細看中國在非項目：互惠互利與殖民的一線之隔

圖片版權 Reuters Image caption 習近平到訪塞內加爾。

中國國家主席習近平訪問非洲四個國家，包括塞內加爾、盧旺達、南非和毛裏求斯。南非以外的三個國家以前並非中國在非洲的主要投資對象。分析認為習近平此行是要繼續深化中國在非洲的影響力，和拓展其「一帶一路」項目。

一些歐美媒體及觀察人士認為，中國大舉投資非洲，令多個非洲國家愈來愈依賴中國資金，或會身負重債而要向中國作出更大妥協，甚至最終演變成另類「殖民」。

中國否認這種說法，認為中非合作是「互惠互利」，而如果非洲國家真的擔心被「殖民」或利益受損，他們與中國的合作很難達到現有水平。

為甚麼出訪這些國家？

2009年，中國前領導人胡錦濤訪問過塞內加爾和毛裏求斯，但習近平沒有以國家主席身份訪問過著兩國，而中國國家主席訪問盧旺達更是首次。

盧旺達位處東非和中非交匯處，有「非洲心臟」之稱，在外交上積極與其他非洲國家推展「非洲大陸自由貿易區協定」，並有意融入東非的新興鐵路網絡，這些反映盧旺達在「一帶一路」中有重要的戰略地位。盧旺達在國內有不少基建項目需要資金支持，政府多次高調讚揚「一帶一路」，顯示其希望與中國合作的決心。

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而塞內加爾位處西非，面向大西洋；毛裏求斯則是位處印度洋西南部島國。分析認為，中國或希望尋求在這些國家興建港口，增強中國在大西洋及印度洋的影響力。

由於塞內加爾政治經濟發展較為穩定，是中國放心合作的原因。根據中國官方數字，中國2017年在塞內加爾投資約1億美元，中國亦有協助建興當地的公路以及工業園區。2005年中塞交易總量僅1億多美元，但在2017年，中塞交易總量已達219億美元，中國是塞內加爾第二大貿易伙伴，但大部分是中國把產品出口到塞國。

難以償還的債務？

根據美國約翰‧霍普金斯大學（John Hopkins University）的數字，中國政府、銀行、企業在2000年至2015年，向非洲借貸超過940億美元。有輿論質疑中國在非洲大舉投資是另類「殖民」，一些批評者認為，中國是剝削非洲天然資源和廉價勞工，在發展當地時忽略當地環境以及工人保障。

雖然這些非洲國家以及中國官方也會否認這一說法，但一些投資案例令非洲輿論也開始討論中國投資的利與弊。

肯尼亞

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據BBC非洲部報道，肯尼亞交通部近日公開數據，指中國資助的鐵路項目營運首年錄得1億美元虧損。

這條鐵路連接肯尼亞第二大城市蒙巴薩以及首都內羅畢，是向中國進出口銀行借貸30億美元興建，預料需要15年時間償還債務。

肯尼亞當局否認鐵路項目造價太高導致經濟上不能負擔，官員稱客運火車經常滿載，但無法游說企業使用貨運火車，所以錄得虧損，正在想方法鼓勵企業使用火車運貨，如果下年仍然無法盈利，那就要由納稅人承擔費用。

有估計指，中國目前持有肯尼亞70%的債務。

幾內亞

去年，中國同意向幾內亞，20年內提供200億美元援助貸款興建一些基建項目，以換取鋁土礦的礦權。

幾內亞被聯合國列為世界上最不發達國家之一，在2016年，礦產佔幾內亞出口98.97%，是最主要的經濟命脈，當地輿論認為，幾內亞事實上沒有多少選擇去振興自己國家的經濟。

不過反對黨對這項協議抱疑惑，未知這份協議是否真的能改善人民生活，擔心這只是增加國債，而且協議沒有列明中國可以開採幾多鋁土礦，過度開採會拉低市場價格，同樣對幾內亞長遠的礦業發展不利。

吉布提

圖片版權 Getty Images Image caption 吉布提民眾歡迎中國當地的建設。

除了經濟上的考慮，中國的非洲的戰略還包括軍事用途。

中國軍隊去年在非洲國家吉布提設立全球首個海外軍事基地，名義上是執行和平活動，「有利於中國在亞丁灣和索馬里海域護航、以及開展人道主義救援等國際義務」。

吉布提背靠非洲大陸，與阿拉伯半島隔海相望。從這裏經紅海和蘇伊士運河可抵地中海直達歐洲大陸，向東則直通阿拉伯海和印度洋。這條航線是全世界最重要的海上貿易通道之一。

正因為其重要的戰略位置，美國、意大利、法國、日本都在此設立了軍事基地。中國只是成為新成員。這個基地很快就引發爭議，美國曾指責，中國使用軍用激光，對凖吉布提上空飛行的美國飛機。

布基納法索

圖片版權 Getty Images Image caption 布基納法索5月與中國建交。

另一個中國積極參與非洲事務的原因，是尋求國際上的支持，在外交界及聯合國的舞台上，不少非洲國家成為中國的支持者。

有分析認為，美國總統特朗普上任後對這個區域缺乏興趣，也是中國可以加大非洲影響力的原因。

其中較為突出的一個例子，是西非國家布基納法索，這個國家早前與台灣斷交，改為與中國建交，變相承認了中國一直在國際提出「一個中國」、「台灣是中國一部分」的論述。

台灣方面認為，中國是以巨大的金錢利誘，搶走台灣的邦交國。