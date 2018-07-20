神經毒劑攻擊雙面間諜：據稱警察鎖定俄國嫌疑

圖片版權 PA Image caption 消息人士說，警方通過機場閉路電視確認了離開的俄羅斯嫌疑人員。

消息人士透露，英國警方利用面部識別技術確認了來英國要毒殺俄羅斯雙面間諜的俄羅斯刺客。但媒體報道的指稱遭到莫斯科的反駁。

英國報聯社（PA）周四(7月19日)報道，英國警方確信他們已經找到了用神經毒劑攻擊前莫斯科雙面間諜及其女兒的嫌疑人，警方認為嫌疑人是俄羅斯人。

但蘇格蘭場警察總部拒絶對報告作任何評論。

知情人對英國國內新聞社英國報聯社說，"調查人員相信他們通過閉路監控錄像已經找到用諾維喬克神經毒劑發動攻擊的嫌疑人，警方將此同那段時間進入英國的人進行了對比。"

圖片版權 Twitter Image caption 英國安全部部長本·華萊士(Ben Wallace)反駁了關於幾名俄羅斯人涉嫌攻擊前雙面間諜斯克里帕爾l和他女兒的說法。他在社交媒體推特上說，這種說法可歸入無知和無端猜測一類。

來自美國的報道說，3月4日在英國城市索爾茲伯里（Salisbury）俄羅斯前間諜謝爾蓋·斯克里帕爾（Sergei Skripal）和他的女兒尤利婭（Yulia Skripal）接觸到神經毒劑諾維喬克，事件發生後，警察很快就通過閉路電視圖像鎖定了兩名離開英國的俄羅斯人。現在消息人士說，調查人員確信嫌疑人是俄羅斯人。

美國電視網CNN報道說，警方通過面部識別技術找到了那兩個俄羅斯人。他們在3月4日索爾茲伯里中毒事件發生後很快就飛離英國。CNN報道還引述調查知情人的話說，嫌疑人離開的線索來自「索爾茲伯里中毒事件後向莫斯科發出的秘密信息，這個秘密信息被英國在塞浦路斯的（監聽）基地截獲」。

不過英國安全部部長本·華萊士(Ben Wallace)反駁了關於幾名俄羅斯人涉嫌攻擊前雙面間諜斯克里帕爾和他女兒的說法。他在社交媒體推特上說，這種說法可歸入無知和無端猜測一類。

俄羅斯駐英國大使周四（7月19日）對BBC記者說，他沒有得到來自英國政府的任何正式消息。莫斯科也反駁了媒體報道的謀殺嫌疑人來自俄羅斯的說法。

Image caption 斯克里帕爾曾在俄羅斯軍事情報部門服役，而且在1990年代還負責軍事情報部的人事部門，掌握了大量在歐洲的俄羅斯特工情況。

俄羅斯雙面間諜

3月4日在英國城市索爾茲伯里，前俄羅斯間諜斯克里帕爾和他的女兒尤利婭接觸到神經毒劑諾維喬克後癱倒在公園長椅上，後來兩人經過救治恢復了健康。

英國指責俄羅斯企圖毒殺斯克里帕爾這名俄羅斯前軍事情報機關的上校。斯克里帕爾因為向英國對外情報機構軍情6處出賣了俄羅斯間諜在俄羅斯被判監禁。

2010年美國和俄羅斯交換間諜，斯克里帕爾是其中之一，後來離開俄羅斯，來到英國。

俄羅斯矢口否認同斯克里帕爾中毒事件有關，但是英俄爭議升級，導致英國及盟國和俄羅斯互相驅逐對方的外交官。

《紐約時報》周日（7月15日）報道說，英國調查人員認為，對斯克里帕爾的攻擊可能由俄羅斯軍方情報機構特工或其前特工發起。

俄羅斯軍事情報機構的縮寫是格魯烏（GRU）。美國指責格魯烏干預了2016年的總統選舉，12名格魯烏官員周五被指控對希拉里·克林頓的競選團隊發動黑客攻擊。

《獨立報》在報道中引述的消息來源是一名英國官員、一名美國官員和一名熟悉該項調查的前美國官員。

Image caption 33歲的尤利亞已經康復並且通過視頻發表了聲明。66歲的俄羅斯前間諜謝爾蓋·斯克里帕爾經過3個月治療後已經出院被當局安排在一個秘密地點。

神經毒劑再現

6月底英國索爾茲伯里附近再次發生諾維喬克中毒案。目前專家正在調查，這次的毒劑和斯克里帕爾中毒那次的毒劑是否出於同一批。

45歲的羅利（Charlie Rowley）和他44歲的伴侶斯特奇斯（Dawn Sturgess）在索爾茲伯里附近的小鎮埃姆斯伯裏（Amesbury）幾小時內先後在家中癱倒、被送往醫院。

斯特奇斯在7月8日死去，羅利已經從昏迷中蘇醒，目前狀況穩定。斯特奇斯之死已經被警方當作謀殺處理。

英國報聯社消息說，調查人員認為斯特奇斯接觸的毒劑劑量至少是當初斯克里帕爾父女中毒接觸到劑量的10倍。警察說他們在羅利的房子裏找到了一個"小瓶"。

圖片版權 Facebook Image caption 45歲的羅利（右）和他44歲的伴侶斯特奇斯女士（左）在索爾茲伯里附近中毒。斯特奇斯在7月8日死去。

羅利的兄弟對BBC說，羅利曾告訴他，一個香水瓶裏有諾維喬克神經毒劑。

報聯社引用的消息來源說，調查人員正在核實一種說法，即斯特奇斯直接向自己皮膚噴灑了諾維喬克。

周四（7月19日）在索爾茲伯里地區的威爾特-斯溫登，對斯特奇斯死因調查裁判的法庭開庭。根據英國法律，這是針對暴力、非自然或不能解釋的死亡進行的調查，以決定死亡的時間和地點，以及死亡是如何發生的，但並不指出責任方。

禁止化學武器組織說，他們的檢察員已經在埃姆斯伯裏收集了樣品，周三返回了在海牙的總部開始作分析。禁止化學武器組織說，取得化驗結果後他們會告知英國。