濟州島難民風波揭示韓國鮮為人知的一面

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國是亞洲經濟強國

韓國是亞洲經濟四小龍之一。經濟發達，國民富庶。根據經合組織OECD的數據，韓國人均GDP達38000美元。

韓國也是亞洲的民主國家之一，儘管韓國民主只有30年歷史。

然而，這個經濟發達、政治民主的繁榮國家卻有著鮮為人知的一面，特別是在接受外來移民和難民方面。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國貨幣

單一民族國家

韓國傳統上是一個具有數千年歷史的單一（homogeneous）民族國家。人口中朝鮮族佔到整個人口的96%。

倫敦大學亞非學院東亞問題專家歐文·米勒博士（Dr.Owen Miller）對BBC西班牙語表示，韓國和日本在種族方面有許多類似之處，比較注重血統和種族。

當然，這種情況也並不是僅局限於韓國，世界其他國家也有。

韓語中「단일민족」一詞就是指單一民族，表示其種族的"純潔"性。

加拿大多倫多大學東亞問題專家史蒂夫·丹尼（ Steve Denney）表示，韓國希望能夠保持其民族的純潔性，他們不願與外族人通婚，比較排外。

過去幾十年來，韓國的學校強調民族的純潔性。聯合國消除種族歧視委員會2007年的報告，對韓國在執行聯合國有關消除對外來移民歧視方面所做出的努力做出肯定，但是對韓國社會對外來移民普遍存在的廣泛歧視感到關注。

2009年，曾經有一個轟動韓國一時的法庭案例，一名在韓國生活的印度人受到一名韓國男子種族歧視言論辱罵。

2017年，首爾一家酒吧拒絶讓一名印度人入內再次引發爭議。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國總統文在寅與日本首相安倍晉三

難民問題

你的器材不支持播放多媒體材料 避難之島：到濟州島找庇護的也門難民

最近，由於難民問題再次引發外界對韓國移民政策的關注。在今年1月至5月期間，共有500多名也門難民抵達韓國的濟州島。

濟州島遠離韓國本土，是旅遊度假勝地，對包括持中國護照在內的許多國家公民實行免簽政策。

但是，在這些也門難民到達之後，韓國把也門從免簽國家名單中刪除，同時還阻止這些難民離開濟州島。

面對難民湧入，濟州島當地居民發起網上簽名請願活動，不到兩周就徵集到超過50萬人的簽名。簽名者要求總統文在寅取締或是修改難民政策。

韓國法務部做出回應表示將加強有關法律。

圖片版權 Getty Images Image caption 濟州島的也門難民

世界經濟論壇引用2年前國際特赦的數據顯示，在接受難民方面韓國遠遠落後於其他國家。

根據人權觀察組織的數據，韓國自1994年開始受理難民申請以來，只有2.1%的申請得到批准。當然，這不包括來自朝鮮的難民。

米勒博士說，韓國單一民族理念能夠維持到今天，令人感到意外。這可能與韓國實現民主前的長期專制政權有關，此外，也跟韓國在90年代前外國人不多有關係。

韓國為單一民族國家，國民普遍有較強民族認同感，對外國移民抱有偏見。

韓國幾年前選擇向多元文化轉變，然而韓國目前出現的反難民潮抗議讓人懷疑韓國人是否真的願意敞開大門，接受外來文化。

根據2014年的人口普查，韓國人口大約為5100萬，但外來移民不到200萬，僅佔人口的4%。這一數字同其他國家相比比例相當低。

儘管不同種族之間的通婚以及混血兒在韓國已經不再是禁忌話題，但仍然會讓某些人露出驚訝的表情。而那些膚色較深的外國人則更是引人側目。