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《紐約時報》出版人蘇茲伯格(A. G. Sulzberger)敦促特朗普不要繼續將記者稱為「人民公敵」，稱這可能會導致針對媒體的暴力行為。

蘇茲伯格與特朗普進行的是非正式關門會談，但特朗普在推特上公開討論了此事，蘇茲伯格隨後進行了公開回應。

在推文的一開始特朗普稱這是一場「非常好」的會議。但隨後，他又轉變態度，指責媒體的報道將人們的生命置於危險之中。特朗普在推特上寫，（與蘇茲伯格會面時）花了很多時間談論媒體發佈的大量假新聞以及假新聞如何變成一個固定用於，「人民公敵」，可悲！

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年7月29日

特朗普並未提及他自己是如何經常使用「假新聞」一詞。紐約時報隨後發表聲明，表示已經決定回應總統對這次談話的評論。

蘇茲伯格表示，他接受與特朗普的會談，目的是向總統表達對其「令人深感不安的反媒體言論」的擔憂。他告訴特朗普，「假新聞」這個短語是「不真實和有害的」，但他表示對特朗普將記者打上「人民公敵」標籤更為擔憂。

「我警告，這種煽動性語言將帶來更多對記者的威脅，並將導致暴力。」

蘇茲伯格表示，他告訴總統，這種情況在其他國家尤其如此，特朗普的言論以被一些政權利用，以打壓記者。

「我警告說，它（這些言論）正在危及生命，破壞我們國家的民主理想，並且正在侵蝕我們國家最偉大的輸出品：言論自由和新聞自由。」

這位《紐約時報》出版人稱，他並不是要求特朗普不再批評他的報紙，而是要求他「重新考慮他對新聞業的更廣泛攻擊」。

蘇茲伯格的聲明公布後，特朗普在推特上回應，媒體關於政府內部保密信息的報道，「真地使許多人的生命處於危險之中，不僅僅是記者」。

他說，媒體瘋狂地受到「特朗普精神錯亂綜合症"（Trump Derangement Syndrome）驅使。他還指責媒體"即使是非常積極的成就也寫出負面報道」。

圖片版權 AFP Image caption 紐約時報稱其並非要求特朗普停止對自己的批評

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析

特朗普第一次稱媒體為「人民的敵人」，引起了憤怒。亞利桑那州共和黨參議員傑夫·弗萊克稱這是白宮從未有過地攻擊自由媒體的一個縮影。

特朗普第二次、第三次和第四次說這句話時，幾乎沒什麼反響。這就是這位總統的獨特才能——採取、發表看似離譜的行動或意見，然後將其變成一種新常態。

然而，即使這些說法不再成為頭條新聞，記者仍然會注意到。就在幾周前馬里蘭州的一個新聞編輯室被掃射時，這個職業的危險性，與其所處的「安全的」西方民主國家，形成鮮明對比。

蘇茲伯格試圖在九天前與特朗普的秘密會面時將這一問題講清楚。

但是，對方可能壓根沒接受到這一信息。特朗普在周日早上的推文中表示因為媒體自身的錯誤，才將他們稱為「美國人民的敵人」。

對於特朗普來說，這種語言如果是一個問題，那也是媒體必須解決的問題，而不是找他。

什麼時候特朗普稱記者是「人民公敵」？

2017年2月，他在推文中稱，紐約時報以及NBC、ABC、CNN和CBS都是"美國人民的敵人"。據報道，他在隨後的一次會議上再次使用了這句話。

今年6月，他在推特上談及美國移民政策使移民家庭骨肉分離的問題時，再次使用"人民公敵"的說法。

本月早些時候，他以同樣的方式回應了媒體對其與俄羅斯領導人普京會晤的批評。