「普特會」引發爭議 將如何影響中美俄關係

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普歐洲行會普京，屢屢談到「敵人」，但卻對普京大加讚賞。

特朗普與普京在赫爾辛基的會晤落下帷幕，但由之帶來的風波卻遠未結束。

當地時間周一（7月16日），美俄兩國領導人在芬蘭首都赫爾辛基進行了將近兩個小時的一對一交談。雙方沒有顧問在場，只有特朗普、普京與他們的翻譯。

閉門會談後，二人又用一個小時會見記者，留下了不少內容讓世界消化。

此次赫爾辛基會談是特朗普上任以來美俄元首的首次正式會晤，特朗普表示，雙方所談話題涉及「從貿易到軍隊、導彈、核以及中國等所有問題」。那麼，這場「普特會」對美國、俄羅斯、中國到底有何影響？

「最不光彩」的表現

你的器材不支持播放多媒體材料 「普特會」閉門會晤逾兩小時 期望改善美俄關係

此次赫爾辛基會談是特朗普上任以來美俄元首的首次正式會晤，會談前特朗普表示，雙方將會涉及「從貿易到軍隊、導彈、核以及中國等所有問題」。然而目前看來，外界反應最強烈的，是記者會上特朗普的發言。

會上有記者就俄羅斯干預美國大選的指控向特朗普提問，詢問他是相信自己的情報機構還是俄羅斯總統。而特朗普回答道，「普京總統說不是俄羅斯乾的。我想不出任何理由為什麼會是他們」。

美國情報部門此前得出結論稱，2016年總統大選時，俄羅斯通過國家授意的網絡攻擊及在社交媒體上散播虛假新聞，在對抗希拉里的行動中起到了決定作用。

特朗普還指責過去幾屆美國政府與俄羅斯關係緊張，稱美國與俄羅斯都「犯了一些錯誤」，雙方都為此負有責任。

美國總統的言論猶如在美國國內擲下一枚重量級炸彈，引來從共和黨高層到保守媒體的強烈抨擊。美國國會頭號共和黨人、眾議院議長保羅·瑞安（Paul Ryan）表示，特朗普必須認識到「俄羅斯不是我們的盟友」。資深共和黨議員麥凱恩則稱，這是他記憶中「所有美國總統表現裏最不光彩的一次」。

美國國家情報局局長丹·科茨（Dan Coats）則發表聲明公開與特朗普唱反調，稱俄羅斯對「持續、無處不在地試圖」破壞美國民主負責。

圖片版權 Reuters Image caption 峰會開始前，芬蘭示威者呼籲特朗普與普京討論人權議題。

一直對特朗普頗為友好的福克斯新聞台也沒有對他手軟。記者會後，福克斯商業主持人尼爾•卡夫托（Neil Cavuto）在節目中稱特朗普的表現「令人極其反感」，並表示特朗普實質上讓普京逃脫了相關指控，而甚至沒有作出溫和的批評，「這讓我們一下子倒退了很多」。

美國副總統則為「普特會」辯護，稱讚特朗普「將一直把美國的繁榮與安全放在第一位」。

特朗普隨後發推表示，對自己的情報人員「很有信心」。

中國受到多大影響？

圖片版權 Xinhua Image caption 今年6月，中國國家主席習近平向俄羅斯總統普京頒發「友誼勳章「，稱普京是」最知心的朋友「。

俄羅斯對美大選的干涉吸引了記者會的所有關注，而特朗普事先聲稱會談到的中國議題則完全沒有出現。雖然普京表示赫爾辛基的會談"坦誠而有用"，而特朗普表示雙方進行了"富有成果的對話"，但專家認為，兩人會談沒有實質性成果，對中國影響甚微。

中國人民大學美國研究中心主任時殷弘向BBC中文表示，"普特會"後，美國國內對特朗普抨擊猛烈，證明美俄關係如果真的要實現正常化會比較困難。而在實質性的軍費控制、敘利亞等問題上，目前沒有看到雙方有任何具體成果，這樣的情況下，"普京不會採取任何明顯疏離中國的舉措"，而鑒於中美目前分歧較劇烈，中國也不會"捨得疏離跟莫斯科的關係"。

中國外交部17日表示，中國"樂見"俄美改善關係，赫爾辛基的會晤應該對中俄關係和中美關係沒有影響。"我們對中俄全面戰略協作伙伴關係充滿了信心，這個關係不會受到任何事情的影響。我們對發展中美關係的立場也是非常一貫，非常清楚的，"華春瑩對記者表示。

中國民間智庫察哈爾學會高級研究員餘萬里認為，俄羅斯夾在中美之間，一個是現實威脅，一個是未來威脅，不得不從中權衡，但也不會放棄從中漁利的機會，中國對此不能"一廂情願"，不過"中國有足夠的籌碼影響俄羅斯，不必過於緊張"。

赫爾辛基之後，家裏鬧翻了天

BBC北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

這次峰會沒有任何實質性成果，兩位領導人將其包裝成未來許多會談的開端。

有美國不同政治領域的反應在先，未來的這些會談要實現可能會很困難。

特朗普在國外度過的這一周，同時也是美國外交受到極大干擾的一周，而現在，他又給了美國致命一擊。

現在，美國的歐洲盟友們都在不安，美俄關係陷入不確定。美國的政治世界，甚至白宮自己的通訊團隊，都不穩定。