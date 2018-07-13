特朗普訪英猛轟東道主 梅首相屋漏又遭連夜雨

圖片版權 AFP Image caption 特朗普的公開批評無益於特里莎·梅為其受爭議的政策爭取支持。

美國總統特朗普訪問英國期間，強烈批評英國首相特里莎·梅的脫歐計劃。他說，那樣做的話，英國和美國幾乎肯定達不成貿易協議。

特朗普說，英國首相的（脫歐）建議背叛了那些投票贊成脫離歐盟的選民，特朗普還高度讚揚了不久前剛剛辭職的前英國外交大臣約翰遜。

特朗普警告，讓英國留在歐盟單一市場會妨礙英國同美國保持更密切的貿易關係。

近日，梅首相窮於應付保守黨內部脫歐派系的反叛，特朗普的指責無疑是雪上加霜。

「我告訴過你怎麼脫歐」

特朗普一向以直言著稱，那麼這次他到底說了些什麼呢？

今天（7月13日）是特朗普此次對英國「工作訪問」中正式「工作」的第一天。行程安排包括和梅首相吃午飯、和英國女王喝茶。

但是，就在這些活動開始前幾個小時，特朗普在採訪中強烈批評梅首相。他形容梅首相的脫歐談判結果「讓人很失望」。

「如果他們達成那樣的協議，那我們就會和歐盟打交道、而不是英國，所以，那可能就槍斃了（美國和英國）的協議。」

「我肯定不會那麼做的。其實，我早就告訴特里莎·梅該怎樣做了，但是，她沒聽我的。」

至於鮑里斯·約翰遜，特朗普這樣說，他「會是個了不起的首相」。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國壁畫上的特朗普和約翰遜

「面子上都不敷衍一下」

路透社說，沒有任何一位時任美國總統曾經在訪問英國期間這樣口無遮攔地批評東道主英國首相。特朗普的話將給梅首相在黨內、國內和海外帶來非常不好的影響。

BBC政治事務記者勞拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）說，特朗普猛轟英國首相的脫歐計劃。她說，自由世界的領導人如果連面子上的事都不敷衍，就十分尷尬。

勞拉·昆斯伯格說，自從特朗普當選以來，他一直是個讓特里莎·梅感到尷尬的朋友。特朗普總是咄咄逼人，而梅首相總是盡力避免在公共矚目下發生對抗。

但是這次特朗普在訪問英國同特里莎·梅公開露面前，就全面抨擊了對英國首相來說最為重要的一個政策。

Image caption BBC政治事務記者勞拉·昆斯伯格說，自從特朗普當選以來，就一直是個令特里莎·梅感到尷尬的朋友。

「俄羅斯的俘虜」

在抵達英國之前，特朗普在布魯塞爾參加北約首腦會議時也顯現出他一貫不顧外交辭令的直言作風，對北約成員國在增加防務支出方面大加批評。

周三，特朗普在布魯塞爾當著媒體記者的面說，「我們本應防範俄羅斯，但德國每年卻把億萬美元資金付給俄羅斯。我們保護德國，保護法國，保護所有這些國家，有些國家卻與俄羅斯達成天然氣輸送協議……我認為那非常不合適。」

當天稍早時候，特朗普當著北約秘書長斯托爾滕貝格的面不客氣地說「德國近70%的天然氣市場被俄羅斯控制」，他認為德國已成了俄羅斯的「俘虜」，默克爾政府「完全被俄方控制」。

英國政府認為脫歐的一個好處是能夠同歐盟以外國家達成貿易協議，英國首相主張同歐盟保持密切關係的協議不排斥同歐盟外國家的貿易機會。

但是BBC政治事務記者認為，英國首相的建議既不會得到脫歐派的贊同、還會遭到留歐派的反對。前者認為，如果還遵守歐盟規則，就不可能從與世界其他地區的貿易中獲益；後者會認為，同歐盟以外國家達成協議中獲得的好處永遠也補不上脫歐造成的損失。

英國政府提出的折中的脫歐建議現在受到特朗普的全力抨擊，這顯然無益於梅首相為自己的脫歐計劃爭取支持。