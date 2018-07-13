圖輯：細數英國女王與美國總統的會面
美國總統特朗普近日到訪英國，他將會見英國女王伊麗莎白二世。女王已經登基66年，她會見了這期間幾乎所有在任美國總統，除了林登·約翰遜和特朗普。
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1957年，英國女王與美國總統德懷特·艾森豪威爾（Dwight D Eisenhower）出席白宮國宴。艾森豪威爾戴著二戰後英國國王喬治六世授予他的英國功績勳章。
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1961年，約翰·肯尼迪總統（右）和他的夫人（左二）（Jacqueline Kennedy）在白金漢宮晚宴上與女王和菲利普親王合影。
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1970年，英國女王與英國首相愛德華·希思（Edward Heath）在首相鄉村度假官邸契克爾斯莊園（Chequers）會見美國總統理查德·尼克松（Richard Nixon，右二）與其夫人帕特·尼克松（Pat Nixon，右）。
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1976年美國建國200週年慶典時，美國總統傑拉爾德·福特（Gerald Ford）在白宮與女王共舞。
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1977年，英國女王與美國總統吉米·卡特（Jimmy Carter）在白金漢宮出席國宴。
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1982年，美國總統羅納德·里根（Ronald Reagan）訪問英國，英國女王與他在溫莎城堡騎馬。這些馬是加拿大皇家騎警送給女王的禮物。
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1991年，女王與美國總統喬治·赫伯特·沃克·布什（George H W Bush）在美國華盛頓。
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2000年，美國總統比爾·克林頓（Bill Clinton）與其妻子希拉里在倫敦白金漢宮與英國女王會面。
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2007年，美國總統喬治·沃克·布什（George W Bush）在白宮歡迎女王訪問美國。
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2011年，英國女王與菲利普親王在白金漢宮國宴前與美國奧巴馬（Barack Obama）和妻子米歇爾合照。當時，奧巴馬訪問英國兩日。
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