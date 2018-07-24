Netflix新劇被指肥胖羞辱 網民請願要求停播

圖片版權 Netflix Image caption 《永不滿足》劇中女主角減肥前後

超過10萬人在網上聯署請願，要求停止放映網飛（Netflix）新劇《永不滿足》（Insatiable）。

這部青少年劇自7月12日發佈預告片以來，一直被指羞辱肥胖者。

劇中，美國女演員黛比·瑞安（Debby Ryan）扮演一名身材肥胖的少女，她在減肥後對以往欺辱她的人展開了報復。

黛比在其扮演的角色帕蒂（Patty）假期減肥成功前，一直穿著道具服裝以「增肥」。

物化女性？

發起請願的弗洛朗絲（Florence）寫道：「長期以來，總是有劇情向女性和容易受影響的年輕女孩傳遞這樣的信息：為了受歡迎、有朋友，得到男性的青睞，甚至在某種程度上，要成為有價值的人，都必須得瘦。」

弗洛朗絲說，目前仍然有時間阻止該劇集播放，並稱這部劇會導致年輕女孩自我懷疑。她們會認為，要得到快樂，就需要減肥。「這部劇會引發飲食失調，讓物化女性的現象更嚴重。」弗洛朗絲說。

「等等看吧」

按計劃，該劇應在8月10日播出，但請願書要求網飛停止播出該劇。

女主演黛比在社交媒體上為該劇辯解，稱希望觀眾看看劇集再做出評斷。

圖片版權 Netflix Image caption 預告片中，女主角帕蒂減肥前遭到欺凌

她在推特上說，劇中的幽默不是要羞辱肥胖，只是採用諷刺的手法來表現主題。

劇中另一名女演員米拉諾（Alyssa Milano）也在推特上說，劇集不是要羞辱帕蒂，而是想通過喜劇的方式，試圖討論解決羞辱肥胖者引發的問題。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @Alyssa_Milano We are not shaming Patty. We are addressing (through comedy) the damage that occurs from fat shaming. I hope that clears it up. Also, this article does a good job of explaining it more: https://t.co/WoR8R7TjqR #Insatiable https://t.co/GFkDdsn1uh — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 2018年7月19日

網飛稱，這部劇是「陰暗、扭曲的復仇喜劇」，可以看到帕蒂如何從一位被欺凌的受害者，變為接受訓練力圖成為選美皇后的女性。

自發佈預告片，該劇在社交媒體上一直備受批評。女演員吉密歐（Jameela Jamil）就是其中之一。但是社交媒體上也有人認為，這部劇是在用喜劇的方式表現對肥胖人群的霸凌。

「一名少女停止吃飯，成功瘦身，變回『傳統美』後報復她的同學？」她說，「這仍是在告訴孩子們為要為了'贏'而減肥。」