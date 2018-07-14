「通俄門」再爆震憾彈 「特普會」成狙擊目標

圖片版權 EPA Image caption 羅森施泰因說，美國司法部的指控與特朗普與普京見面的計劃沒有關係。

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京凖備會面之際，美國司法部宣佈要起訴多名俄羅斯情報人員，指他們在2016年美國總統選舉前夕入侵民主黨電腦系統。

美國司法部副部長羅森施泰因（Rod Rosenstein）指，這些俄羅斯情報人員涉嫌利用電腦病毒或「釣魚電郵」，成功入侵民主黨的電腦系統，偷取民主黨高層成員之間的電郵，另外也從美國一個州的電腦系統偷取了50萬名美國選民的資料。

特朗普凖備周一（7月16日）在芬蘭首都赫爾辛基與普京見面，司法部的指控有如平地一聲雷，為「特普會」蒙上陰影。特朗普說，他到時候會向普京提出質詢。

但美國朝野不賣賬，多名議員要求特朗普取消與普京見面。其中參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）更明言，普京不是「美國的朋友」，特朗普「絶對應該」取消會面。

司法部說了甚麼？

羅森施泰因指，被起訴的12人都為俄羅斯情報總局（GRU）工作，他們被指從2016年3月起，入侵當時美國總統候選人希拉里競選總部的電腦系統。羅森施泰因說，這些俄羅斯黑客利用多個身份，在同年6月在網上公開過千封偷竊得來的電郵。

羅森施泰因指，這些俄羅斯黑客另外涉嫌入侵一個美國州份的選舉電腦系統，以求「影響選舉結果」。他又透露，這些俄羅斯黑客犯案時，曾經與多名美國公民通訊，但他指司法部沒有指控任何美國公民在這件事情時觸犯任何法例。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普2017年出席G20峰會期間，曾與普京舉行會談。

外界反應如何？

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）形容，如果美國司法部的指控屬實，有關行為等如俄國軍隊向美國政黨發動網絡攻擊。

澤克爾認為，外界現在的焦點將放在特朗普如何質問普京。但許多美國官員──包括特朗普的共和黨黨友──都寧可特朗普不要與普京碰面。

美國國會眾議院少數黨民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）和民主黨主席佩雷斯（Tom Perez）都呼籲特朗普取消行程。連共和黨參選員麥凱恩（John McCain）也說，如果特朗普不要求普京為自己的行為負責，兩人不應見面。

圖片版權 Reuters Image caption 外洩的電郵顯示，民主黨高層支持希拉里代表民主黨出戰2016年美國總統選舉。

「通俄門」調查有甚麼進展？

美國司法部在特別檢察官羅伯特·米勒（Robert Mueller）領導下，調查俄羅斯有沒有干預2016年的美國總統大選，令特朗普勝出。調查工作仍然進行中。

截至周五（7月13日），美國司法部已凖備控告30多人，當中包括三家公司和四名特朗普的前顧問。其他被告大都是俄羅斯人，他們將缺席聆訊。

其中，前美國國家安全顧問邁克爾·弗林（Michael Flynn）和前特朗普競選顧問喬治·帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos），早前分別都承認沒有如實向政府調查員透露他們與俄方聯絡的詳情。特朗普的競選經理馬納福特（Paul Manafort）和馬納福特的副手裏克·蓋茨（Rick Gates）就被控洗黑錢。