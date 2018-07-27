金磚盟國能否協助中國抵禦美國貿易戰

圖片版權 Reuters Image caption 金磚五國第十次峰會今年在南非約翰內斯堡舉行。

中美貿易戰可能升溫之際，中國、俄羅斯、巴西、印度和南非的領導人齊集南非約翰內斯堡，舉行第十屆金磚五國會議。這些領導人會議期間再次呼籲，全球必須繼續捍衛自由貿易，抵抗保護主義。

這次會議與過往的背景十分不同——中國正與美國進行貿易戰，美國向多種中國的貨物開徵額外關稅，中方同時作出了反制措施。

美國的貿易制裁導致許多國家的反制，但專家指出這都只是它們自我保護的舉措，並不代表它們真正與中國站在同一陣線，中國能否借助金磚五國的力量渡過與美國的貿易戰成疑。

俄羅斯

中國和俄羅斯的政府往來近年非常緊密。但美國亞利桑那大學教授甘茨（David Gantz）認為，俄國在中美貿易戰中大概不能幫上忙。他早前接受俄羅斯衛星網（Sputnik）訪問時指出，中國能從俄羅斯進口的貨物都已經進口了，質疑中國還能從俄羅斯買甚麼。「例如，中國人大概不會願意購買俄羅斯製造的汽車。」

他接受BBC中文訪問時補充，俄羅斯近年本身也受西方制裁，盧布大幅貶值，「俄羅斯一般公眾的消費能力不強」，因此俄羅斯也不大可能把中國廠商製造的、原本要出口到美國的產品都買下來，填補中國出口市場的空缺。

圖片版權 Reuters Image caption 普京獲頒中國友誼勳章後，與習近平握手。

但他認為，中國現時正找尋其他供應國，替代美國提供大豆，俄羅斯可能成為其中一個來源。

中美貿易戰中最令人關注的貨物這一是美國大豆。美國向許多中國貨物徵收額外關稅後，中國的其中一項反制措施就是向美國大豆加收25%的關稅，令它的進口成本每噸增加700到800元人民幣（即約103至117美元）。中國國務院隨後宣佈，豁免從印度、韓國、孟加拉、老撾和斯里蘭卡等國的大豆進口關稅，嘗試填補海外進口大豆的缺口。

甘茨指出，俄羅斯本身也依靠進口大豆，而且中俄的鐵路規格不同，為中國從俄國進口大豆增加難度，但他認為如果中國願意到俄羅斯投資，增加俄國的大豆產量，對兩國都有好處。「美國大豆在中國的進口價提升的主要原因是因為中國的報復性關稅，但中國政府必然會確保國內食材價格不會因此漲價。」

巴西

甘茨估計，中國公司會選擇從巴西進口大豆，取代美國大豆。

巴西是繼美國後其中一個最大的大豆生產國。美國農業部估計，2017至2018年度巴西會生產1.19億公噸大豆（1公噸=1000公斤），但扣除國內需求後，只剩約7400萬公噸可供出口，與中國每年大豆需求尚差約2100萬公噸。

圖片版權 Reuters Image caption 美國政府早前宣佈將向當地大豆農民提供補貼，減低貿易戰對他們的影響。

彭博社7月6 日報道，受中美貿易戰影響，巴西大豆獲得追棒，漸漸漲價，因此該國今年可能進口100萬公噸大豆，騰出國內的供應出口到其他國家，有望進一步滿足中國等買家的需求。

甘茨指，過去巴西都曾經成為取代美國大豆供應國，他舉例說，美國總統尼克遜在1972年以保護美國國內供應為由，限制當地其他國家出口大豆，其中日本最受影響。「結果是日本積極尋找替代供應國，最終選擇了巴西。」

但巴西國內一些不穩定性可能影響它出口大豆的能力。美國斯沃思莫爾學院（Swarthmore College）學者德奧利韋拉（Gustavo Oliveira）早前在香港《南華早報》撰文指，當地局勢不穩，例如有貨車司機五月發起超過一星期罷工，令當地運輸接近癱瘓。

印度

圖片版權 Getty Images Image caption 中印兩國邊境糾紛由來已久。（資料圖片）

中國和印度的關係在去年洞朗邊界爭議結束後慢慢回暖，而印度近年也公開反對貿易保護政策，與中國的立場一致。但印度賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）助理教授康婧（Geeta Kochhar）接受BBC中文採訪時指出，中美貿易戰只是兩國之間的事情。她認為印度向來都反對貿易保護主義，但那只是印度的一貫立場，為求「造福其他發展中國家」，與中國無關。

她認為，中國與印度同為金磚國家成員，有責任保障其他發展中國家的利益，但中印兩國之間仍然有矛盾，例如印度認為中巴經濟走廊挑戰它的國家主權和領土完整，令兩國在中國倡議的「一帶一路」等計劃等無法取得進展。

中國學者胡星斗也認為，中國也不可能在貿易戰中取得印度的幫助，「印度一直把中國當為它的頭號敵人，它怎麼能真的幫上中國？」

南非

中國與南非一向保持良好關係，南非新任總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）今年二月就任後，這種關係依舊。習近平在出席金磚會議前對南非進行國事訪問，獲拉馬福薩舉行國宴招待。習近平在宴會期間致詞時，呼籲兩國要「始終做坦誠相待、風雨同舟的同志加兄弟」。

美國早前向多國的進口鋼鋁徵收關稅，南非也不能倖免，南非貿易部長戴維斯（Rob Davies）警告說，南非的經濟的將受影響。他呼籲，金磚國家在這個時候更應加強合作。

圖片版權 Reuters Image caption 習近平在南非訪問期間，與南非總統拉馬福薩舉行會談。

香港科技大學新興市場研究所副教授沙伯力（Barry Sautman）接受BBC中文訪問時指出，南非多年來都希望減少與中國的貿易逆差，以南非在非洲的領導地位，中方有「很大的政治誘因」回應南非在這方面的訴求。

他認為，中國和南非可能可以透過金磚五國機制增加貿易等方面的合作，而其他非洲國家「可以從中得益」。