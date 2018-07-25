為了你我他 這些國家環保回收有奇招

圖片版權 Getty Images Image caption 英國回收的很多塑料廢品最終被當作垃圾處理。

越來越多的人樹立了環保回收意識。塑料廢品已經成為"公敵"，人們自覺地將用過的塑料瓶扔進回收桶，過去一年，英國人消費了大約130億支瓶裝水，回收了將近100億支，仍然有大約30億沒有被回收。

英國的包裝回收從1998年的31%，上升到2017年的64%，從字面上看大有改善，超過了歐盟制定的指標55%。

但是最近英國環保機構指出，英國的回收從字面上看是大有進步，但實際上，英國的超過半數的回收廢品都出口到其他國家處理，自2002年以來，出口到國外處理的包裝廢品增加了6倍，而在英國國內處理的廢品數量並沒有增加。

而這些被出口的回收廢品命運如何，回收利用了，還是燒燬了，或填充了垃圾山？沒人知道。

或許我們應該從世界其他國家的回收項目和政策得到啟發。

德國回收居世界首位

說到環保回收成績，根據英國環保回收獨立研究諮詢機構Eunomia的最新統計，2018年德國以回收率達56％的成績高踞世界回收排行榜榜首。其次進入世界回收成績最佳國家前5名的還有奧地利（54％）、韓國（54％）、威爾士（52％）和瑞士（49.7％）。而英格蘭則以42.8％的成績位居第18位。

這些回收成績名列前茅的國家在政府層面上極度重視環保回收，有合理的廢品回收管理政策，嚴格的立法和面面俱到的廢品回收服務。

圖片版權 Getty Images Image caption 回收廢品按顏色分門別類。

德國自2003年以來，為了增加公眾回收塑料瓶意識，立法通過了所謂的"押金"系統——就是在買飲料時，顧客要多交一點押金，當你將瓶或罐扔進回收箱後自動取回押金。在德國幾乎所有的超市都安裝了這樣能夠精確辨識各種包裝物的回收機，按重量、商標和形狀等分門別類回收廢品，並吐出相應小票，顧客可以在櫃台變現。當然，如果你扔進去的東西不是回收物品，它會毫不留情地拒收。

自這項政策和服務施行以後，德國的塑料廢品回收得到極大改善。不過除了"押金"政策之外，德國還實施了所謂的"綠點"（Green Dot）系統，以減少包裝廢料，有人稱其為"讓包裝減肥"。所有可回收包裝上都標識有"綠點"，製造商與零售商要為"綠點"買單，包裝越多，意味著他們要支付的"綠點"費就越多。這一政策導致各類包裝大大簡化，一年包裝垃圾減少了100萬噸。

德國還有非常詳細甚至可以說繁瑣的垃圾和廢品分類政策，居民需要了解以顏色標識的垃圾分類，要知道什麼垃圾，投入什麼顏色的垃圾箱。家家都有藍、綠、黃、灰色和黑色的垃圾箱，或者只是垃圾蓋的顏色不同，當地垃圾處理公司在固定日期和時間來收不同的垃圾。其實這種垃圾分類在很多國家都已經實施，只是有些國家更細緻嚴格，有些國家較比鬆散和粗放。

增加環保回收意識，也隨著這些政策實施植入德國人心中。也為了避免垃圾分類的麻煩，越來越多的德國人在市場上購買蔬菜水果，出門帶上購物袋，購買包裝簡單的商品，這些習慣慢慢成為德國人生活中的一部分，並以此為榮。

圖片版權 Reuters Image caption 韓國成為亞洲回收成績最好的國家。

韓國：亞洲回收成績最好的國家

經過20年綠色運動，韓國躋入世界環保回收佳績前列。韓國政府不僅出台了鼓勵環保的綠色政策，採取各類綠色措施，同時加強了這些政策的實施和落實。

除了類似德國那樣的垃圾回收分類措施，韓國政府更鼓勵居民和社區共建環保回收基礎設施。例如在首爾政府發起了回收站項目，在各個社區建立了一百多個回收站。為了使回收站有效運作，地方政府僱用一些退休人員當管理員，這些管理員要負責管轄區域內的垃圾分類設施和清理，督促人們回收廢品。這些人可以得到每月大約275美元的報酬。

一位BBC駐首爾記者講述了自己的經歷。他說，他所居住的樓房管理員曾把他叫到辦公室，給他回放監控錄像，讓他知道，他有多少次把垃圾放錯了回收箱，並詳細告訴他應該如何分類。

這些環保政策和落實措施，使得韓國在廢品回收方面突飛猛進。近年來的回收指標增長了26％，居民家庭垃圾減少了20％以上。雖然這些環保措施主要集中在首爾等大城市，但現在也開始向小城鎮和鄉村發展。