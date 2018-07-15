2018世界杯：FIFA禁「甜心拍」 但也有女性對禁令說不
在英文裏，這叫做「honey shot（甜心拍）」——就是指在體育賽事上，人群中一些世俗標凖下的美女被鏡頭挑出來，出現在特寫鏡頭下。
本屆世界杯上，這一現象成為一個議論焦點。國際足聯（FIFA）已經表示，各大電視台必須停止拍這種「性感女郎」特寫。
娜塔麗婭·貝坦科特（Natalia Betancourt）就曾經是這種鏡頭的主角。她在2014世界杯哥倫比亞對巴西的比賽中被拍到。
屏幕上的那幾秒鐘，為她打開了一段模特和電視明星的職業生涯。
「我完全不知道鏡頭會拍到我，」她向BBC巾幗百名（BBC 100 Women）欄目表示，「當然，我也完全不知道它從此會帶來什麼。」
出現在鏡頭裏的她被著名歌手蕾哈娜（Rihanna）注意到了，後者將娜塔麗婭在人群裏的照片分享到網上，還說她是「哥倫比亞小可愛」。
「那是一個高興的時刻，不過我以為也就那樣——出了幾秒鐘的名，然後在推特（Twitter）上和一個我喜歡的流行明星友好地互動了一下。」
當娜塔麗婭看完世界杯之後回到哥倫比亞，她對即將發生的一切毫無凖備。
「那個畫面為我打開了一道走進媒體的門，」她說。
「在那之前，我跟那樣一個世界毫無關係，我是在和我的男朋友一起開一家建材供應公司。」
之後幾個月，娜塔麗婭就出現在了各大男性雜誌封面上。
「我參加了哥倫比亞版的《與星共舞》（Dancing with the Stars）真人秀，」娜塔麗婭說。
「那是一個轉折點；在那之後，我變得更加放鬆，上媒體更加自如了。」
自此，她就與哥倫比亞一系列品牌合作，現在也是一個國際護髮品牌的模特。
「我還是和男朋友開著那家建材公司。是的，和我一起去2014世界杯的是同一個人——我們在一起13年了。」
在人群當中被選中的幸運，幾乎無可避免地伴隨著社交媒體上被「圍剿」的不幸。
「那些好的評論總是比較多的，但是我覺得那些傷人的話也是難以忽略，」娜塔麗婭說。
就在本周，國際足聯的企業社會責任（Corporate Social Responsibility）主管費德里科·阿迭奇（Federico Addiechi）表示，已經要求各家電視台停止將鏡頭對凖足球比賽看台上那些「性感女郎」。
「我們已經單獨和一些電視台溝通過，也和我們的主辦方電視台溝通過，」阿迭奇說。
在2018俄羅斯世界期間，蓋蒂圖像（Getty Images）發表了一組「世界杯最性感球迷」的圖輯，當中全數是年輕女性。
該圖片社稍後將那一組圖輯下架，並表示他們作出了「值得反思的錯誤判斷」。
「甜心拍」並不是一個新事物。
一般認為，它最初是由美國體育電視節目導演安迪·西達里斯（Andy Sidaris）發明的。他曾說：「你看過一次人群之後，從此再看到的都是千篇一律。」
「於是你要麼就是看那些爆米花，或者看男人，看女人。對我來說，選哪樣是非常清楚的。」
反歧視組織「Fare Network」表示，性別歧視一直是俄羅斯世界杯當中最大的問題。
國際足聯表示，他們一直在與地方組委會以及俄羅斯警方合作，監察並懲罰那些有歧視行為的球迷。
與此同時，網上社群「This Fan Girl」製作了一組照片，展示去看足球比賽的那些「不一樣的女性」。
「我一直以來都是足球迷，」娜塔麗婭說。
「我喜歡去看比賽，並且喜歡世界杯的氣氛。巴西是我的第一屆世界杯，但是在那之後，我就答應自己，我不會再錯過任何一屆。」
因為「甜心拍」而開始模特生涯的女性並不鮮見，其中最有名的是帕梅拉·安德森（Pamela Anderson）。她在加拿大一場橄欖球比賽的看台人群中被鏡頭選中。
「我之前都不知道『甜心拍』是個什麼東西，」娜塔麗婭說。
「我不認為它是冒犯或者物化女性。我覺得，在某程度上，它是好事，它顯示了足球是一項男女都能夠享受的運動。」
娜塔麗婭與「甜心拍」的緣分不止於上一屆世界杯。
幾個星期前，她去了俄羅斯，第二次親臨世界杯現場。
「在哥倫比亞對英格蘭的比賽當中，我被拍了個近拍，我覺得很好笑，」她說。
「在巴西，我是一副興奮的笑臉，這一次我在鏡頭裏顯得一臉憂慮和悲傷——當時英格蘭剛剛把我們踢出了世界杯。」
撰文及製作：阿梅麗婭·布特利（Amelia Butterly）、瓦萊麗婭·佩拉索（Valeria Perasso）
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