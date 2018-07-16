英國脫歐：硬脫軟脫爭執愈烈 二次公投呼聲漸強

圖片版權 PA Image caption 特里莎·梅的最新「軟脫歐」方案公布後，歐盟迄今保持沉默。

英國前教育大臣葛林寧今天（16日）（Justine Greening）呼籲就英國脫歐進行第二次全民公決，以打破議會在英國脫歐問題上的僵局，讓選民決定什麼是最符合英國利益的選擇。

葛林寧曾是英國首相特里莎·梅的堅強政治盟友，她成為迄今執政的保守黨中公開呼籲舉行脫歐二次公投的最重要的政治人物。

「兩害相權取其重」

葛林寧把上周特里莎·梅的內閣達成的「軟脫歐」共識形容為the worst of both worlds，用中文可以說是「兩害相權取其重」，即對支持英國脫離歐盟的脫歐派和希望英國繼續留在歐盟的留歐派來說，梅首相拿出的最新方案都是最壞的選擇。

特里莎·梅的最新」軟脫歐」方案，核心英國和歐盟將就貨物自由貿易達成一個「共同規則」(common rulebook)。

反對者說，這勢必導致英國繼續受制於歐盟的規則，卻失去了作為一個成員國的發言權。

這對於「脫歐派」和「留歐派」都是不能接受的。方案公布後，特里莎·梅內閣的脫歐大臣戴維斯和外交大臣約翰遜相繼辭職。

圖片版權 Getty Images

「二次公投 唯一選擇」

一片爭吵中，一個逐漸清楚的共識是，梅首相的方案很難獲得議會多數的支持，且不說拿到談判桌上，可能被歐盟視為是英國的一廂情願而一口回絶。

葛林寧說，只有舉行第二次全民公決，才是打破政治僵局的唯一出路。

葛林寧呼籲，再次公投時不應該只給選民「脫」與「留」兩個選擇，而是三個：徹底脫離歐盟、保持與歐盟的貿易關係、繼續留在歐盟內。形像點說，就讓英國公眾在「裸脫」、「半脫」和「不脫」中三選一。

保守黨前首相梅傑和工黨前首相布萊爾都已經公開呼籲二次公投，讓英國選民決定是否接受英國政府與歐盟最終達成的脫歐協議。

現任首相特里莎·梅和反對黨工黨領導人科爾賓都排除了二次公投的任何可能性。

「公投到永遠」

Image caption "脫"也罷，"留"也罷，一個日漸明確的共同看法是，越來越多的英國選民正在對英國政府處理脫歐問題的能力失去信心。

梅首相和科爾賓都說，再次公投是拿民主當兒戲，對選民的背叛。

更實際的看，一再公投，直到得到一個符合自己心意的結果，無論對執政黨和反對黨，都不是一個好的政治選擇。

前車之鑒是有的。加拿大的魁北克省獨立公投，1980年和1995年舉行了兩次，結果都是多數選擇繼續留在加拿大內。但獨立派一直在推動第三次公投。

英國自己也是「寡人有疾」。蘇格蘭獨立公投後，再次公投的呼聲不絶於耳。如果可以就脫歐二次公投，蘇格蘭獨立為什麼不可以再公投一次？

值得注意的是，從民調看，英國老百姓的態度總體上並沒有明顯的變化。

支持脫歐的繼續支持，要求留在歐盟內的繼續要求。再次公投，結果未必與第一次不同。

「脫」也罷，「留」也罷，一個日漸明確的共同看法是，越來越多的英國選民正在對英國政府處理脫歐問題的能力失去信心。