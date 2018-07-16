「普特會」終將上演 有人歡喜有人愁

圖片版權 Reuters Image caption 近期的美俄關係不太能讓人樂觀。

美國總統特朗普和俄羅斯總統普京將在芬蘭首都赫爾辛基舉行峰會。外界為何對此有何期待？

長期以來，美國和俄羅斯一直是對手。莫斯科涉嫌干預2016年美國總統大選，又為兩國關係又加了點苦澀的成分。

我們來梳理一下特朗普和普京之間那些事兒。

美俄關係為何緊張？

這要追溯到所謂的冷戰時期（從1945年到1989年）以及美國和當時的蘇聯之間的敵對行動。

他們從未直接爭鋒相對過。但即使在蘇聯解體和美國成為世界唯一的超級大國後，差異仍存在。

快進到現在，普京毫不掩飾他多年來被羞辱後想重塑俄羅斯權力的決心。他常讓俄羅斯與美國發生衝突。

雙邊關係在最佳時期也惡化得厲害。自俄羅斯於2014年從烏克蘭手裏吞併克里米亞以來，美國和其他國家對俄羅斯實施一系列經濟制裁。

兩人的峰會為何如此重要？

他們的關係已成為全球事務中最受關注的關係之一。俄羅斯被指涉嫌干預2016年美國大選，但莫斯科否認了這一說法。

美國情報機構認為，俄羅斯試圖影響選舉，從而對特朗普有利。

美國司法部特別檢察官羅伯特·穆勒（Robert Mueller）曾調查俄羅斯在美國大選做了什麼以及特朗普的團隊是否幫助了俄羅斯。特朗普稱其為「獵巫行動」 （Witch hunt），並將其解僱。

特朗普一再稱調查是民主黨的陰謀，其原因是大選失敗、心有不甘。

自2017年1月就職以來，特朗普一直尋求改善美俄關係，這種立場與傳統的共和黨政策不一致。

上個月，他支持俄羅斯重新進入G7。

他們如何評價對方？

特朗普曾多次讚揚普京。 「非常好的領導者，」特朗普在2016年表示，「遠遠超過我們的總統（奧巴馬），是很好的領導者」。

去年，他稱普京為「堅韌的餅乾」。

儘管特朗普的顧問們警告他不要這樣做，但他還是在3月份祝賀普京具有爭議的選舉勝利。相比之下普京對特朗普的評價比較收斂，但過去曾稱他為「非常聰明，才華橫溢」和「色彩繽紛」的人。

他們會談什麼議題？

官方聲明缺乏細節，但談判可能包括：

• 控制軍備：兩位領導人都吹噓自己的核能力，專家說這是值得關注的重點之一。美國和俄羅斯簽署了一項名為"新起點"的協議，旨在減少和限制其核武的規模。他們有全球最大的兩個核武庫。協議有效期到2021年，任何擴展都將被視為好兆頭。他們也可能會討論1987年簽署的導彈條約，因為雙方相互指責對方的違規行為。

• 美國的制裁：因俄羅斯吞併克里米亞，支持烏克蘭東部的分離主義者；在敘利亞衝突中的作用以及涉嫌干預2016年美國大選，美國的公司和個人對其實施制裁。國會需要批准來放寬限制措施，但觀察人士表示，特朗普可以表明制裁名單不會擴大，此舉將受到俄羅斯的歡迎。

• 烏克蘭：美國向烏克蘭提供軍事援助，普京很高興看到它被取消。這一點，以及要俄羅斯承認吞併克里米亞，都不太可能發生。但兩位領導人都同意允許國際維和人員在烏克蘭東部巡邏。那裏的衝突造成1萬多人死亡。

• 敘利亞：以色列是美國的重要盟友，它希望看到伊朗和伊朗支持的部隊遠離敘利亞西南部邊境地區。特朗普可能提出這個問題，但分析者表示，目前尚不清楚普京能否提出限制伊朗在該國活動的提議。

為何特朗普的盟友憂心忡忡？

在上周與北約國家舉行的峰會期間，特朗普簽署了一份譴責「俄羅斯侵略」的聯合聲明。

許多人現在在問，他是否會直接向俄羅斯總統提及美國盟友的擔憂。據報道，歐洲的合作伙伴尚未了解特朗普在赫爾辛基真正想實現的目標。

人們擔心，在經歷一趟動蕩的歐洲之行之後，特朗普會對普京有一些溫暖的話語。特朗普對北約盟國的國防開支表示不滿，稱由於進口天然氣，德國"受俄羅斯控制"；他還批評了英國首相特里莎·梅的脫歐計劃。

有何期待？

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很難說。特朗普對此類談判的非正統態度使得任何預測看起來更像一場猜謎遊戲，但美國顧問卻淡化會發佈任何重大公告的機會。

兩人會在會議期間舉行私人會談，而且只有翻譯陪同。這增加了神秘的氣氛。作為重修關係的姿態，可以從恢復兩國的外交使館和人員開始。過去幾年兩國爭鋒相對，互相驅逐對方的外交官。最近一次和俄羅斯相關的外交事件是發生在英國的前俄羅斯間諜中毒案。

對國際社會意味著什麼？

意義重大。

在許多關鍵問題上，美國和俄羅斯一直持不同甚至對立的立場。比如在敘利亞、烏克蘭和克里米亞等全球影響力的問題。除此之外，普京稱西方國家對俄羅斯的制裁「對每個人都有害」。

但歐洲國家，或許更多國家，將密切關注這個問題。由於他們擔心俄羅斯的威脅，所以他們處於一種不安的境地。但在某種程度上是依賴於俄羅斯的能源供應。

在爭議不斷的北溪管道2號線（Nord Stream 2）項目上，特朗普將德國排除在外。這個項目將推動俄羅斯向整個波羅的海的中歐和西歐輸送天然氣。這條路線不僅繞過烏克蘭，還繞過波羅的海國家和波蘭 。所有這些國家表示反對。

這一切都讓人心懷疑慮。世界會密切關注星期一會發生什麼。