圖片版權 Getty Images Image caption 為加深兩國關係，中國國家主席習近平和以色列總理內塔尼亞胡已經很多次會面。

從表面上看，以色列和中國並不像是關係非常緊密的貿易伙伴。

中國，作為世界第二大經濟強國，是全球最大出口貿易國。而位於中東一片狹窄土地上的以色列，在世界貿易出口排名榜上，僅位居第45位。

而且，更重要的是，以色列一直都是美國最堅定的盟友。

那麼在中美現在的貿易交鋒中，你大概認為以色列會堅定地站在美國一邊。

但是不為很多人知道的是，中國在以色列的投資一直持續增加，與此同時，越來越多的以色列公司正在進入中國市場。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國威廉王子最近前往以色列訪問，曾經試用以色列的高科技產品，這款人工智能眼鏡能幫助視障人士更容易閲讀。

也就是說，在美國總統特朗普向中國進口產品徵收高關稅，言辭強硬的時候，以色列總理內塔尼亞胡卻在高高興興地鼓勵國內的公司接受中國的投資。這有數據為證。

根據香港《南華早報》的報道，2016年，中國在以色列的直接投資額增加了兩倍達160億美元。

與此同時，《耶路撒冷郵報》預計，中國將會超過美國成為以色列最大的海外投資來源。

到底是什麼讓以色列和中國如此緊密呢？以色列公司應該多加小心嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 中國公司不僅收購以色列公司，他們還參加在以色列的建設項目。

過去二十年來，以色列經濟已經確定了作為高新科技開發中心的領先地位。

評論人士說，在中國公司希望能拿到技術的同時，以色列公司希望能更好地進入中國的龐大市場。

以色列移動廣告公司Taptica的總裁哈伽伊·塔爾（Hagai Tal）說，以色列作為研發中心享有盛譽，中國人希望能利用以色列的技術助推經濟增長。

「中國肯定要盡可能地學習，以便把自己立足為創新經濟體。」

與此同時，以色列公司也看到在東方的重要機會。這兩種訴求交匯在一起，就產生了這麼成功的商業合作關係。

圖片版權 Getty Images Image caption 以色列過去二十年來成功建立創新科技經濟。

為了促進以色列和中國公司的合作，現在每年都舉行一系列的商業活動，譬如硅谷龍以色列論壇，每年年初在特拉維夫舉行；中以創新峰會，本月上旬在廣東舉行。

硅谷龍以色列論壇的創始人之一瑞貝加·法寧（Rebecca Fannin）說，獲得中國投資的以色列科技創業公司告訴她，他們「通過引進、合作和更容易進入中國大陸的龐大市場，用中國資本取得較快的進展。」

最近幾年，以色列公司有的直接被中國公司收購，有的把公司股份出售給中國公司，其中就包括醫學激光手術公司Alma Lasers和醫學設備集團公司Lumenis。 另外還有乳製品公司Tnuva， 圖像辨認公司Cortica，以及感控集團Extreme Reality。

投資基金Samsung Next在以色列的經理羅伊·本約瑟夫（Royi Benyossef）說，中國人對以色列和以色列的科技出口能力很著迷。

其他評論人士說，這兩個國家不同的民族特性也相輔相成。

圖片版權 Getty Images Image caption 以色列前總理奧爾莫特也曾致力於建立與中國的更緊密商貿關係。

生活在以色列的中國公民關鶴（Peggy Mizrahi） 說，「中國人以長遠規劃著稱，而且保守、尊卑界線分明，與普遍認同的以色列人的求快、有開創精神，靈活，不崇拜權威等民族思維方式不同。」

在北京吉利大學教商務的以色列人丹尼·加利利補充說，「中國教育體制非常強調紀律和服從尊長，而以色列的教育體系和軍隊鼓勵學生和士兵想新主意，在不確定的局面中解決問題。」

「中國人看到了這一點，於是他們努力把以色列的創造精神融入自己的經濟中。」

不過，從以色列和中國貿易關係加深過程中受益的，不僅僅是中國公司。

Spotad這家以色列數碼廣告公司，通過從香港的一家私人資本公司獲得資金後，去年進入了中國市場。現在，Spotad與中國各大網絡廣告公司合作。

其他正在進入中國市場的以色列公司包括移動市場推廣公司AppsFlyer，以及鑽石交易平台Carats。

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圖片版權 Getty Images Image caption 有些分析人士擔心，以色列技術可能會被用於中國的軍工企業。

雖然中國和以色列兩方面的公司似乎都對彼此之間持續的合作感到滿意，但有些評論人士卻有擔心。

總部設在美國賓西法尼亞的網絡安全公司Stronghold Cyber Security創始人兼老闆傑森·邁克鈕（Jason McNew）說，「我看到的以色列最不能接受的問題之一就是，中國對其他國家知識產權的不尊重是出了名的，以色列把產品製造外包給中國的時候必須格外小心。」

卡內基梅隆大學亨氏學院經濟學和公共政策教授李·布蘭斯德特說，美國方面的擔心是，以色列的技術最終總會落入中國軍方的手中。

「美國國防部越來越擔心，中國公司通過民間投資或者特許交易獲得人工智能高科技，並用於新一代的中國武器中，最後危及美軍和美國的盟軍。」

「五角大樓還擔心，以色列可能會成為中國獲得高科技的後門，而這些科技因為受到監管審查卻不能進入美國。」

「我認為以色列—中國關係的程度和高度都會因此受到限制。如果以色列技術被用到中國導彈中，擊落一個美國飛行員，這會給以色列政府帶來大麻煩。」

以色列政府對這些關係到防務安全方面的問題拒絶發表評論。