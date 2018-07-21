BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

2018年的第29周，貿易戰仍然是各界焦點，一方面中歐舉行峰會，被解讀成「聯手抗美」，另一方面，日本和歐盟簽署經濟伙伴關係協定，產生一個覆蓋全球經濟總量近三分之一的日歐自由貿易區，中國、日本、歐盟齊聲反對貿易保護主義。與此同時，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京會面，特朗普還邀請普京訪美，中美俄關係以至全球局勢未來會如何發展，令人關注。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 貿易戰：「美國吃虧最大」 中歐避談「聯手抗美」

面對貿易戰和貿易保護主義，各國開始展開不一樣的雙邊與多邊貿易談判。中國和歐盟舉行峰會，不過歐盟試圖迴避「中歐聯手抗美」，然而歐盟也和日本簽訂「經濟伙伴關係協定」，共同表態反對貿易保護主義，BBC中文分析了國際貿易的最新發展。

2. 「普特會」引發爭議 將如何影響中美俄關係

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美國總統特朗普上任以來，在芬蘭首次正式會晤俄羅斯總統普京，特朗普就俄羅斯有否干預美國大選的言論引發爭議，之後，特朗普又邀請普京訪問美國，美俄關係會怎樣演變？中國又會如何受到影響？

3. 觀點：中共黨內高層裂縫或現今年北戴河會議

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一年一度的北戴河會議即將來臨，在中美貿易戰的背景下，今年的北戴河會議可能會令外界格外關注。對當局來說，最重大的事情無疑是中美貿易戰以及由此引發的中國內外環境的一系列變化。相信這會是此次北戴河會議黨國要員和退休元老難以迴避、不得不討論的問題。

4. 「一馬基金」案涉中國 馬中關係微妙轉變

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馬來西亞一名高官對BBC表示，前首相納吉布的「一馬基金」巨額錢權醜聞，牽涉中國企業，中國承辦的項目可能協助納吉布政府洗錢，這正正是大馬新政府叫停中國企業相關大合同的原因，亦可能因此影響中馬未來的關係。

5. 不懼中國或不敵施壓 帕勞太平洋航空停飛背後

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帕勞（帛琉）太平洋航空因為中國打壓當地旅遊業決定無限期暫停航線業務，台灣輿論認為，帕勞和航空公司公司不怕大陸暫停中國航班，但事實上，這家航空公司目前只經營來往港澳及帕勞的航班。