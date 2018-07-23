築路架橋聯通世界 中國依靠這些「巨獸」

中國開始了一個史無前例的基礎工程建設項目，該項目也將改變鐵路修築的方式。一批全新的機械已經在迅速展開的"一帶一路"（BRI）進程中發揮作用。

中國國家主席習近平於2013年發起了這個雄心勃勃的計劃，旨在通過修建陸路（一帶）和海路（一路）的交通網絡將70個國家和世界三分之二的人口連接起來。

官方談論將會有價值上萬億美元的長期投資，分別來自銀行、合作國家和中國政府。

這一項目並不是沒有爭議的。批評者指出，這會使那些貧窮國家欠中國數以十億計美元的債務，並認為這不過是中國外交策略的一部分。

儘管如此，「一帶一路」已經啟動，從中國和海外使用大量嶄新機械快速修建高鐵顯現出來。

Image caption 中國「一帶一路」鐵路修建計劃。

架橋

在多山和峽谷地帶，為了避免彎道如何通過懸空架橋快速修建高鐵？

使用SLJ900/32型流動式架橋機——當地人稱其為"巨獸"。

這是一種多用途機器，能夠提運、架設和放置軌道，用沉重的混凝土橋樑將橋墩連接起來。

Image caption 架橋機械- 鋼鐵巨魔

鋪好一段鐵軌之後，這個92米長的"巨獸"——借助它64個滾輪——返回去運載另一段鐵軌，然後滾過剛鋪好的那一段，將新的一段鐵軌鋪上。

每單個可全方位轉動的車輪都是16個車輪組成的方陣的一員，也可橫向移動。

即使在滿載的情況下，它也能以每小時5公里的速度移動，確保整個建設過程比傳統的方式快得多——按照傳統的做法，需要在地面上建造巨大的起重機。

重達580噸，意味著它比任何將來使用這條鐵軌的交通工具都重得多，也就是說它所修建的橋樑非常堅固，經得住將來任何鐵路交通運輸的考驗。

隧道施工

與香港毗鄰的廣東省，位於汕頭的蘇埃隧道工程是一項雄心勃勃的任務，它要在地下開鑿出一條雙向6車道的5公里長的高速公路，並且要穿過地震帶。

這條隧道將於2019年啟用，官方希望它將使汕頭交通系統現代化，使其及時成為海上絲綢之路計劃中的15個港口之一。

過去， 像蘇埃隧道這樣的項目所需的機械設備要由海外製造，不過中國最近開始生產自己的隧道掘進機。

結果，中鐵工程裝備集團有限公司在德國工程師的幫助下建造出了直徑達15.03米的隧道掘進機，於2017年10月成功投入使用。

Image caption 泥漿隧道掘進機

和德國製造的同類機械一樣，它的前部有巨大的旋轉盤，能夠在泥土和岩石中掘進。

這台機器重4000噸，拖曳設施的長度有100米，這樣一來，在機器前部一點點向前推進的同時，工人可以在後面修建隧道牆體。

跟其他泥漿掘進機相同，切削頭下的碎屑被收集後運出隧道。

它不是世界上最寬的隧道掘進機，這個榮譽屬於修建美國西雅圖 Alaskan Way 高架橋的隧道掘進機，寬度達17.4米。然而，中鐵工程裝備集團有限公司使用的15.3米掘進機顯示了中國打算扮演隧道建設方面的關鍵角色。

Image caption 隧道施工運作圖

鋪鐵軌

當"一帶一路"的基礎建設在中國各地鋪開，大量由中方資助的基礎建設項目也在千里之外的國度展開。

肯尼亞境內的蒙巴薩-內羅畢鐵路於2017年5月竣工，受到國際間極大關注，不僅因為該項目提前了18個月完成。

這條480公里長的鐵路是肯尼亞自獨立以來的第一條新鐵路。

該鐵路的90％資金來自中國進出口銀行（ Exim ）， 這也是在中國境外用中國機械按照中國的建設標凖建成的第一條鐵路。

要了解如何能在一天內以700米速度修建鐵路，我們來看看這些機械是如何鋪軌的。

Image caption 鋪軌機

鋪軌機運送預制鐵軌到鐵路沿線，然後沿著已鋪軌道運送下一段軌道。

一旦這些軌道都安置到位，一段段短鐵軌被長鐵軌取代，使火車運行時更加平穩。

每一段鐵軌組裝只需要4分鐘。

這其實並不是個新概念——它的原理在世界其他地區付諸實施已數十年了。不過中國機器的工作效率更高，建造機器耗費的時間短、成本低，而且每次鋪設的鐵軌更長。

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雖然有這些神奇機械，機器仍然需要大量人工來操作。

在鐵路沿線臨時建立的工廠裏，當地工人在中國工程師們的監督下艱難地製造一段段鐵軌。

他們必須仔細地確保每個鐵軌段精確安裝，誤差不得超過2厘米。

與此同時，施工安全問題受到關注。去年，修建蒙巴薩-內羅畢鐵路的一位中國高級工程師對新華社說："施工事故時有發生。事故發生時，常常非常嚴重，甚至有傷亡。"

至少在目前，中國鐵路項目在非洲國家仍然頗受歡迎，它們會帶來變革。

英國殖民時期修建的蒙巴薩-內羅畢鐵路需要運行10小時以上，現在縮短到大約4小時。在2月份，87萬多名旅客使用了這條鐵路運輸服務。

與此同時，由於中國進出口銀行貸款15億美元，這條鐵路向西延伸到Kisumu的工程已經開始。最終，它將把烏干達、盧旺達、南部蘇丹和埃塞俄比亞連接起來。

如果一切按計劃進行——考慮到這些巨型機械使建設速度加快——要不了很久，肯尼亞就會發現自己已經處於中國資助建造的東非鐵路網的中心。