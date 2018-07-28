圖片版權 Catherine Ivill Image caption 德國隊世界杯小組賽被淘汰後，厄齊爾受到指責。

土耳其裔德國國腳厄齊爾宣佈因種族歧視退出國家隊後，「雙重國籍」的矛盾引發討論。BBC非洲部記者以自己親身經歷，分享「雙重國籍」的人情冷熱。

上周日，德國足球員梅蘇特‧厄齊爾（Mesut Ozil，又譯奧斯爾）在社群網站上發表長篇聲明，表明退出德國國家隊，他的聲明當中有一句話傳遍德國、甚至傳遍到世界：「當我們贏球時，我是德國人，當我們輸球時，我就是個移民。」

他認為他成了德國國家隊在世界杯小組賽階段就被淘汰的代罪羔羊。在賽前，厄齊爾和土耳其總統埃爾多安的合照引起爭議。厄齊爾的家庭來自土耳其，他指控德國足協種族歧視。

一些德國球迷影射效力於英超俱樂部阿森納（Arsenal，阿仙奴）的厄齊爾不夠愛國，暗示他在俄羅斯世界杯上為德國出力不夠。

但對厄齊爾來說，在這樣的情況下，他已經為自己出生於斯的德國盡了力。他說與土耳其總統合照，是向父母的祖國的元首表示敬意。

這是雙重國籍的厄齊爾，以及世界上數百萬有雙重國籍的人，每天需要面對的事。

圖片版權 Anadolu Agency Image caption 就是這張與土耳其總統埃爾多安的合照引爆爭議。

請注意，我不是要對這起事件做出判斷。

我不知道具體情況，我也不認識厄齊爾，我能談的是這整起事件如何挑動人們神經。不只是我，還有其他人，因為被自己認為是其中一份子的社會排斥後所引發的困惑、傷心和失望。

像厄齊爾一樣的例子在世界上數以百萬計，我也是雙重國籍──盧旺達（又譯盧安達）和挪威。

我陶醉於兩種截然不同的文化、想法和傳統，而我兩個都喜歡。

我對這兩個文化的喜歡是每一天都完全相等的？如果我說「是」，那我一定是在說謊。

它們各自在我生命中代表不同的事，但是我擁抱兩者，不管好壞都擁抱。

挪威文化

但不幸地，這些文化對我來說是什麼，總是取決於別人的定義。

特別是挪威文化的部分，即使當我清楚地表示我想成為主流，我仍總被歸類為「他者」。

一些人幫我決定了我是誰，而且藉由這樣做，他們決定我是否「足夠好到」能被他們請上桌。

在2005年，當我被選為挪威代表參與聯合國大會時，我感到驚訝。

當時我剛成為真正的挪威公民不久，並且居住在一個地圖上幾乎找不到的挪威小鎮。而我竟然能夠代表挪威年輕人登上世界舞台。

我的源頭

媒體很快就將目光投向我，他們說我是「來自桑內舍恩鎮，在聯合國代表挪威的青年女性。」

如果你只是讀了報道，沒有看到我的照片，你不會知道我的膚色、我的血緣。

圖片版權 Royal Belgium Pool Image caption 在世足賽前，比利時球員羅梅盧·盧卡庫對媒體表示，他表現好時，他就被稱為比利時人，他表現差時就稱他是移民之子。

當我為挪威演講時，毋須多言，我就是一名挪威人，社會已經幫我下了定義，而我也因此感到開心。

我很驕傲身為挪威人，我也很驕傲自己是一名盧旺達人。在我的演講當中我提到我自己身為一名年輕難民的經驗，學習如何擁抱自己的新家園。

就業機會

但事情不是一直這麼順利。當我在挪威、以一名挪威人的身份尋找當記者的機會時，我常常被說我「不夠挪威」。

在那個時候，我是個移民。

所以在連續失望了幾年後，我離開了。

很多人會問我，為什麼要離開挪威這樣好的國家。

但我想，這就和厄齊爾要退出德國國家隊的原因相似。你到了一個你無法忍受你面前發生的事的一個節點。

一些小事

生活中的一些小事會讓你感覺到，你被差別對待。你經常被說你和「我們」不夠一樣

當我在推特（Twitter）上說起這些，人們回應：「所以厄齊爾就可以和埃爾多安總統肩併肩站在一起嗎？」

這不是應該討論的點，你搞錯了我想說的重點。我想說的是，當你看起來不一樣時，有些人會擅自幫你歸類，決定你該去哪，並決定你應該被如何對待。

這是他們的休閒、他們的「好心」。

「我們」當中的一份子

這是他們的特權，你無從置喙，你的聲音甚至不應該被聽到，你應該為被允許認為自己是「我們的一份子」而感到開心。

我們還需要怎麼看待自己？

兩者可能都需要。我應該要可以驕傲地當個盧旺達/非洲人，並同時是個挪威人。

我們身後還有幾代人，他們要被稱為移民到什麼時候？

同一張桌子

什麼時候我在挪威和德國的侄子侄女能被當作國民的一部份，不帶其他附加條件？

我們各自帶了一些新的、他們不熟悉的東西來到這個餐桌，但這並不是一件壞事，而如果這張桌子變亂了，我們會一起清理它。

因為雖然我們看起來跟其他人不一樣，我們住在同一個地方。至少，我們在同一張桌子上。