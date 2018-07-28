BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

2018年的第30周，中國公共事件頻發，問題疫苗事件在中國的社交媒體發酵，引發網民憤怒；大量P2P平台倒下，不少「金融難民」湧現。兩岸和國際方面，中國大陸與台灣的政治角力蔓延到了體育領域，在北京召開的東亞奧林匹克委員會臨時理事會否決台中2019東亞青年運動會主辦權；中美兩國因貿易爭端而關係緊張之時，北京美國駐華大使館門外周四突然發生爆炸。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1.習近平強調「定於一尊」 是背離正統還是警告訊號

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「定於一尊」這條不常見的成語近日數次出現在中國領導人的講話中，也因此成了社交媒體熱詞。為什麼中國高層開始強調「定於一尊」？曾經被用作負面表達的詞匯，現在只在正面意義時出現，背後有何深意？我們梳理了習近平過往的講話，採訪了專家學者，試圖回答這些問題。

2.台灣爭取奧運正名 台中東亞青運會被停辦

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台灣民間發起奧運正名活動，惹怒了中國政府，東亞奧委會決定取消原定於明年在台中主辦的2019東亞青年運動會。在「台灣」還是「中華台北」的爭拗背後，有分析認為， 東亞青運會停辦可能會導致年底台灣縣市長大選出現變數。

3.觀點：從疫苗之殤看中國的系統性腐爛

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近日，一篇題為《疫苗之王》的文章在社交媒體上「刷屏」，引爆了中國民眾的對藥品安全的憤怒情緒。獨立學者鄧聿文認為，這次疫苗事件是是中國體制性、系統性腐爛的一個縮影，「沒有公民社會，沒有媒體監督，沒有民眾和行業自治，沒有法律，黨包辦一切，無人負責和作為，只依賴領導意志，中國的體制性和系統性腐爛在疫苗面前顯露無遺」。

4.P2P雷暴潮：誰製造了中國的「金融難民」？

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年，e租寶案爆發投資者損失500億元。

自今年6月初以來，超過150家中國P2P平台倒下，大量P2P平台直接停止業務，負責人失去聯絡，卷錢跑路，投資人失去所有本金，選擇報警。而這並非是P2P平台雷暴第一次來臨，2014年，全國倒閉、跑路、取不出錢的平台就有261家。2015年，這一數字有增無減，更是出現了"e租寶"的500億元大案。問題屢見不鮮，P2P行業的失序根源究竟在哪兒？

5.美國駐華大使館爆炸案 中方：孤立事件

圖片版權 Reuters Image caption 爆炸所產生的煙霧能從遠處看見。

北京美國駐華大使館門外周四（7月26日）突然發生爆炸。雖然爆炸規模不大，但現場有灰色煙霧升起。中國外交部發言人耿爽評論此事時，間接否認了爆炸與兩國目前關係緊張有任何關聯。他表示，這只是一起孤立的治安事件。