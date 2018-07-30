圖片版權 Reuters Image caption 這是亨特首次作為外相訪華。

英國外交大臣傑里米·亨特（Jeremy Hunt，侯俊偉）到北京正式訪問一天，出席第九次中英戰略對話之際，中方對英國評論香港事務提出不滿。

英國對前殖民地香港的表態不時引起中英關係緊張。亨特剛於7月中旬接替突然呈辭的約翰遜（Boris Johnson）出任外相，亨特就任後數天，倫敦外交部就香港有意取締香港民族黨一事表達關注。

中國外長王毅星期一（7月30日）與亨特出席聯合記者會時說，香港事務純屬中國內部事務，不容外國干涉，中國將遵守「一國兩制」承諾，維持香港高度自治。

亨特此行旨在與中方談論貿易議題。他稱是次會談「具建設性」，中方也表達了與英國就「脫歐」後雙邊自由貿易協定展開談判的意願。

亨特還證實與王毅談論了上海邁克爾·辛普森家謀殺案引發的跨國撫養權爭端。亨特稱王毅將了解情況。

亨特在會晤王毅時嘗試突出他與中國的淵源，可是他誤說：「我夫人是日本人。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @ProducerKathy Jeremy Hunt accidentally describes his wife as Japanese, not Chinese. In a meeting with Wang Yi, Chinese State Counsellor. pic.twitter.com/YaKrSzr2jA — Kathy Long (@ProducerKathy) 2018年7月30日

但他很快就糾正過來說：「我夫人是中國人……我們在中國有很強的家族聯繫。」

英國最近都就香港事務提出了哪些言論？

香港特區政府17日確認，考慮以「國家安全」為由，禁止主張「港獨」的香港民族黨運作。英國外交及聯邦事務部不久發表聲明說，英方強調言論及結社自由均是香港《基本法》與人權法所保障的權利。

英方聲明稱：「英方不支持香港獨立，但高度自治與人民的權利與自由均應受尊重。」

圖片版權 EPA Image caption 北京與港府均不滿英國評論香港民族黨問題。

王毅星期一的發言並未直接針對香港民族黨事件。他說：「香港事務就是中國的內政，我們確實不歡迎，也不會允許外國來干涉香港的內部事務。我認為任何國家都是一樣的，英國也不會允許別的國家干涉英國的內部事務。」

「第二點，中國當然支持和奉行『一國兩制』原則。」

亨特則說，香港是中國的一部分，但英國有份簽署《中英聯合聲明》，英方支持香港繼續在「一國兩制」下良好運轉。

在此之前，外交及聯邦事務部3月份向英國議會提交例行《香港問題半年報告》，當時仍未離任的外相約翰遜在序言中說：『一國兩制』整體上運作良好。然而在上一期半年報告書序言中，本人提及到香港面臨日益加大的壓力，在2017年下半年依然持續。就有關事件，英國一直向中國及香港有關當局提出關注。」

北京與香港特區政府均批評英方報告干涉香港內政，對香港事務「說三道四」，香港泛民主派政治人物則形容英方報告「低聲下氣」，不敢得罪中國，以免破壞經貿關係。

王毅此前也曾就香港議題當面向英國外相表達不滿，例如前外相哈蒙德2016年就銅鑼灣書店系列事件中的李波案表態後，王毅當面回應稱：「你提出的這個個案，我首先要告訴你的是，根據香港《基本法》和《中華人民共和國國籍法》，他首先是中國公民。」

亨特此行與中方談出了什麼結果？

亨特表示，啟動英中「脫歐」後自貿協定談判的建議是由王毅提出，「我們歡迎此建議，並將予以探討」。

亨特還說：「我們全面討論了彼此有強烈共識的話題，例如是自由貿易的重要性和在全球範圍促進繁榮，捍衛以國際秩序為基礎的規矩，也談論了人權等我們有分歧的領域。」

亨特此言似乎是圍繞美國總統特朗普與中國和歐盟爆發貿易戰而說。王毅在同一場合上明言，中美貿易不平衡責任不在中方，中方對話談判的大門敞開，誰搞單邊主義就會被孤立。

約翰遜因「脫歐」問題與首相特里莎·梅意見不合而辭職，接任的亨特臨行前表示，他希望能在特里莎·梅今年2月訪華時兩國簽訂總值90億英鎊經貿合同的成果上取得新進展。

圖片版權 Xinhua Image caption 特里莎·梅（右）因「脫歐」談判與「脫歐」後經貿問題與好幾位大臣不和。

路透社分析認為，能與中國談判貿易協定，對英國政府而言是個政治勝利，但英國必須待明年正式「脫歐」後，才可正式開展談判，且一般需時甚久。

英國外交部表示，除了自由貿易，亨特還將與中方討論制裁朝鮮措施、伊朗核問題、俄羅斯威脅、敘利亞戰爭，以及中英兩國可如何合作應對氣候變化等共同挑戰。

亨特在北京除了與中國外長王毅共同主持戰略對話外，還要會晤中國總理李克強和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。