「一馬基金」洗錢案涉中國因素　馬中關係微妙轉變

白麥克（Michael Bristow） BBC記者
  • 2018年 7月 16日
Former Malaysian prime minister Najib Razak (C) is greeted by his supporters as he leaves the Kuala Lumpur High Court, in Kuala Lumpur, Malaysia, 04 July 2018. 圖片版權 EPA
Image caption 馬來西亞高官對BBC說，中國企業可能幫納吉布洗錢。

馬來西亞新政府相信，「一馬基金」（1MDB）的巨額錢權醜聞牽涉中國企業。大馬財政部早前已叫停三項中國主要的承建工程——包括兩個天然氣管道項目和一項鐵路工程。

馬來西亞財政部一名高級官員對BBC表示，這些天然氣管道項目可能涉嫌為前首相納吉布（Najib Razak）政府洗錢。納吉布在5月大選中落敗，7月5日，他被起訴4項罪名，涉嫌私自從「一馬基金」的旗下企業，取出1000萬美元匯入自己帳戶。

納吉布否認控罪，以及所有涉及「一馬基金」的指控。

馬來西亞財政部的調查反映中馬關係在納吉布下台後的巨大轉變。財政部在7月6日發表聲明，暫緩三份與中國企業相關的大合同。

兩個天然氣管道項目總共價值23億美元。馬來西亞財政部的新領導層驚訝地發現，雖然大馬方面已向中國石油天然氣集團公司支付了88%的合同成本，但只完成了當中13%的工作。

大馬財政部特別官員潘儉偉（Tony Pua）對BBC說，工程興建的部份根本完全沒有開始，目前只是完成諮詢研究工作。

「整個項目就像是一場騙局，很明顯涉及洗錢活動，」他說，「我們付錢給中國企業的同時，我們亦懷疑這些錢也流向前政府的政黨。」

他說，財政部相信這筆錢用作償還「一馬基金」的債務。「一馬基金」是納吉布於2009年創立，希望資助馬來西亞的經濟發展。潘儉偉說，「一馬基金」目前負價120億美元。

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Image caption 一馬基金是納吉布於2009年創立，希望資助馬來西亞的經濟發展。

中國石油天然氣集團公司沒有回復查詢有關潘儉偉指控的電郵，但中國駐倫敦大使館有所回復。

使館發言人說，「我們留意到相關報道，中國一直以來與馬來西亞及其他國家進行經貿投資合作，基於互利雙贏局面的原則。」

馬來西亞財政部亦暫停中國交通建設公司承建的東岸鐵路線項目，財政部表示，這個項目耗資200億美元，「必須大幅削減至財務上可行的水平」。

財政部稱，暫停天然氣管道及鐵路項目，是把矛頭指向涉及的承辦商，而非「任何個別國家」。

但大馬新政府明顯地在對華關係的態度上有所改變，其中，大馬新首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad），決定選擇中國區域內的競爭對手日本作為首個外訪國家，這個決定似乎是強調這種態度上的轉變。

馬哈蒂爾預料8月會訪華，並就這些暫停的項目重新談判。

但上個月，中國官媒《環球時報》警告，馬來西亞不要對中國逼得太緊。

「如果馬哈蒂爾想重新審視前朝同意的大型項目，破壞了中國企業的利益，這些中國企業有權利追討賠償，」《環球時報》的英文社評說。

馬來大亞大學教授戈麥斯（Terence Gomez）表示，中馬關係緊密是從2013年開始，當時，時任大馬總理納吉布向北京尋求投資機會，而中國領導人習近平願意提供協助，因為中國在推動「一帶一路」構想，希望讓中國與亞洲以至亞洲外的國家加強聯繫。

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Image caption 馬雲是馬哈蒂爾上台後首批到訪大馬的商人。

「兩國政府同樣是專制政權，而且也是有強勢領導人的一黨專政，各有盤算，」他說。

戈麥斯相信，雖然目前與大馬與一些中國企業衍生了一些問題，但其他商業上聯繫仍然十分緊密。他舉例，去年浙江吉利汽車公司，收購了大馬汽車製造商寶騰股權。而在馬哈蒂爾上台後，其中一位首批拜訪他的商人，包括中國富商、阿里巴巴集團主席馬雲。

戈麥斯說，中國近年與區域內多個專制政府，包括越南和柬埔寨等，建立密切經濟關係。他警告，「中國要警惕目前在區域內的發展，人們愈來愈不能夠接受長期的專制統治，將來或會發生改變。」

這意味中國與這些國家的聯繫也可能突然改變。

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