬來西亞財政部亦暫停中國交通建設公司承建的東岸鐵路線項目，財政部表示，這個項目耗資200億美元，「必須大幅削減至財務上可行的水平」。

財政部稱，暫停天然氣管道及鐵路項目，是把矛頭指向涉及的承辦商，而非「任何個別國家」。

但大馬新政府明顯地在對華關係的態度上有所改變，其中，大馬新首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad），決定選擇中國區域內的競爭對手日本作為首個外訪國家，這個決定似乎是強調這種態度上的轉變。

馬哈蒂爾預料8月會訪華，並就這些暫停的項目重新談判。

但上個月，中國官媒《環球時報》警告，馬來西亞不要對中國逼得太緊。

「如果馬哈蒂爾想重新審視前朝同意的大型項目，破壞了中國企業的利益，這些中國企業有權利追討賠償，」《環球時報》的英文社評說。

馬來大亞大學教授戈麥斯（Terence Gomez）表示，中馬關係緊密是從2013年開始，當時，時任大馬總理納吉布向北京尋求投資機會，而中國領導人習近平願意提供協助，因為中國在推動「一帶一路」構想，希望讓中國與亞洲以至亞洲外的國家加強聯繫。

圖片版權 EPA Image caption 馬雲是馬哈蒂爾上台後首批到訪大馬的商人。

「兩國政府同樣是專制政權，而且也是有強勢領導人的一黨專政，各有盤算，」他說。

戈麥斯相信，雖然目前與大馬與一些中國企業衍生了一些問題，但其他商業上聯繫仍然十分緊密。他舉例，去年浙江吉利汽車公司，收購了大馬汽車製造商寶騰股權。而在馬哈蒂爾上台後，其中一位首批拜訪他的商人，包括中國富商、阿里巴巴集團主席馬雲。

戈麥斯說，中國近年與區域內多個專制政府，包括越南和柬埔寨等，建立密切經濟關係。他警告，「中國要警惕目前在區域內的發展，人們愈來愈不能夠接受長期的專制統治，將來或會發生改變。」

這意味中國與這些國家的聯繫也可能突然改變。