從僧侶到足球教練：他讓男孩們在泰國溶洞內活下來

圖片版權 Nopparat Kanthawong/Facebook Image caption 艾卡波（圖左）和野豬足球隊主教練甘他翁（圖右）

在12位少年足球隊員成功從泰國北部的溶洞被救出後，許多人都想知道，那位幫助男孩們活過九天待援日子的教練艾卡波（Ekapol Chantapong）是怎麼做到的？

在過去的五年，艾卡波花上許多時間待在帕拉塔多瓦寺（Wat Phra That Doi Wao，又稱為蠍子廟）。他每天的行程是一大早起牀，照顧他在緬甸大其力鎮（Tachileik）的祖母。接著他會越過泰緬邊境，負責清理和組織佛教儀式。

足球訓練會在下午四點左右開始。周末時，如果寺廟沒有舉辦活動，艾卡波會在清萊府周邊騎自行車。

寺廟的代理住持普拉克拉（Prakhruprayutchetiyanukan）形容艾卡波是個「很好、很友善的人，他很少抱怨，也不固執，不抽煙也不喝酒。」

從僧侶到教練

圖片版權 Panupong Changchai/BBC Thai Image caption 艾卡波待過的帕拉塔多瓦寺

野豬足球隊總教練甘他翁（Nopparat Kanthawong）在艾卡波小時候就認識他的家人。艾卡波成為僧侶後他們便失去聯繫，直到五年後他們才又再度相遇。

「那時候他已經不是僧侶，我並不記得他，因為我們失聯了，但當我和小足球員練習時，他走過來介紹自己。」甘他翁說。

「他喜歡運動，也喜歡小孩子。他也喜歡當義工，並且對擔任助理教練表現出興趣。他是那個建議我們讓孩子們在課餘時間運動，以避免他們染上毒品或其他麻煩事的人。」

從罪人到英雄

圖片版權 Thai Royal Navy/AFP Image caption 這是潛水員們找到男孩的瞬間。

在6月23日，他和12名年紀介於11歲至16歲的野豬足球隊隊員騎著自行車到清萊府的睡美人洞（Tham Luang cave）。

當男孩身陷洞穴的消息被報道出來時，公眾的第一反應是憤怒。大家譴責艾卡波把男孩帶進溶洞裏。但九天之後當救援隊終於找到他們，公眾的感受迅速轉變。

英國潛水員拍攝的溶洞內視頻讓許多人好奇這些男孩們和教練如何能在溶洞內存活這麼久。

正念和冥想

圖片版權 Panupong Changchai/BBC Thai Image caption 帕拉塔多瓦寺的助理住持普拉克拉。

住持普拉克拉相信，正念（sati）和冥想（samadhi）是他們得以生存的關鍵。

艾卡波曾是學徒僧侶，他完成了最高級別的巴利文（Pali）研究，這是印度教和上座部佛教（Theravāda Buddhism）許多經典使用的神聖語言。

「在艾卡波教練於寺廟受訓期間，他學會了正念的基礎，那些沒有受過訓練的人，會在等待救援時身陷絶望、哭泣。」

「但他們越是哭，能量就越快被耗盡。艾卡波可能靜靜地哭了，所以沒人聽得到。但12名需要他的孩子讓他堅強起來。」

冥想的科學

圖片版權 Panupong Changchai/BBC Thai Image caption 行動指揮官阿帕恭少將

參與救援行動的泰國海豹突擊隊也表示，冥想也許能夠解釋他們為何能存活下來。

行動指揮官阿帕恭少將（Apakorn Yookongkaew）說，冥想可能幫助孩子冷靜下來，減少氧氣的消耗。

冥想是控制呼吸、減少壓力和焦慮的關鍵。

冥想技術大量應用於潛水，因為這可以幫助降低在長時間且困難潛程中的氧氣消耗。

在醫院康復中

圖片版權 Reuters Image caption 男孩們仍在醫院康復中。

現在艾卡波與其他足球男孩們在醫院進行治療，正在恢復中。

男孩們的家長說，他們已經原諒了艾卡波，但主教練說艾卡波可能會被要求回去當僧侶一陣子，這是泰國人傳統上用來懺悔或讓自己精神重新潔淨的方式。

在社交網站上，網民對艾卡波的支持源源不絶湧入。其中一個特別受歡迎的推文說，艾卡波可以是一個好男友，因為他已經證明自己能保護12個小孩，並且在極端壓力的狀況下保持冷靜。