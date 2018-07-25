極端天氣：英國48天缺雨 日本水災連酷熱
這個夏天，全球多處出現極端天氣，中國多處出現汛情，日本經歷暴雨和酷熱，奪去多人性命，原本多雨水的英國卻正在經歷有紀錄以來最乾旱的夏季，南半球澳洲也在經歷特別寒冷的冬天。
日本：酷熱緊跟暴雨
日本7月初經歷了是幾十年來死亡人數最多的水災，造成超過200人死亡，多處雨量破紀錄，部分地區雨量上千毫米。
水災過後不久，又遇上反常的酷熱天氣，多處地區近日氣溫攀升至超過攝氏40度高溫，東京都內達到40度以上是觀測史上首次，關東甲信地區比常年高出4.1度等，各地氣溫上升，同期為1961年開始統計以來最熱。
根據共同社報道，7月16日至22日，日本全國中暑送院救醫人數至少2.1萬人，並且有65人死亡。
日本氣象廳估計，酷熱天氣會持續到8月上旬，提醒民眾這是有生命危險的酷熱，是一種「災害」。氣象廳官員認為這次熱浪是受全球暖化的影響。
英國：缺水的酷暑
英國受到熱浪侵襲，部分地區錄得33度或以上的高溫，溫度或許會繼續上升。
氣象部門表示，受到歐陸暖流以及英國高氣壓影響，當地酷熱天氣持續。
當局對英格蘭東部及東南部發出酷熱天氣警告，建議民眾在中午時期避免在室外曬太陽──不過氣象部門這個警告惹來一些旅遊部門和政客反對，認為這個建議不合理，熱浪反而應該是推動旅遊業的大好時機。
但對上班族來說，酷熱天氣或許令工作效率降低，英國並非所有地方都有空調，而法例上，對工作環境氣溫沒有任何規定。有組織倡議，室內氣溫不應高於攝氏30度，一些體力勞動的工作則應該設在27度。一些公司放寬員工衣著要求，可以穿一些清涼的衣服。
雖然溫度未破紀錄，但今年英國的乾旱程度卻是近年罕見。
英國部分地區連續48日沒有雨水。氣象部門發言人說，這半個夏天是1961年以來最乾旱，全國錄得的雨量是平時預計的20%，英格蘭南部更只是平時的6%。
同樣地，這個乾旱情況可能會維持一段時間，當局表示當地供水仍然充足。
希臘與瑞典的山火
除了英國，瑞典同樣面對酷熱乾旱天氣，併發生一場當地有史以來最嚴重的山火。當地氣候專家指，這些地區本來不常有山火，但全球熱浪讓這些地區更脆弱。
瑞典依靠其他歐洲國家協助救火之際，歐洲南部的希臘也發生嚴重山火，據報造成幾十人死亡、過百人受傷。
居民轉移到沿海地區，總理齊普拉斯宣佈山火地區進入緊急狀態，並尋求其他歐洲國家協助救援。
當局正在加緊撲救，但由於氣溫上升，增加救火的難度。
中國：多城被淹
中國7月特別多雨水，包括北京在內等多個城市一度變成澤國，華北、東北、四川、雲南、海南島等地也出現大暴雨，造成交通中斷、人員被困、農田被淹和房屋積水。
北京本月中旬在48小時內下了全年六分之一的雨量，被媒體稱為「全國暴雨中心」，部分地區雨量兩天雨量高達近350毫米。
上海在較早前受到颱風暴雨雙警報影響，超過19萬人疏散，當時部分地區風力達10級，雨量有300毫米。
中央氣象台24日估計，北京、河北、內蒙古、廣東、廣西等多處地區，會有過百毫米的大暴雨，建議暫停戶外作業，和注意山洪、滑坡、泥石流等災害。
澳洲：寒冷後的狂風暴雨
澳洲本月中先受到冷空氣吹襲，多處溫度跌破零度，東岸一些地區的低溫突破幾十年來的紀錄，甚至消防用的水喉也結冰。
這個嚴寒中，澳洲也受到狂風、雷雨影響，維多利亞、塔斯馬尼亞等地錄得每小時120公里的風速。其中，維多利亞當局在一日內收到586宗求助，和180宗建築物損毀報告。