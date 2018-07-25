朝鮮不急於取悅美國的原因

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上個月，美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩在新加坡會晤，二人承諾將致力於發展「新型關係」，吸引了全世界的目光。但這之後外界受到的信息卻有些不一致。

在一次被稱為「劃時代事件」的峰會後，各方壯志滿滿。朝鮮重申其對「朝鮮半島無核化」的承諾，而美國則表示將會停止與韓國的「挑釁性」軍事演習。

之後事情的發展開始變得曲折。雖然平壤好像已經開始拆除火箭發射基地，但有報道稱朝鮮的武器項目仍在暗中進行。與此同時，平壤還在指責美國採取「強盜般」策略。

那麼問題來了，為什麼目前局勢缺乏明確進展？

力量錯位

朝鮮惡名昭著，知道如何佔據全球頭條，這可能也是外界高估朝鮮實力的一個因素。

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平壤似乎將自己相對弱勢的位置偽裝成一種自己並不勝任的力量，將新加坡峰會粉飾成兩個平等核大國之間的對話。

而在洛伊研究所的亞洲國家實力指數中，朝鮮在25個中排名第17。這份排名是根據軍事、經濟、文化影響力等因素，對地區實力進行的深度評估。

朝鮮是一個評價錯位的國家。儘管它最近有了標榜自己為核武裝國家的信心，但其仍是一個忙於存活的弱國。

具有諷刺意味的是，正是由於朝鮮的影響力不成比例地依附於它的軍事實力，它可能會不願意作出真正的讓步，至少不會作出美國和其他國家希望的那般讓步。

軍事實力

論軍事力量，朝鮮可能是亞洲頂尖水平，但朝鮮強調的是數量，而非質量。

圖片版權 Reuters Image caption 有跡象顯示，朝鮮開始拆除西海衛星發射基地關鍵設施，這裏曾是朝鮮火箭發射的重要基地。

這個國家擁有140萬軍事和凖軍事人員，佔其工作年齡人口的8%。在世界上，只有中國、俄羅斯、印度三國擁有比之更大的常備軍。

相比之下，韓國人口是朝鮮的兩倍，而且實行義務兵役制，但武裝部隊規模還不到朝鮮的一半。

平壤有大量作戰坦克，甚至其海軍也擁有大約70艘老化的潛艇艦隊。

而這個政權的威脅之所以可以傳遞到鄰近地區之外，依靠的是其不斷發展的洲際彈道導彈和核武器。

不過，如果朝鮮真的動用這些武裝，最終導致的可能會是結束其政權的報復行為。

圍攻心態

平壤也為自己的永久戰爭狀態付出了巨大代價。

據美國武器控制、核實和履約事務局（US Bureau of Arms Control, Verification and Compliance）估計，朝鮮將國家GDP的24%花在了軍事上。

朝鮮把導致國內長期貧困的原因推到了外國侵略者頭上。通過製造圍攻心態，朝鮮將極端的軍事負擔進行合理化包裝。

結果是，在所有非軍事領域的資源及影響力評估上，朝鮮均排名較低。

經濟資源

圖片版權 Getty Images Image caption 平壤一處煤電站。

在這個多元並快速發展的世界裏，朝鮮是落後的。

如果把當地物價考慮在內，朝鮮經濟規模大致等同於老撾，而老撾是東南亞最貧窮的國家之一，人口只有朝鮮的四分之一。

朝鮮工人的生產效率是亞洲最低的，並且其自然資源的人均佔有率也異常低。

這個國家嚴重依賴進口食品、精煉金屬和燃料，而其主要出口的產品是煤球。

外交網絡

平壤的外交與經濟關係同樣受到阻礙。

洛伊研究所研究顯示，2015年朝鮮對外貿易額約為60億美元，不到韓國總額的1%。

不過與朝鮮有關係的國家數量也比較驚人。

平壤在全球擁有46個大使館，僅次於新西蘭，領先於包括新加坡在內的許多國家。

這些前哨基地也經常被指控為非法活動的前線。

中國生命線

朝鮮經常會對有限的朋友進行最大化利用。

僅僅憑借是中國的鄰國，朝鮮就已經受益。兩國之間的共同防禦條約要求，每個國家在受到攻擊時向對方提供軍事援助。

根據洛伊研究所研究，北京在經濟上是朝鮮的生命線，兩國之間的貿易佔朝鮮貿易總額的87%。

這給了北京巨大力量，如果它願意，便可以向平壤強加成本。

然而朝鮮知道，雖然中國支持聯合國制裁，但也可能會避免採取更多懲罰措施。

那些懲罰措施可能會使朝鮮政權崩潰，從而給中國自己的邊界製造不穩定因素。

國際影響力

圖片版權 Getty Images Image caption 與韓國相比，朝鮮每年接待遊客數要少得多。

朝鮮是一個狡猾的倖存者，但這與擁有廣泛的國際影響力還不一樣。

事實上，朝鮮受所謂「合法性不足」之苦，尤其是跟面積更大、更加民主、更加富足的韓國相比。

與韓國一樣，朝鮮一直聲稱自己是整個搬到的合法政府。

但與自己的南部鄰居相比，朝鮮擁有的力量要小得多。

韓國也有一支強大的軍隊，且與美國是條約同盟，其中內容包括延伸核威懾。

韓國在亞洲擁有廣泛影響力，具備完善的貿易和投資關係。

它還具有相應的文化力量，K-pop與韓劇在其中助力不少。

每年有1570萬遊客到韓國遊玩，而每年訪問朝鮮的中國遊客大約有140萬。

接下來會發生什麼？

朝鮮將美國總統拉到了談判桌上，且兩國部分關係正在走向正常化，金正恩似乎表現得不錯。

金正恩讚揚了新加坡的經濟成就，還承諾將吸取新加坡的經驗，用來發展朝鮮經濟。但他沒有就去核時間表達成什麼共識。

美國希望朝鮮率先放棄核武器，並以經濟回報為交換條件。但外界現在遠未清楚，朝鮮是否將發展經濟及保留部分核力量視作不可兼得。

而且，朝鮮是否願意放棄其標誌性的核武器，很大程度上取決於它對改革是否會威脅自身政權的判斷。

即使覺得自己可以存活，朝鮮未來或許不得不屈服於韓國的初級合作伙伴地位。

要想達到韓國的收入水平，朝鮮需要努力數十年，而在人口只有韓國一半的情況下，它有可能仍要處於韓國的陰影下。

這樣的代價對金家王朝來說會不會太大？

關於本文

本分析文章為BBC向外界機構專家約稿。

埃爾維·勒瑪豪為洛伊國際政策研究所的亞洲國力外交項目主管，洛伊研究所為澳洲的一所國際政策智庫。