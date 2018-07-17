貿易戰：「美國吃虧最大」 中歐避談「聯手抗美」

美國總統特朗普發動的貿易戰全面出擊之際，世界貨幣基金組織16日發佈最新一期的世界經濟展望報告，對美國的貿易戰可能對全球經濟造成的影響作了評估。

IMF的報告（World Economic Outlook Report）警告說，美國發動的針對全球的貿易戰有可能導致世界經濟增長放緩。

圖片版權 CNS Image caption 波音公司總裁丹尼斯·米倫伯格日前警告美中貿易戰將為這家航空業巨頭帶來的潛在危害。中國是全球最大飛機銷售市場，去年從美國進口飛機佔波音全球產量26%。

「4300億 美國最脆弱」

報告說，特朗普對美國在全球的貿易伙伴發動的攻擊和發出的後續打擊手段的威脅，可能導致全球經濟增長率到2020年降低0.5個百分點。

全球經濟增長率降低0.5%， 換算成GDP，意味著全球經濟將損失4300億美元。

世界貨幣基金組織的報告說，雖然貿易戰會影響所有各方，但美國會首當其衝。

報告說，這是因為美國會成為「全球報復打擊的焦點」。美國的出口在全球市場上佔的份額相對更大，遭多家對手同時徵加關稅，會讓美國「特別脆弱」（ especially vulnerable）。

IMF的報告不點名的批評了特朗普地作法，指出貿易壁壘還會阻礙投資，抬高商品價格，擾亂全球供應鏈，並減緩新技術的傳播，從而降低生產率。

IMF經濟顧問莫里斯·奧斯特菲爾德警告說："各國必須抵制閉關自守的思維，牢記在共同利益問題上多邊合作至關重要。"

圖片版權 EPA Image caption 特朗普說，我們有很多敵人，歐盟就是一個

「中國、歐盟是敵人」

在前往赫爾辛基與俄羅斯總統普京峰會前夕，特朗普直言不諱地把美國的傳統盟友列為「敵人」。

特朗普15日接受美國哥倫比亞廣播公司CBS採訪，在被問到在他眼裏美國在世界上最大的對手是誰時說，歐盟是美國的「敵人」。

他說：「我們有很多敵人。歐盟就是一個。他們在貿易上這樣對我們。」特朗普把中國列為美國的「經濟上的敵人」。

特朗普已經用行動兌現了他對歐盟和中國的判斷，針對歐盟和中國的貿易戰美國相繼打響第一槍。在中國和歐盟被迫反擊後，特朗普威脅擴大打擊範圍和力度，誓言要讓美國大獲全勝。

在這個特殊的背景下，歐盟與中國的年度峰會提前在北京召開，使得外界尤為關注中國與歐盟是否會針對美國協調動作，所謂的「中歐聯手抗美」成為話題。

在中歐峰會前夕，中國駐歐盟大使張明周15日在中國官方《人民日報》上發表評論，稱在「單邊主義和貿易保護主義甚囂塵上、大國經貿關係持續緊張」的背景下，中國和歐盟是世界上「穩定和責任的兩大主要力量」，中歐關係如何成為世界「穩定砝碼」是會談焦點。

圖片版權 Getty Images Image caption 歐盟是中國最大的貿易伙伴之一。

迴避「聯手抗美」

但是，歐盟對所謂的「中歐聯手抗美說」顯然非常敏感，著力迴避。

在北京峰會的開幕式上，歐洲理事會主席圖斯克 (Donald Tusk)呼籲歐洲、中國、美國和俄國攜手努力「避免衝突和混亂」。

圖斯克說，「這是歐洲和中國的共同責任，但同時，美國和俄羅斯也請勿摧毀它（國際貿易秩序），而是要改善它，這是我們的共同責任。」

歐盟迴避所謂的與中國「聯手抗美」，一方面當然是不願意刺激美國，另一方面，美國對中國貿易政策不滿的許多方面，歐盟也有同感。

歐盟是中國最大的貿易伙伴，對華貿易逆差常年居高不下。歐盟的數字顯示，歐盟成員國去年從中國進口了約值3746億歐元的貨物，而同期中國從歐盟進口的貨物約值1982億歐元。

倫敦政治經濟學院學者於潔指出，歐盟與美國對中國的市場開放度與知識產權保護等方面，都有差不多的顧慮，質疑中歐能否取得實質合作成果。

「它們的分歧十分大，歐盟針對中國在世貿組織的行為作出多次投訴。歐盟會否迅速改變立場，投靠中國，這十分值得懷疑。」

圖斯克說：「只要中國想開放，她就能做到，她知道如何開放。」他強調：「我們需要的是公平公正的多邊規則，歐盟是開放的，但並不幼稚。」

至於熱談得和歐盟聯手抗美說，中國目前似乎也有意淡化。

中國總理李克強在聯合記者會上，被問及中國是否會利用這次峰會與歐盟結盟對抗美國時，稱中美爭議是兩國之間的事，要由北京和華盛頓來解決。

李克強說：「我們的峰會並非針對第三方國家。」

然而，隨著特朗普發動的貿易戰繼續升溫，中國和歐盟是否不得不考慮「聯手抗美」，還有待觀察。