在英文裏，這叫做「honey shot（甜心拍）」——就是指在體育賽事上，人群中一些世俗標凖下的美女被鏡頭挑出來，出現在特寫鏡頭下。

本屆世界杯上，這一現象成為一個議論焦點。國際足聯（FIFA）已經表示，各大電視台必須停止拍這種「性感女郎」特寫。

娜塔麗婭·貝坦科特（Natalia Betancourt）就曾經是這種鏡頭的主角。她在2014世界杯哥倫比亞對巴西的比賽中被拍到。

屏幕上的那幾秒鐘，為她打開了一段模特和電視明星的職業生涯。

「我完全不知道鏡頭會拍到我，」她向BBC巾幗百名（BBC 100 Women）欄目表示，「當然，我也完全不知道它從此會帶來什麼。」

出現在鏡頭裏的她被著名歌手蕾哈娜（Rihanna）注意到了，後者將娜塔麗婭在人群裏的照片分享到網上，還說她是「哥倫比亞小可愛」。

「那是一個高興的時刻，不過我以為也就那樣——出了幾秒鐘的名，然後在推特（Twitter）上和一個我喜歡的流行明星友好地互動了一下。」

圖片版權 Natalia Betancourt

當娜塔麗婭看完世界杯之後回到哥倫比亞，她對即將發生的一切毫無凖備。

「那個畫面為我打開了一道走進媒體的門，」她說。

「在那之前，我跟那樣一個世界毫無關係，我是在和我的男朋友一起開一家建材供應公司。」

之後幾個月，娜塔麗婭就出現在了各大男性雜誌封面上。

「我參加了哥倫比亞版的《與星共舞》（Dancing with the Stars）真人秀，」娜塔麗婭說。

「那是一個轉折點；在那之後，我變得更加放鬆，上媒體更加自如了。」

自此，她就與哥倫比亞一系列品牌合作，現在也是一個國際護髮品牌的模特。

「我還是和男朋友開著那家建材公司。是的，和我一起去2014世界杯的是同一個人——我們在一起13年了。」

在人群當中被選中的幸運，幾乎無可避免地伴隨著社交媒體上被「圍剿」的不幸。

「那些好的評論總是比較多的，但是我覺得那些傷人的話也是難以忽略，」娜塔麗婭說。

圖片版權 Reuters Image caption 在俄羅斯世界杯，各國球迷都有機會在看台上被鏡頭拍到。

就在本周，國際足聯的企業社會責任（Corporate Social Responsibility）主管費德里科·阿迭奇（Federico Addiechi）表示，已經要求各家電視台停止將鏡頭對凖足球比賽看台上那些「性感女郎」。

「我們已經單獨和一些電視台溝通過，也和我們的主辦方電視台溝通過，」阿迭奇說。

在2018俄羅斯世界期間，蓋蒂圖像（Getty Images）發表了一組「世界杯最性感球迷」的圖輯，當中全數是年輕女性。

該圖片社稍後將那一組圖輯下架，並表示他們作出了「值得反思的錯誤判斷」。

「甜心拍」並不是一個新事物。

一般認為，它最初是由美國體育電視節目導演安迪·西達里斯（Andy Sidaris）發明的。他曾說：「你看過一次人群之後，從此再看到的都是千篇一律。」

「於是你要麼就是看那些爆米花，或者看男人，看女人。對我來說，選哪樣是非常清楚的。」

反歧視組織「Fare Network」表示，性別歧視一直是俄羅斯世界杯當中最大的問題。

國際足聯表示，他們一直在與地方組委會以及俄羅斯警方合作，監察並懲罰那些有歧視行為的球迷。

與此同時，網上社群「This Fan Girl」製作了一組照片，展示去看足球比賽的那些「不一樣的女性」。

圖片版權 This Fan Girl Image caption 平權倡議組織希望，這些英格蘭球迷的照片會讓另一種球迷照片開始逐漸取代性別標籤化的女球迷照片。

「我一直以來都是足球迷，」娜塔麗婭說。

「我喜歡去看比賽，並且喜歡世界杯的氣氛。巴西是我的第一屆世界杯，但是在那之後，我就答應自己，我不會再錯過任何一屆。」

因為「甜心拍」而開始模特生涯的女性並不鮮見，其中最有名的是帕梅拉·安德森（Pamela Anderson）。她在加拿大一場橄欖球比賽的看台人群中被鏡頭選中。

「我之前都不知道『甜心拍』是個什麼東西，」娜塔麗婭說。

「我不認為它是冒犯或者物化女性。我覺得，在某程度上，它是好事，它顯示了足球是一項男女都能夠享受的運動。」

娜塔麗婭與「甜心拍」的緣分不止於上一屆世界杯。

幾個星期前，她去了俄羅斯，第二次親臨世界杯現場。

「在哥倫比亞對英格蘭的比賽當中，我被拍了個近拍，我覺得很好笑，」她說。

「在巴西，我是一副興奮的笑臉，這一次我在鏡頭裏顯得一臉憂慮和悲傷——當時英格蘭剛剛把我們踢出了世界杯。」

撰文及製作：阿梅麗婭·布特利（Amelia Butterly）、瓦萊麗婭·佩拉索（Valeria Perasso）

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