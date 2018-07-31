恐怖女孩「Momo」引全球挑戰熱 警方發參與警告

圖片版權 Twitter Image caption 「Momo」邀請公眾與陌生號碼互動，有的號碼來自日本，有的號碼來自墨西哥等國。

她的名字叫「Momo」。她長相十分恐怖，蒼白的皮膚，詭異的微笑，以及泛紅突出的眼球。

如今，通過通訊軟件WhatsApp，她的臉已經被全世界熟知。

什麼是Momo？

她可能會突然從你屏幕上跳出來，挑釁你參與一項挑戰活動。

你可能不應該接受這個挑戰。拉丁美洲各國當局已經建議公眾，不要傳播相關信息，稱這項網絡遊戲可能會失控。

「一切始於一個Facebook專頁。有一群人髮起了一項挑戰，要求別人打電話給一個陌生號碼，而在活動頁面上有警告文字，」墨西哥調查網絡犯罪的警察部門UIDI表示。

「許多用戶反饋，向'Momo'發佈信息後，她會發回描繪暴力的圖片。還有一些人表示收到了威脅信息，甚至還有人個人信息被洩露」，墨西哥警方稱。

圖片版權 Twitter / @UIDIFGETabasco Image caption 墨西哥警方通過推特提醒公眾，不要參與其中

從美國到法國，從阿根廷到尼泊爾，「Momo」挑戰正在全球擴散。

在西班牙，警方也認為需要介入這起網絡活動，建議公眾「無視這個荒謬的挑戰」，稱這項活動可能會在社交媒體上帶起一陣趨勢。

與墨西哥警方一樣，西班牙警方同樣在推特上警示大家對這項活動多加注意，建議公眾不要參與其中。

通過推特詞條#PasaDeChorradas（意為「無視胡言亂語」），西班牙警方警告用戶：「不要將『Momo』加入通訊錄！忘掉這個WhatsApp上愚蠢的新潮流」。

儘管警方一再警告，公眾還是十分疑惑——到底什麼是「Momo」，它是從哪裏開始的？

「Momo」身家大起底

網上關於「Momo」的提問比比皆是。

網絡平台Reddit一則帖文顯示，對這個話題關注最多的一個問題是：「誰是WhasApp女孩『Momo』，它到底是什麼？我看到了一個關於它的視頻，看上去十分詭異。我以為這是個精心策劃的惡作劇，但也不確定。」

而其最受歡迎的回答如下：「有講西班牙語的人（從Instagram上）找到了一張經過裁剪的圖，並用它註冊了一個WhatsApp賬號。一些人添加了它的聯絡方式——如果你被她聯絡了，她會發一些圖和恐怖的信息給你，還有人說她會有辦法得到你的個人信息。」

圖片版權 Twitter Image caption 「Momo」邀請公眾與陌生號碼互動，有的號碼來自日本，有的號碼來自墨西哥等國。

Youtube網紅ReignBot擁有50萬粉絲，7月11日，他發佈了一個關於「Momo」現象的視頻。這個視頻目前已被觀看190萬次，但他也不知道到底是誰發起這項挑戰。

我們目前知道的是，這項WhatsApp挑戰與幾個號碼有關，其中三個來自日本，電話代碼為（+81），兩個來自哥倫比亞，代碼為（+52），還有一個來自墨西哥，代碼為（+57）。

頭像圖片來自東京某展覽

儘管很難確定這個挑戰到底源自何處，但最初代表「Momo」的圖片來自日本。

「Momo」詭異的臉出自一座鳥女雕像，該作品2016年在日本東京銀座香草畫廊（Vanilla Gallery）一次另類展覽上展出。香草畫廊一向以收藏古怪甚至怪誕的收藏品聞名，兩年前那裏舉辦過一次關於幽靈和妖怪的展覽，「Momo」是當時的熱門展品。許多人跟原版「Momo」拍照後發到網上，其中一些被上傳到Instagram。

墨西哥打擊網絡犯罪警察部門認為，有人從社交媒體上「借走」了展覽上的一張圖片，裁剪並放大後，變成了完全不一樣的圖像。

「Momo」有何危害？

那麼參與「Momo」會有哪些風險？

墨西哥UIDI警察表示，打給陌生號碼從來都不是值得推薦的做法，但對於「Momo」，還有另外五個值得你忽略它的理由：

你的個人數據、信息可能被盜

它煽動暴力甚至自殺

用戶可能被騷擾

用戶可能被勒索

用戶可能會有焦慮、抑鬱、失眠等生理及心理創傷

新「藍鯨」

「Momo」已經被與"藍鯨"現象進行類比。2017年，由於鼓勵兒童及青少年自殺，「藍鯨」現象一度引起全球警惕。

「藍鯨」起源於俄羅斯，但借助社交媒體，迅速擴散至全世界。

圖片版權 RFE/RL Image caption 網絡遊戲「藍鯨」源自俄羅斯，但通過社交媒體迅速在其它國家擴散。

雖然「Momo」的擴散主要借助WhatsApp，但通過兒童網絡遊戲「我的世界」（Minecraft，又譯「當個創世神」），這一挑戰得到迅速傳播。

有網絡犯罪專家建議用戶，不要按照信息鏈的要求行動，永遠不要與陌生號碼有任何互動。專家表示，不管在線上還是線下，向陌生人透露個人信息在大多數情況下不會是個好主意。