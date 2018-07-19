不懼中國或不敵施壓 帕勞太平洋航空停飛背後

圖片版權 PALAU PACIFIC AIRWAYS

帕勞（Palau，又稱帛琉）的《島嶼時報》（Island Times）報道，經營帕勞太平洋航空與百悅大飯店的帕勞百悅集團，早前告訴帕勞國會，因中國打壓當地旅遊業，財務出現損失，決定無限期暫停相關航線業務。

台灣輿論認為帕勞及航空公司不怕大陸暫停中國航班，但事實上，這家航空公司目前只經營來往港澳及帕勞的航班。

帕勞太平洋航空的公司資料顯示，公司2014年11月開始經營來往香港和帕勞的航班至今。2016年起，一度開通來往台北的航線，但之前已經停飛。

台灣當局稱，帕勞堅持至不得已停飛，令人敬佩，並表示台灣的中華航空已加開往來台灣與帕勞的航班，鼓勵民眾去這一邦交國旅遊。

中國遊客人數暴跌原因

帕勞的《島嶼時報》報道，經營帕勞太平洋航空與百悅大飯店的帕勞百悅集團，此前告訴帕勞國會，因中國遊客人數急跌，公司難以繼續運營，決定停止航空業務。

百悅集團聲明說，經過長時間考慮後，宣佈無限期停止航空業運作，形容決定令人痛心。

集團指出，由於市場競爭激烈，拉低票價，公司難以繼續競爭，加上中國針對帕勞旅遊業的政策，令經營愈來愈困難，旗下的帕勞太平洋航空與百悅大飯店在今年7月到8月都沒有任何預訂。

聲明說，2017年起，中國政府似乎努力減少和停止旅客到帕勞，構成了「非常嚴重的問題」。

2017年底，中國政府據報向旅行社發出警告，禁止宣傳到中國不認可的地點的旅行團，集團聲明稱，中國執法部門調查旅遊公司，看他們有沒有違規。

一些媒體轉述報道，指帕勞「無權大陸打壓」，取消來往中國航班，一些台灣網民表示讚賞，稱一定要到帕勞觀光。

台灣交通部對台灣媒體說，帕勞堅持至不得已停飛，令人敬佩，交通部政務次長王國材表示，中國官方禁止中國旅行社出團到帛琉，是想施壓迫使帕勞與台灣斷交，並指國際觀光交流基於自由、友善，民航也以提供服務、安全為目標，以政治力介入是不智舉動。

台灣外交部發言人李憲章表示，為了協助當地開拓旅遊市場，吸引更多海外旅客，台灣在6月至8月間每星期加開兩班航班，歡迎各國旅客善用這條航線到帕勞觀光。

目前未知帕勞太平洋航空甚麼時候完全停運，英文官網顯示會至少運作至8月18日。BBC中文嘗試電話聯繫帕勞太平洋航空，但沒有人接聽電話。

BBC中文向與此航空公司有合作業務的香港旅行社「百悅旅遊」了解，旅行社職員稱，該航空公司只是暫停來往香港和當地的航線，但旅客可以改由澳門乘搭有關航線。此說法和航空公司的官方聲明明顯不符。

圖片版權 Getty Images Image caption 旅遊業是帕勞的經濟支柱。

真的不擔心中國嗎？

作為台灣邦交國的帕勞人口只有約2萬，全國由300多座島嶼組成，總面積約466平方公里，曾經被西班牙、德國日本統治過，在二戰後與其他太平洋群島，成為美屬太平洋群島託管地，帕勞在1994年獨立，不過仍然與美國關係密切，由美國負責其國防事務，政府亦非常依賴美國的財政援助。

由於其地理位置有陽光與海灘，十分適合潛水、浮潛，旅遊業成為帕勞的經濟支柱，據亞洲發展銀行資料，2015年，旅遊業佔當地GDP超過一半。帕勞官方數字顯示，2012至2014年，到帕勞旅遊的人主要來自日本和台灣，但到2015年，大陸旅客急增，佔觀光客比例一半。

但近期，遊客人數急劇下跌令外界憂慮帛琉經濟前境，中國在2017年底加大打擊帕勞旅遊業的措施後，令當地2017年第四季的中國遊客數字跌了16%。

英國《金融時報》報道，帕勞駐台灣大使歐克麗（Dilmei Louisa Olkeriil）表示，如果中國遊客數字突然下降，旅遊業將會受損，要加以留意。

圖片版權 Getty Images Image caption 帕勞總統雷門格紹曾表示任內不會與台灣斷交。

帕勞總統雷門格紹（Tommy Remengesau Jr.）曾對媒體表示任內不會與台灣斷交。

據《島嶼時報》報道，雷門格紹說，「我說過好多次，如果我們可以選擇，我們將承認台灣的同時，承認中國，我們沒有敵人，我們不是在選誰是朋友，誰不應該是我們的朋友，『一個中國政策』是中國大陸與台灣的政治決定。」

但雷門格紹也強調，帕勞的旅遊業要開拓不同的客源，不能只局限少數國家。