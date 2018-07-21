WhatsApp劍指假新聞 規定恐成雙刃劍

圖片版權 Reuters Image caption WhatsApp在印度十分受歡迎，卻同時成為假消息的溫牀。

印度網絡早前流傳一條影片，內容聲稱顯示一名在印度街上玩耍的男孩被一名騎電單車的男子擄走，片段引起嘩然。但關注點不是當地兒童被擄的情況，而是印度假新聞盛行的問題。

片段其實來自巴基斯坦，是一個關注兒童安全組織拍攝的宣傳片段，呼籲家長要小心自己子女的安全。但片段經剪輯後的版本，卻在印度激起了有關被擄兒童的恐慌，印度政府指許多地方都有人對被懷疑擄走小孩的人用私刑，在過去三個月造成最少17人死亡。

手機通訊軟件WhatsApp應印度政府要求，限制每名使用者最多可以向其他人轉發一條訊息五次，也會移除影片旁「快速分享」的按鈕，以求減少這些假冒訊息傳播。

全球許多地方都計劃就假新聞立法，懲罰故意傳播未經證實消息的人，但同時引起憂慮政府會否藉打擊謠言為名，打壓異見者。

假新聞的溫牀

印度假消息最新一名受害者是32歲的阿扎姆（Mohammad Azam）。他與另外兩名朋友到印度南部的卡納塔克邦（Karnataka）渡周末。但到達當地一個村莊後，卻被當地人認定為拐帶孩子的人，更被村民毆打。

阿扎姆最終傷重不治。當地警方拘捕了22人，包括一名WhatsApp的群組管理員。警方又表示，他們刪除了約20個WhatsApp群組，以防萬一。

Image caption 阿扎姆與兩名朋友被認定擄帶小孩，與兩名朋友一同被毆。他其後傷重死亡。

當地一名茶水店的老闆目擊阿扎姆等人被毆打的整個過程。他接受BBC泰盧固語記者巴蒂尼（Deepthi Bathini）訪問時說，最高峰時期有千多名村民聚集。許多人，包括他自己，都在WhatsApp群組收到那段關於被擄兒童的短片。

印度有超過2000萬WhatsApp使用者，而價錢便宜的智能手機更成為許多印度人首次接觸網絡的地方，他們大多對網絡上看到的消息深信不疑，成為假新聞發酵、傳播的溫牀。

印度當局表示，過去發生許多的個案中，謠言都透過WhatsApp傳播，引來大量看到訊息後迅速聚集的人，許多時候更用私刑懲罰他們視為「疑犯」的人。

Image caption 阿扎姆乘坐的汽車被村民破壞。

打擊假新聞、還是打壓異見

多國都已經、或計劃制定針對網絡謠言的法例與罰則。澳門去年遭受「天鴿」吹襲，造成十人死亡。事後有網上流言聲稱，澳門當局封鎖有關真正傷亡數字。當地警方其後拘捕兩人，指他們在網上散播虛假消息。

德國今年1月成為全球首個立法把散播假新聞列為刑事罪行的國家。這條簡稱為NetzDG的法律禁止公眾散播可能損害德國的內部保安或對外關係的虛假消息。當地有計劃修改法例，成立一個獨立委員會，檢視由公眾舉報的個案是否真的為假新聞。

但這種法律在一些地方引來質疑，指官方以打擊假新聞為名打壓異見。馬來西亞政府在前總理首相納吉布（Najib Razak）掌政期間立法，把散播假消息列為刑事罪行，可被判監禁十年或罰款50萬馬來西亞令吉（約128,000美元）。

圖片版權 EPA Image caption 前馬來西亞總理首相納吉布涉嫌利用 「一馬基金」洗黑錢和挪用公款。

這條草案把「假新聞」正義為「完全或部份錯誤的新聞、訊息、資料和報告」，也包括網上博客、公眾平台和社交網站。

前馬來西亞通信和多媒體副部長加尼（Jailani Johari）曾說，任何有關納吉布涉嫌利用「一馬基金」洗黑錢和挪用公款的消息，如果未經政府證實，都是假消息，引起擔憂。

當地維權律師團隊「捍衛自由律師團」的一名創辦人保爾森（Eric Paulsen）認為，這條法律可能影響記者報道有關「一馬基金」的消息。

現任總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamed；大馬統一翻譯：馬哈迪）競選時，曾承諾上台後有把這條「假新聞法案」廢除。但他宣誓就任後改變說法，說他只會更改「假新聞」的正義，而不把整部法律廢除。