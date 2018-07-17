視覺盛宴：精彩美圖領略人體彩繪的奇幻魅力
- 2018年 7月 17日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
奧地利克拉根福特舉辦一年一度的世界人體彩繪節，模特的創意彩繪給觀眾奇幻的視覺體驗。
這個人體彩繪節始於1998年，每年夏天舉行，目前已經有50多國參加。
彩繪節還有12個項目的比賽，包括特別效果，臉繪等，並頒發專業和業餘獎項。
克拉根福特享有"沃爾特湖畔的玫瑰"（Rose of Lake Wörthersee）的美譽，是奧地利南部的克恩頓州的首府，在阿爾卑斯山的環抱之中。
臉繪獎項的參賽者通過對模特的臉、頸和裝飾進行彩繪來描述其故事。
創意獎模特兒可以使用合適的服飾。
驚艷亮相的作品題材包括大自然、文化等等，將觀眾帶入奇妙的夢境。
.