貿易戰山雨欲來 美國經濟飆升的近喜和遠憂

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在貿易戰山雨欲來的大局之下，美國第二季度經濟增長速度創下過去四年以來的最高紀錄。

上周五（27日）美國商務部公布的數據顯示，2018年4到6月期間，美國實際國內生產總值GDP按年率計算增長4.1%。

縱向比較，這一數字比第一季度的增幅2.2%提高了幾乎將近一倍，是美國2014年以來的峰值。橫向比較，超過4%的增長率，在全球範圍內工業國家中名列前茅；中國第二季經濟同比增長6.7%，稍低於第一季度的6.8%。

特朗普形容，美國經濟增長如此加速真是"了不起"（amazing）。

有人歡呼，這充分證明特朗普的經濟政策收到顯著成效。也有人質疑，如此高的經濟增長率能否長期保持下去？

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）的首席經濟師謝博森（Ian Shepherdson）這樣概括："一言以蔽之：看似很棒，好景不長"（Looks great, won't last）。

驅動力從哪來？

圖片版權 AFP Image caption 美國商務部報告顯示，第二季度消費者支出增長4%

二季度美國經濟的驅動力主要來自消費者支出和出口的大幅增長。

美國商務部報告顯示，第二季度消費者支出增長4%，與上季度同比提高0.5%。這一數字是在許多人的預期之內，出乎意料的是同期淨出口激增，幅度超過9%。這是2013年第四季度以來增幅最大的一次。相當於給GDP當季增長貢獻了大約一個百分點。

但是經濟學家指出，出口激增的部分原因是，全面貿易戰山雨欲來的大局之下，在其他經濟體系的報復性關稅生效之前，美國商家大幅度增加出口，比如農產品大豆、食品、飲料等。

7月，美國和中國各向對方價值340億美元的商品增收關稅。過去幾個星期，為了反制美國對鋁、鋼製品徵稅，加拿大、墨西哥和歐盟也先後宣佈，向一些美國出口商品徵收報復性關稅。

增幅真"了不起"？

2012年到2017年間，美國經濟年度平均增長幅度為2.2%。

過去一段時間，新工作機會持續增加，失業率直逼最低紀錄，導致經濟增長步伐加快。

特朗普說，白宮不得已"做了許多事"才讓經濟重新起步。他特別提到了新的減稅、減控、增加政府支出、繼續貿易談判等措施，特朗普說，"我們實現了歷史性的經濟轉變。"

雖然周五的官方數字顯示美國經濟增長在加速，但是，這樣的增幅早在分析人士的預測之中，而且，和其它一些年份的第二季度相比，並沒有太多"出格"之處。過去幾年，每年頭幾個月的經濟漲勢相對都比較疲軟，隨後數月逐漸加強。

比如2014年第二季度，按年率計算美國經濟增長5.1%，第三季度4.9%。2017第二季度增長幅度為2.8%。

特朗普有功勞？

Image caption 特朗普形容，美國經濟增長如此加速真是"了不起"

這並沒有阻止特朗普早些時候發推特說，美國經濟數字是"天下最棒"（best on the Planet）。

BBC經濟事務記者Rob Young認為，事實並不全部如此。計算經濟增長初值的基礎數據很單薄。不過他說，儘管如此，數字確實不錯，特朗普應該有一定功勞。

這是自從2016年大選以來美國經濟增幅首次超過4%--競選中特朗普給自己定的目標。

記者認為，特朗普的大筆減稅措施是一劑強心針，看似有悖常理，各色貿易紛爭也有同樣作用。比如，就在7月初北京對美國產品徵收報復性關稅之前，美國對華大豆出口以如日中天的勢頭劇增。

未來前景如何？

特朗普說，他希望2018年美國GDP增幅達到或者超過3%。他說，"這（第二季度數字）不是一次性的，我剛好認為，下份報告我們將做到出奇的好。"

自從2005年以來，美國全年GDP增幅從來沒有高於3%。但是經濟學家說，今年真有可能達到。部分原因是政府開支增加，還有，價值高達1.5萬億美元的減稅措施讓商家、消費者有了更多可自行支配的資金。

匹茲堡PNC金融服務集團預測，2018年美國經濟增幅將達到3.1%，前提是：貿易緊張化解。

PNC首席經濟師弗萊徹（Gus Faucher）寫到，"如果美國及其（貿易）伙伴確實徵收大筆關稅、構築其它壁壘，美國經濟增幅可能會比這個底線預測疲軟很多。"

也有經濟學家預測，明年之後，美國經濟增長將再次減速，因為減稅、聯邦支出帶來的驅動力將逐步消失。

其它不定因素？

圖片版權 AFP Image caption 歐美"零關稅"和解 中美貿易戰升級?

過去幾個月，席捲全球的貿易紛爭，似乎每日都有新戲上演，但情節轉折之快，使人很難預測接下來發生的，會是讓人瞠目結舌的狠招，還是出乎意料的和解。

上周，特朗普在和歐盟委員會主席容克會談後表示，美國同意努力降低與歐盟的貿易壁壘，甚至向零關稅的方向努力。

不過本月早些時候，美國公布了進一步對中國加徵關稅的清單，擬對從中國進口的約2000億美元商品徵收10%的關稅，並表示可能會在8月30日公眾諮詢結束後生效。

分析認為，如果摩擦加劇，上半年推動美國經濟增長的對外貿易下半年可能會拖累經濟增長。

另外一點值得注意的是，美國商務部上周公布的數字還顯示，近年來一直疲軟的通貨膨脹率仍呈上升之勢，已經連續兩個季度達到、或者超過美聯儲的目標。

由此，美國央行可能會堅持推行逐步加息的計劃，以防止經濟增長過熱。