圖片版權 Getty Images Image caption 墨西哥新當選總統奧夫拉多爾

墨西哥新當選總統奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）計劃在12月上任時將把自己總統工資降低60%。

這位左翼新總統減薪後的月工資將相當於5707美元，而且該國其他政府公職人員的工資都將不能超過他。

其實，奧夫拉多爾不是第一位發表聲明減薪的國家領導人。

BBC事實核查（Reality Check）梳理了一些國家領導人的工資，看看都有哪些國家領袖帶頭減薪？

高收入的

新加坡總理李顯龍據說是薪酬最高的領導人。他的年薪為200萬美元。

英國首相特里莎·梅的年薪為15萬英鎊（不到20萬美元）。

德國總理默克爾年薪為20萬英鎊（約合26萬美元）。

中國領導人習近平年薪為2.2萬美元。

但是，不要忘了，領導人會有一些特殊的補助與津貼，因此他們官方收入和實際收入會有差別，也很難知道他們實際總收入是多少。

低收入的

圖片版權 AFP Image caption 烏拉圭前總統何塞·穆希卡

烏拉圭前總統何塞·穆希卡（Jose Mujica）被認為是世界上最窮的總統。他當時月工資為7500英鎊（不到1萬美元），但他把工資的90%捐贈出去。

不僅如此，穆希卡還開一輛舊車，住在農莊而不是總統官邸。

無獨有偶，玻利維亞總統埃沃·莫拉萊斯（Evo Morales）在2005年上任時兌現其競選承諾，把月工資減到1000英鎊（1300美元）

在玻利維亞，公營部門任何僱員的工資都不能超過總統。

2015年，時任巴西總統羅塞夫（Dilma Rousseff）迫於壓力，把工資降低10%，年薪為9萬美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴西前總統羅塞夫

俄羅斯總統普京2017年工資為1873萬盧布（接近30萬美元）。

南非新總統西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）說，他願意把工資減半，大約為13萬美元。

在穆罕馬杜·布哈里之前，尼日利亞總統的工資為7萬美元，副總統在2015年任期一開始就同意降薪50%。

再往前推，據英國《衛報》報道，1980年代布基納法索總統托馬斯·桑卡拉（Thomas Sankara）每月只領450美元，而且禁止部長級官員使用專車和購買頭等艙機票。

雖然許多領導人放棄自己工資，但是他們卻享受領導人的特殊待遇和好處。

沒收入的

斯洛伐克總統安德烈·基斯卡（Andrej Kiska）屬於富商從政，把總統工資全部捐獻給慈善機構，自己一分錢不拿。

美國總統特朗普效仿其他前任美國總統的做法，把工資捐贈給慈善機構，自己只象徵性地拿每年1美元的年薪。

美國總統的工資年薪為40萬美元。