誤稱華裔妻子為日本人 英外相擺烏龍背後的四個細節

你的器材不支持播放多媒體材料 亨特對王毅說，「我夫人是日本人。」他隨後糾正說這是個嚴重錯誤。

英國新任外交大臣傑里米•亨特（Jeremy Hunt，侯俊偉）到訪中國，但他因為一個尷尬的口誤搶佔了眾多媒體頭條。

亨特嘗試通過提及其華裔夫人給中方留下好印象，但卻誤稱她是「日本人」。

他迅速糾正口誤，會上人員不禁失笑。

口誤事件隨著現場視頻的傳播登上各媒體頭條，亨特也稱這是一個「可怕的錯誤」。

亨特妻子露西亞‧郭（Lucia Guo）生於中國西安。她與亨特結識於2018年，當時她在華威大學工作。亨特夫婦育有三個孩子。

他到底說了什麼？

亨特當時與中國外交部長王毅會談。他用英語說道：「我的夫人是日本人。」隨後立即糾正：「我的夫人是中國人。抱歉，我犯了一個嚴重錯誤。」

他解釋說，他和王毅「曾在國宴上用日語交流」。他還補充：「我夫人是中國人，我的孩子們是半個中國人，所以我們有中國祖父母，他們住在西安，我們在中國有很強的家族聯繫。」

那麼為什麼這是一個嚴重錯誤？

1. 中國和日本的歷史情結

將中國與任何其它國家混淆都不利於與中國政府建立友好關係。

但是將中國與日本混淆是最壞的選擇。

圖片版權 AFP Image caption 2012年發生在中國的反日遊行

因為中日兩國關係長期持續緊張，歷史上有中日戰爭，今有中國東海領土爭端。

在中國老一輩裏，許多人都因日軍曾經的侵華暴行抵制日貨或拒絶去日本旅行。

2012年中日島嶼爭端加劇，中國各地爆發反日遊行。

2. 亨特談論的是自己妻子！

幾乎人人都會發生口誤或混淆他人種族的失誤。

亨特會說日語也曾在日本工作，他與王毅在國宴上用日語交流，這也許可以解釋為什麼他在會談上想到日本。

但這很難解釋為什麼他在與中國政府官員會談時「日本人」這個詞會脫口而出，尤其他還在談論自己的太太。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @Jeremy_Hunt Rule #1 as a new Foreign Sec: when reflecting in English with the Chinese on a conversation you had with them in Japanese about your Chinese wife, don’t get any of those mixed up! Apologies to the long-suffering Mrs H...! — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 2018年7月30日

3. 東亞人「都長一個樣」？

圖片版權 iStock Image caption 通過長相來猜測別人的民族屬性非常危險。

人們常鬧東亞人「都長一個樣」的笑話，許多東亞人也抱怨人們對他們的種族作錯誤猜測。

例如我就曾遇到別人用日語「Konnichiwa」向我問好，儘管我是華裔。而我的英籍日本裔朋友也曾被陌生人用「你好」問好。

許多我認識的東亞人都認同這不是最糟糕的錯誤，但依舊讓人厭煩。

亨特的口誤儘管是無心之失，但很不幸在這種情況下是一個嚴重錯誤。

更糟的是，這並不能像亨特的初衷那樣給中方留下任何深刻印象。

4. 這樣做有效嗎？

圖片版權 AFP

隨著中國國際地位提升和大量中國消費者消費能力的提高，許多政客和商人都嘗試拉近與中國的關係。

但這說起來容易做起來難。

臉書（Facebook）創始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）都曾為了贏得中國觀眾歡心而說中文，但評論褒貶不一。

擁有和中國的家族聯繫並不意味著能在中國暢通無阻。

例如駱家輝（Gary Locke）在2011至2013年間任美國駐華大使，各大媒體頭條爭相報道他是有史以來第一位美籍華人擔任駐華大使職務。

但他仍然要面對中國媒體的批評，尤其當中美關係緊張，例如陳光誠進入美國駐北京大使館尋求庇護的時候。

中國官方報紙《環球時報》提醒民眾，儘管駱家輝擁有華人血統，他仍是一名服務於美國利益的正常美國政客。