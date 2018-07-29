柬埔寨大選：一場主要反對黨遭解散後的選舉

圖片版權 AFP Image caption 洪森稱，他想再統治柬埔寨十年以上。

柬埔寨人民正在投票選舉總理。柬埔寨現任總理洪森自1985年開始執政，而本次選舉沒有主要反對黨。

由於柬埔寨主要的反對派國家救援黨（CNRP）已經被洪森解散，批評人士稱這次投票已經結束。

美國和歐盟均對投票可信度提出質疑。

但執政的柬埔寨人民黨表示，其他19個黨派都在競選。

上周五，柬埔寨政府下令該國的互聯網服務提供商封鎖一些獨立新聞網站，包括自由亞洲電台，美國之音和民主之聲。政府還特別提到了德國版圖像共享網站Pinterest的一篇文章，該網站專門提到了柬埔寨國家救援黨。此外，英國報紙網站也被封鎖。

圖片版權 EPA Image caption 聯合國稱，柬埔寨此次選舉存在重大瑕疵。

作為聯合國大規模維和行動的一部分，經過多年的流血和戰爭，柬埔寨在1993年舉行了第一次多黨選舉。據估計，1975年至1979年該國由紅色高棉的激進共產黨人統治期間，有大約200萬人死亡。

洪森是紅色高棉前士兵，後來開始反對紅色高棉。洪森上台後主持了柬埔寨經濟快速持續增長的一段時期。

長期以來，洪森一直被指控利用法院和安全部隊粉碎異議並恐嚇批評者，但多年來他一直允許某些程度的反對人民黨的聲音。

然而，這次選舉標誌著柬埔寨民主的「死亡」，反對派高級人物莫淑華（Mu Sochua）告訴BBC。

分析人士表示，對洪森合法性的一個關鍵考驗將是有多少選民投票。在競選期間，反對派積極分子們呼籲選民抵制選舉，但被指控煽動。

來到投票站的選民用手指蘸上難以洗掉的墨水，讓地方當局很容易看到誰投票，誰沒有投票。

南部貢布省的一名選民告訴BBC泰語部，他投票「只是為了蘸上墨跡」。

「我擔心會有問題，我會被捕，」這位39歲的男子因害怕報復而不願透露姓名。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 反對派領導人根索卡(Kem Sohka) 已因涉嫌叛國罪被判入獄。

2013年，柬埔寨國家救援黨在拒絶承認選舉結果後領導了群眾抗議活動，這是過去十多年裏對洪森政權構成的最大威脅。去年，國家救援黨被允許參加地方選舉，贏得了大約44％的民眾投票。

從那時起，反對派領導人根索卡(Kem Sohka) 因涉嫌叛國罪被判入獄，其高級領導人大部分已逃往國外，並試圖呼籲加大國際制裁力度。此外，獨立媒體被關閉或離開該國，也有記者遭逮捕。

該黨於去年11月被最高法院解散。政府指控它與美國合謀推翻現政權。所有當選議員的該黨人士都失去了位置，其中包括擁有123個席位的國民議會中的55個席位。

周五，在競選活動的最後一天，洪森告訴數千名支持者，他的政黨已經消滅了「試圖推翻政府的叛徒」。

「如果我們沒有用鐵拳消滅他們，現在柬埔寨可能處於戰爭狀態，」他說。

1993年，聯合國首次管理柬埔寨選舉，美國和歐盟對柬埔寨提供了援助，但這次美國和歐盟都中止了對選舉的援助。

但最近一段時間向柬埔寨提供超過1.3億美元軍事援助的中國首次派出觀察員到柬埔寨觀摩選舉。