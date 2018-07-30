哈里夫婦新婚燕爾 梅根生父再掀波瀾

圖片版權 PA Image caption 梅根生父托馬斯·馬克爾最新的一番言論，再次把哈里梅根伉儷推入媒體焦點。

英國王子哈里和美國女演員梅根·馬克爾的「世紀大婚」過去二個多月後，薩塞克斯公爵伉儷的一舉一動依然牽動媒體和公眾的關注。

梅根生父托馬斯·馬克爾最新的一番言論，再次把哈里梅根伉儷推入媒體焦點，梅根與父親已經緊張的關係更是雪上加霜。

在接受英國《星期日郵報》的專訪中，馬克爾聲稱梅根加入英國王室後變得「趾高氣揚」，不理睬他，女兒已經與他斷絶了一切聯繫。他指責英國王室將女兒從自己身邊"奪走"，將他「拒之門外」。

「戴安娜會憤怒」

圖片版權 Reuters Image caption 哈里王子與梅根的婚禮上，送梅根出嫁的是哈里的父親，英國王儲查爾斯。

馬克爾稱，他對女兒梅根和他的親家，英國王室，已經「忍無可忍」。

他說：「如果我死了的話可能會讓梅根覺得更容易些」。

今年74歲的馬克爾說，他現在最大的擔心是不能夠享受含飴弄孫的樂趣。他說：「梅根和哈里或許明年什麼時候會有孩子，我就會成外公。如果他們不理我，我就看不到我的孫兒女。就因為我說了幾句批評王室的話，就剝奪孫兒女見外公的權利？這是悲劇」。

雖然馬克爾在採訪中表示他仍希望與女兒和解，與哈里王子和英國王室改善關係，但他提及戴安娜王妃的一番話可能會更激怒哈里王子。

馬克爾抱怨說，如果哈里王子的母親戴安娜在世，英國王室對他的「不友善」會讓戴安娜「不悅」。

圖片版權 PA Image caption 梅根來自一個大家庭，但婚禮上的"娘家人"只有梅根的生母多裏婭‧拉格蘭。

不和諧的大家庭

英國婚禮的傳統，女兒出嫁，都是由父親攜手走入教堂，親手將女兒託付給女婿。

哈里王子與梅根的婚禮上，送梅根出嫁的卻是哈里的父親，英國王儲查爾斯。

梅根成年後與父親馬克爾關係緊張，少有來往。女兒婚禮前，馬克爾不斷接受媒體採訪，口無遮攔，透露哈里王子與他的私人談話的內容，引起王室的不快。

婚禮前夕，馬克爾稱因需要動心臟手術不能出席女兒的婚禮，但普遍認為這是他未獲邀請的遮羞託辭。

梅根來自一個大家庭，但婚禮上的「娘家人」只有梅根的生母多裏婭‧拉格蘭（Doria Ragland ）。

拉格蘭是馬克爾的第二任妻子，在梅根6歲的時候離婚。馬克爾的第一次婚姻育有一男一女。

婚禮前，梅根的同父異母姐姐薩曼莎‧馬克爾（Samantha Markle）痛批其婚禮不邀請家人，隨後，梅根的同父異母哥哥小托馬斯⋅馬克爾（Thomas Markle Jr）更是公開了一封親筆信，直接喊話哈里王子，奉勸他現在取消婚禮還為時不晚。

圖片版權 Daily Mail /SOLO Image caption 馬克爾稱，梅根能有今天，嫁一個白馬王子，成為公主，都是他給與她的。

「她的一切是我給」

梅根的父親目前居住在墨西哥，他曾是好萊塢的一名燈光師，曾參與製作80年代美國電視劇《憔悴潘郎》（Married with Children）和《綜合醫院》（General Hospital）。這部劇集曾取得兩個艾美獎。馬克爾在兩年前申請破產。

馬克爾在最新的受訪中稱，梅根能有今天，都是「我給她的」。

馬克爾說，梅根小的時候，他有好工作，掙大錢，能把梅根送入私校，接受最好的教育。

馬克爾稱，梅根能有今天，嫁一個白馬王子，成為公主，都是他給與她的。馬克爾抱怨說，他得到的卻是女兒的冷漠，「連話都不跟我說了」。

哈里王子辦公室肯辛頓宮保持尷尬的沉默。馬克爾最新的指責恐怕只會讓父女關係雪上加霜。