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2014年3月8日，馬來西亞航空MH370航班在從吉隆坡飛往北京途中突然從雷達中消失，留下眾多謎團。四年零四個月後，事故調查組發佈安全調查報告，但謎團仍未解開。

調查組周一（7月30日）發表的這份報告正文共有495頁。報告指出，事發航班可能被人故意操縱脫離航線，不過調查組無法確定具體對象。

而飛機失聯的真正原因仍沒有定論。MH370安全調查組負責人郭師傳（Kok Soo Chon）在發佈會上告訴記者，「我們不能排除其中有第三方的非法干預」，但沒有證據顯示有飛行員之外的人開過這架飛機。他同時表示，「只有找到殘骸才能有確定答案。」

報告中還指出飛機飛行過程中出現的一系列錯誤，包括空中交通管制方沒有啟動各種可用的緊急措施，造成搜救行動拖延。

圖片版權 Getty Images Image caption 郭師傳領導的調查組形成了一份長達495頁的調查報告。

今年5月30日，馬來西亞總理馬哈蒂爾表示，如果有新線索出現，MH370的搜索工作可能會重啟。

5月29日，在長達三個月的尋找沒有明顯成果後，馬來西亞當局叫停了美國深海勘探公司海洋無限（Ocean Infinity）對MH370的搜索工作。而在2017年1月，中國、馬來西亞、澳大利亞三國的聯合水下搜索也已中止。

此份報告最先向MH370乘客家屬公布，調查組還將於8月3日在北京舉行另一場情況說明會，向中國乘客家屬進行說明。郭師傳表示，這不是MH370的最終報告，而中國新華社報道稱，如果沒有新證據出現，調查組可能在不久後解散。

新報告：對飛行員背景及心理健康表示滿意

圖片版權 Getty Images Image caption 一位機上乘客母親抵達報告說明會現場後落下眼淚。

「晚安，馬航370」，這是這架波音777飛機發出的最後通信，來自機長扎哈里·艾哈邁德·沙阿（Zaharie Ahmad Shah）。當時飛機正離開馬來西亞領空，不久便偏離航線。

澳大利亞運輸安全局（ATSB）2017年發表的最終報告表示，失聯6周前，沙阿曾在家中用電腦軟件虛擬航班飛行，飛行航線與MH370後來的飛行路線「極為相似」。

馬來西亞警方此前得出結論表示，沙阿的飛行模擬器上沒有異常活動。

郭師傳表示，調查人員對飛行員及副駕駛的歷史進行調查後認為，調查組對他們的背景、訓練以及心理健康狀況表示滿意。

「我們不認為這起事件可能由飛行員們引起，」郭師傳稱，但同時強調，調查組沒有排除飛機在空中掉頭是人為操作的結果，也沒有排除飛機系統被手動關閉的可能性。

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郭師傳還表示，機上乘客來自15個國家，這些乘客的身份背景都經過各自國家調查，沒有任何問題。

MH370機上共載有239名乘客及機組成員，其中有154名中國人。2015年1月29日，馬來西亞民航局宣佈，MH370航班失事，機上239人推測遇難。

過去四年中，圍繞MH370的猜測與傳言不曾間斷，使得這個全世界最大的航空未解之謎之一不斷發酵。

郭師傳對此表示，調查組就社交媒體上傳播的每一種說法和謠言都進行了調查。報告指出，沒有發現飛機躲避雷達探測，沒有跡象顯示飛機被遙控接管，機上行李也沒有發現異常。

「沒有任何新的內容」

圖片版權 Getty Images Image caption 多數乘客家屬認為報告沒有新發現。

報告發佈後，機長沙阿的姐姐薩基娜（Sakinab Shah）對報告中關於沙阿的部分表示歡迎。薩基娜稱，報告對沙阿的性格、工作本質、工作經歷、家庭狀況沒有任何負面評價，對此她感到「非常釋懷，十分開心」，但也指出，「這並不是故事的結局，我們希望找到飛機或殘骸」。

多數乘客家屬認為，這份報告沒有新發現。

「太讓人失望了，」空乘人員家屬奧斯曼（Intan Maizura Othman）說。「我很難過，這份報告裏沒有任何新的內容。」

北京市民姜輝的母親也是MH370乘客中的一員。姜輝對BBC中文表示，過去幾年，調查組每次發佈中期報告都是兩頁紙，而這次更像「是一個遲到了三年的中期聲明」，是對家屬「被剝奪的知情權的一種彌補」，沒有「突破性」內容。

姐姐在機上的宋先生也表示，對於這份報告「本身沒有期待」。「報告本身是在美國海洋無限沒有搜索結果的情況下發表的，所有家屬都沒有抱什麼期待，」宋先生說。他還表示，需要對同機型飛機是否存在缺陷進行調查，同時也需要更有能力的調查團隊。