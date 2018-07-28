德國國腳厄齊爾退隊看種族歧視：「雙重國籍只能雙輸？」
土耳其裔德國國腳厄齊爾宣佈因種族歧視退出國家隊後，「雙重國籍」的矛盾引發討論。BBC非洲部記者以自己親身經歷，分享「雙重國籍」的人情冷熱。
上周日，德國足球員梅蘇特‧厄齊爾（Mesut Ozil，又譯奧斯爾）在社群網站上發表長篇聲明，表明退出德國國家隊，他的聲明當中有一句話傳遍德國、甚至傳遍到世界：「當我們贏球時，我是德國人，當我們輸球時，我就是個移民。」
他認為他成了德國國家隊在世界杯小組賽階段就被淘汰的代罪羔羊。在賽前，厄齊爾和土耳其總統埃爾多安的合照引起爭議。厄齊爾的家庭來自土耳其，他指控德國足協種族歧視。
一些德國球迷影射效力於英超俱樂部阿森納（Arsenal，阿仙奴）的厄齊爾不夠愛國，暗示他在俄羅斯世界杯上為德國出力不夠。
但對厄齊爾來說，在這樣的情況下，他已經為自己出生於斯的德國盡了力。他說與土耳其總統合照，是向父母的祖國的元首表示敬意。
這是雙重國籍的厄齊爾，以及世界上數百萬有雙重國籍的人，每天需要面對的事。
請注意，我不是要對這起事件做出判斷。
我不知道具體情況，我也不認識厄齊爾，我能談的是這整起事件如何挑動人們神經。不只是我，還有其他人，因為被自己認為是其中一份子的社會排斥後所引發的困惑、傷心和失望。
像厄齊爾一樣的例子在世界上數以百萬計，我也是雙重國籍──盧旺達（又譯盧安達）和挪威。
我陶醉於兩種截然不同的文化、想法和傳統，而我兩個都喜歡。
我對這兩個文化的喜歡是每一天都完全相等的？如果我說「是」，那我一定是在說謊。
它們各自在我生命中代表不同的事，但是我擁抱兩者，不管好壞都擁抱。
挪威文化
但不幸地，這些文化對我來說是什麼，總是取決於別人的定義。
特別是挪威文化的部分，即使當我清楚地表示我想成為主流，我仍總被歸類為「他者」。
一些人幫我決定了我是誰，而且藉由這樣做，他們決定我是否「足夠好到」能被他們請上桌。
在2005年，當我被選為挪威代表參與聯合國大會時，我感到驚訝。
當時我剛成為真正的挪威公民不久，並且居住在一個地圖上幾乎找不到的挪威小鎮。而我竟然能夠代表挪威年輕人登上世界舞台。
我的源頭
媒體很快就將目光投向我，他們說我是「來自桑內舍恩鎮，在聯合國代表挪威的青年女性。」
如果你只是讀了報道，沒有看到我的照片，你不會知道我的膚色、我的血緣。
當我為挪威演講時，毋須多言，我就是一名挪威人，社會已經幫我下了定義，而我也因此感到開心。
我很驕傲身為挪威人，我也很驕傲自己是一名盧旺達人。在我的演講當中我提到我自己身為一名年輕難民的經驗，學習如何擁抱自己的新家園。
就業機會
但事情不是一直這麼順利。當我在挪威、以一名挪威人的身份尋找當記者的機會時，我常常被說我「不夠挪威」。
在那個時候，我是個移民。
所以在連續失望了幾年後，我離開了。
很多人會問我，為什麼要離開挪威這樣好的國家。
但我想，這就和厄齊爾要退出德國國家隊的原因相似。你到了一個你無法忍受你面前發生的事的一個節點。
一些小事
生活中的一些小事會讓你感覺到，你被差別對待。你經常被說你和「我們」不夠一樣
當我在推特（Twitter）上說起這些，人們回應：「所以厄齊爾就可以和埃爾多安總統肩併肩站在一起嗎？」
這不是應該討論的點，你搞錯了我想說的重點。我想說的是，當你看起來不一樣時，有些人會擅自幫你歸類，決定你該去哪，並決定你應該被如何對待。
這是他們的休閒、他們的「好心」。
「我們」當中的一份子
這是他們的特權，你無從置喙，你的聲音甚至不應該被聽到，你應該為被允許認為自己是「我們的一份子」而感到開心。
我們還需要怎麼看待自己？
兩者可能都需要。我應該要可以驕傲地當個盧旺達/非洲人，並同時是個挪威人。
我們身後還有幾代人，他們要被稱為移民到什麼時候？
同一張桌子
什麼時候我在挪威和德國的侄子侄女能被當作國民的一部份，不帶其他附加條件？
我們各自帶了一些新的、他們不熟悉的東西來到這個餐桌，但這並不是一件壞事，而如果這張桌子變亂了，我們會一起清理它。
因為雖然我們看起來跟其他人不一樣，我們住在同一個地方。至少，我們在同一張桌子上。