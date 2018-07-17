視覺盛宴：精彩美圖領略人體彩繪的奇幻魅力

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奧地利克拉根福特舉辦一年一度的世界人體彩繪節，模特的創意彩繪給觀眾奇幻的視覺體驗。

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這個人體彩繪節始於1998年，每年夏天舉行，目前已經有50多國參加。

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彩繪節還有12個項目的比賽，包括特別效果，臉繪等，並頒發專業和業餘獎項。

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克拉根福特享有"沃爾特湖畔的玫瑰"（Rose of Lake Wörthersee）的美譽，是奧地利南部的克恩頓州的首府，在阿爾卑斯山的環抱之中。

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臉繪獎項的參賽者通過對模特的臉、頸和裝飾進行彩繪來描述其故事。

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創意獎模特兒可以使用合適的服飾。

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驚艷亮相的作品題材包括大自然、文化等等，將觀眾帶入奇妙的夢境。

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