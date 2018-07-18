T台上餵奶再次掀開公開哺乳爭議

圖片版權 Getty Images Image caption 美國模特瑪拉·馬丁帶著五個月大的女兒艾瑞兒出場。

在美國邁阿密的伸展台上，一名模特掀起上衣餵奶，再次引發公開哺乳是否合適的爭議。

美國模特瑪拉·馬丁（Mara Martin）上周日在權威體育雜誌《體育畫報》（Sports Illustrated）的年度泳裝秀上帶著五個月大的女兒艾瑞（Aria）出場，她掀開泳裝在台上餵哺女兒。

「當看到我和女兒因為這件我們每天都在做的事而成為報紙頭條，我簡直不能相信，」她在她自己的Instagram頁面上貼出報紙截圖說。

許多社交媒體用戶稱讚她的舉動具有「啟發性」，但一些人批評她故意吸引公眾注意力。

瑪拉·馬丁是被選入年度泳裝秀最終階段的16人之一。一年一度的《體育畫報》的泳裝特輯（Sports Illustrated Swimsuit Issue）始於1964年，堪稱是體壇和時尚界的雙重盛事，泳裝特輯還有專屬的電視節目、影視產品及月曆。

圖片版權 Getty Images Image caption 大尺寸模特艾什莉·格雷厄姆（圖中）在2016年成為泳裝特輯封面人物。

瑪拉·馬丁在伸展台上以金色比基尼亮相，同時母乳餵養女兒艾瑞。

寶寶戴著耳機以隔絶現場的音樂聲和人群聲。

圖片版權 Instagram Image caption 瑪拉·馬丁活躍於社交平台instagram

圖片版權 Instagram Image caption 瑪拉·馬丁會在社交平台貼出女兒艾瑞的照片。

在瑪拉·馬丁的社交平台上，許多網民留言支持。

「太有啟發性了！喜歡！！」一名網友說。也有人寫到：「太太太好了！謝謝你勇敢的讓母乳餵養正常化（使用了#normalizebreastfeeding，母乳餵養正常化的標籤），我好開心！」

但有些網民不贊同。「你為什麼這麼做？我猜你是因為缺乏關注度？」也有人說：「不要……就是……不要」。

色情？母愛？公開場合哺乳爭議

圖片版權 Getty Images Image caption 法國浪漫主義畫家德拉克羅瓦（生於1798年卒於1863年）的畫作。

母乳哺育是人類天性，在古典畫作中很常見到露出雙乳哺餵孩童的母親形像。在配方奶粉問世，以及職業婦女比例上升的情況下，母乳逐漸被配方奶取代。

世界衛生組織（WHO）2002年發表嬰幼兒餵食全球策略，呼籲各國政府確保所有健康及相關部門保護、鼓勵及支持純母乳哺育六個月，其後添加適當的輔食，持續母乳哺育至兒童兩歲或兩歲以上。

在香港公眾場所餵奶是合法行為。愛嬰醫院香港協會指出，在公眾場所餵奶時，母親可以使用一般的圍巾或哺乳圍巾作遮掩。香港也有越來越多公眾地方設有育嬰設施， 方便母親餵奶。

圖片版權 Getty Images Image caption 墨西哥一座城市在2017年五月舉辦母乳餵養嘉年華，該活動由聯合國兒童基金會（UNICEF）推廣，旨在增進全球的母乳餵養率。

《香港01》在2017年曾報道，一名計程車司機拍下後座乘客露出半個胸部餵奶的照片，引發是否哺乳該遮掩的討論。報道中採訪幾位母親，她們表示，有些孩子喜歡一邊看著母親一邊喝奶，如果母親圍著餵奶巾餵食，嬰兒們可能會哭，而如果在夏天圍布餵食，更有可能熱到長疹子，而嬰兒一邊吃奶，一邊又用手扯餵奶巾時，母親的衣服可能會拉得更開。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港是世界母乳餵哺率最低的地區之一，為了提升餵哺率，政府推出限制配方奶粉商打廣告的法案，這項政策是否有效？

而根據香港母嬰用品集團2017年發佈的調查報告，超過九成的香港媽媽會用母乳餵哺，但有兩成會因為公眾哺乳攝施不足而放棄。

台灣2016年六個月以下全母乳哺育超過45%，公共場合也持續打造母乳親餵友善設施。

台灣自2010年開始實施《公共場所母乳哺育條例》，婦女在公園、街道、賣場、公車、捷運及車站等公共場所餵母乳時，任何人不得制止、驅離或影響哺育，也不得以公共場所已設置哺集乳室為理由，要求婦女前往哺乳室哺育母乳，否則將處新台幣六千至三萬元罰鍰。

圖片版權 Getty Images Image caption 今年五月在中國湖北省襄陽市，近百名媽媽參加在商場舉辦的「母乳快閃」公益活動，，藉此呼籲公共場所增設更多的母嬰室。

中國媒體《財新》報道，中國國家疾控中心2013年的營養與慢病調查的監測數據顯示，中國嬰兒出生六個月內純母乳餵養率僅為20.8%。報道指出，配方奶的盛行、傳統觀念影響、產婦母乳普及教育的不足、公眾場合哺乳設施的缺乏，都是中國母乳餵養比例低的原因。