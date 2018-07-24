細看中國在非項目：互惠互利與殖民的一線之隔

  • 2018年 7月 24日
Senegal"s President Macky Sall and Chinese President Xi Jinping enter the stadium during the opening ceremony of the Arene Nationale du Senegal in Dakar 圖片版權 Reuters
Image caption 習近平到訪塞內加爾。

中國國家主席習近平訪問非洲四個國家，包括塞內加爾、盧旺達、南非和毛裏求斯。南非以外的三個國家以前並非中國在非洲的主要投資對象。分析認為習近平此行是要繼續深化中國在非洲的影響力，和拓展其「一帶一路」項目。

一些歐美媒體及觀察人士認為，中國大舉投資非洲，令多個非洲國家愈來愈依賴中國資金，或會身負重債而要向中國作出更大妥協，甚至最終演變成另類「殖民」。

中國否認這種說法，認為中非合作是「互惠互利」，而如果非洲國家真的擔心被「殖民」或利益受損，他們與中國的合作很難達到現有水平。

為甚麼出訪這些國家？

2009年，中國前領導人胡錦濤訪問過塞內加爾和毛裏求斯，但習近平沒有以國家主席身份訪問過著兩國，而中國國家主席訪問盧旺達更是首次。

盧旺達位處東非和中非交匯處，有「非洲心臟」之稱，在外交上積極與其他非洲國家推展「非洲大陸自由貿易區協定」，並有意融入東非的新興鐵路網絡，這些反映盧旺達在「一帶一路」中有重要的戰略地位。盧旺達在國內有不少基建項目需要資金支持，政府多次高調讚揚「一帶一路」，顯示其希望與中國合作的決心。

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而塞內加爾位處西非，面向大西洋；毛裏求斯則是位處印度洋西南部島國。分析認為，中國或希望尋求在這些國家興建港口，增強中國在大西洋及印度洋的影響力。

由於塞內加爾政治經濟發展較為穩定，是中國放心合作的原因。根據中國官方數字，中國2017年在塞內加爾投資約1億美元，中國亦有協助建興當地的公路以及工業園區。2005年中塞交易總量僅1億多美元，但在2017年，中塞交易總量已達219億美元，中國是塞內加爾第二大貿易伙伴，但大部分是中國把產品出口到塞國。

難以償還的債務？

根據美國約翰‧霍普金斯大學（John Hopkins University）的數字，中國政府、銀行、企業在2000年至2015年，向非洲借貸超過940億美元。有輿論質疑中國在非洲大舉投資是另類「殖民」，一些批評者認為，中國是剝削非洲天然資源和廉價勞工，在發展當地時忽略當地環境以及工人保障。

雖然這些非洲國家以及中國官方也會否認這一說法，但一些投資案例令非洲輿論也開始討論中國投資的利與弊。

肯尼亞

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據BBC非洲部報道，肯尼亞交通部近日公開數據，指中國資助的鐵路項目營運首年錄得1億美元虧損。

這條鐵路連接肯尼亞第二大城市蒙巴薩以及首都內羅畢，是向中國進出口銀行借貸30億美元興建，預料需要15年時間償還債務。

肯尼亞當局否認鐵路項目造價太高導致經濟上不能負擔，官員稱客運火車經常滿載，但無法游說企業使用貨運火車，所以錄得虧損，正在想方法鼓勵企業使用火車運貨，如果下年仍然無法盈利，那就要由納稅人承擔費用。

有估計指，中國目前持有肯尼亞70%的債務。

幾內亞

去年，中國同意向幾內亞，20年內提供200億美元援助貸款興建一些基建項目，以換取鋁土礦的礦權。

幾內亞被聯合國列為世界上最不發達國家之一，在2016年，礦產佔幾內亞出口98.97%，是最主要的經濟命脈，當地輿論認為，幾內亞事實上沒有多少選擇去振興自己國家的經濟。

不過反對黨對這項協議抱疑惑，未知這份協議是否真的能改善人民生活，擔心這只是增加國債，而且協議沒有列明中國可以開採幾多鋁土礦，過度開採會拉低市場價格，同樣對幾內亞長遠的礦業發展不利。

吉布提

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Image caption 吉布提民眾歡迎中國當地的建設。

除了經濟上的考慮，中國的非洲的戰略還包括軍事用途。

中國軍隊去年在非洲國家吉布提設立全球首個海外軍事基地，名義上是執行和平活動，「有利於中國在亞丁灣和索馬里海域護航、以及開展人道主義救援等國際義務」。

吉布提背靠非洲大陸，與阿拉伯半島隔海相望。從這裏經紅海和蘇伊士運河可抵地中海直達歐洲大陸，向東則直通阿拉伯海和印度洋。這條航線是全世界最重要的海上貿易通道之一。

正因為其重要的戰略位置，美國、意大利、法國、日本都在此設立了軍事基地。中國只是成為新成員。這個基地很快就引發爭議，美國曾指責，中國使用軍用激光，對凖吉布提上空飛行的美國飛機。

布基納法索

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Image caption 布基納法索5月與中國建交。

另一個中國積極參與非洲事務的原因，是尋求國際上的支持，在外交界及聯合國的舞台上，不少非洲國家成為中國的支持者。

有分析認為，美國總統特朗普上任後對這個區域缺乏興趣，也是中國可以加大非洲影響力的原因。

其中較為突出的一個例子，是西非國家布基納法索，這個國家早前與台灣斷交，改為與中國建交，變相承認了中國一直在國際提出「一個中國」、「台灣是中國一部分」的論述。

台灣方面認為，中國是以巨大的金錢利誘，搶走台灣的邦交國。

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