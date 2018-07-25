圖片版權 AFP Image caption 由於持續乾旱高溫，倫敦海德公園的草坪罕見地出現了枯黃。氣象部門稱，這個夏天創下1961年以來的乾旱紀錄。

這個夏天，全球多處出現極端天氣，中國多處出現汛情，日本經歷暴雨和酷熱，奪去多人性命，原本多雨水的英國卻正在經歷有紀錄以來最乾旱的夏季，南半球澳洲也在經歷特別寒冷的冬天。

日本：酷熱緊跟暴雨

圖片版權 Getty Images Image caption 在日本，這個夏天一共有7萬多人參與救災工作。

日本7月初經歷了是幾十年來死亡人數最多的水災，造成超過200人死亡，多處雨量破紀錄，部分地區雨量上千毫米。

水災過後不久，又遇上反常的酷熱天氣，多處地區近日氣溫攀升至超過攝氏40度高溫，東京都內達到40度以上是觀測史上首次，關東甲信地區比常年高出4.1度等，各地氣溫上升，同期為1961年開始統計以來最熱。

圖片版權 EPA Image caption 日本的游泳池人頭湧湧。

根據共同社報道，7月16日至22日，日本全國中暑送院救醫人數至少2.1萬人，並且有65人死亡。

日本氣象廳估計，酷熱天氣會持續到8月上旬，提醒民眾這是有生命危險的酷熱，是一種「災害」。氣象廳官員認為這次熱浪是受全球暖化的影響。

英國：缺水的酷暑

英國受到熱浪侵襲，部分地區錄得33度或以上的高溫，溫度或許會繼續上升。

圖片版權 PA Image caption 英國當局已建議民眾在中午時期避免在室外曬太陽。

氣象部門表示，受到歐陸暖流以及英國高氣壓影響，當地酷熱天氣持續。

當局對英格蘭東部及東南部發出酷熱天氣警告，建議民眾在中午時期避免在室外曬太陽──不過氣象部門這個警告惹來一些旅遊部門和政客反對，認為這個建議不合理，熱浪反而應該是推動旅遊業的大好時機。

但對上班族來說，酷熱天氣或許令工作效率降低，英國並非所有地方都有空調，而法例上，對工作環境氣溫沒有任何規定。有組織倡議，室內氣溫不應高於攝氏30度，一些體力勞動的工作則應該設在27度。一些公司放寬員工衣著要求，可以穿一些清涼的衣服。

圖片版權 PA Image caption 一些工作就不能夠穿比較清涼的衣服。

雖然溫度未破紀錄，但今年英國的乾旱程度卻是近年罕見。

英國部分地區連續48日沒有雨水。氣象部門發言人說，這半個夏天是1961年以來最乾旱，全國錄得的雨量是平時預計的20%，英格蘭南部更只是平時的6%。

同樣地，這個乾旱情況可能會維持一段時間，當局表示當地供水仍然充足。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國一處保護區出現斷流。

希臘與瑞典的山火

除了英國，瑞典同樣面對酷熱乾旱天氣，併發生一場當地有史以來最嚴重的山火。當地氣候專家指，這些地區本來不常有山火，但全球熱浪讓這些地區更脆弱。

圖片版權 AFP Image caption 瑞典並非山火常見的地方。

瑞典依靠其他歐洲國家協助救火之際，歐洲南部的希臘也發生嚴重山火，據報造成幾十人死亡、過百人受傷。

居民轉移到沿海地區，總理齊普拉斯宣佈山火地區進入緊急狀態，並尋求其他歐洲國家協助救援。

當局正在加緊撲救，但由於氣溫上升，增加救火的難度。

圖片版權 AFP Image caption 希臘有房屋被燒燬。

中國：多城被淹

中國7月特別多雨水，包括北京在內等多個城市一度變成澤國，華北、東北、四川、雲南、海南島等地也出現大暴雨，造成交通中斷、人員被困、農田被淹和房屋積水。

圖片版權 CNS Image caption 7月7日，航拍江西泰和洪災畫面，村莊一片澤國，道路、橋樑及水稻等農作物受災嚴重。

圖片版權 CNS Image caption 7月16日，受北京暴雨影響，回龍觀地區的部分路口、路段出現不同程度積水，救援人員乘救生艇開展搜救作業。

北京本月中旬在48小時內下了全年六分之一的雨量，被媒體稱為「全國暴雨中心」，部分地區雨量兩天雨量高達近350毫米。

上海在較早前受到颱風暴雨雙警報影響，超過19萬人疏散，當時部分地區風力達10級，雨量有300毫米。

中央氣象台24日估計，北京、河北、內蒙古、廣東、廣西等多處地區，會有過百毫米的大暴雨，建議暫停戶外作業，和注意山洪、滑坡、泥石流等災害。

圖片版權 CNS Image caption 7月2日，成都蒲江縣境內遭遇大暴雨和洪水襲擊，大量果樹、農田、民房等進水被淹。

澳洲：寒冷後的狂風暴雨

澳洲本月中先受到冷空氣吹襲，多處溫度跌破零度，東岸一些地區的低溫突破幾十年來的紀錄，甚至消防用的水喉也結冰。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @FRNSW Feeling the cold this morning? Spare a thought for Uralla firefighters who had to contend with a frozen hoseline while extinguishing a house fire yesterday. pic.twitter.com/o5d3SMSDJ3 — Fire and Rescue NSW (@FRNSW) 2018年7月15日

這個嚴寒中，澳洲也受到狂風、雷雨影響，維多利亞、塔斯馬尼亞等地錄得每小時120公里的風速。其中，維多利亞當局在一日內收到586宗求助，和180宗建築物損毀報告。