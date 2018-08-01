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馬航失蹤班機MH370最新調查報告公布後，馬來西亞民航局局長引咎辭職。報告顯示和失事客機相關的空中交通管制存在失誤。

民航局長阿茲哈魯丁•拉赫曼（Azharuddin Abdul Rahman）說，周一公布的官方報告強調了空中交通管制員在實施緊急程序時的失誤。

報告指出，客機失蹤約20分鐘後，空中交通管制方才發出警報。

那架載著239人的客機在2014年神秘失蹤。

目前調查結果顯示，計劃從吉隆坡飛往北京的這架客機墜入了南印度洋。

今年五月官方搜尋工作中止，但馬來西亞新政府表示若有可靠的新線索出現，會重啟搜尋工作。

拉赫曼周二在聲明中稱，他對事故「感到遺憾，經過深思熟慮後」決定辭職。

圖片版權 EPA Image caption 拉赫曼稱，對事件"感到遺憾，經過深思熟慮後"決定辭職。

報告說了什麼？

這份人們期待已久的MH370失蹤報告並沒有對四年前的客機失蹤原因提供新信息。

報告指出，儘管有證據顯示其中有第三方的非法干預，意味著飛機或曾被飛行員以外的人操縱偏離航道，但是無法確定具體對象。

除了指出空中交通管制員未能及時啟動標凖應急流程的過失外，報告還指出：

飛機墜落不可能是機上任何一名飛行員故意造成的

沒有證據顯示飛行員有可疑行為或身份背景的問題

沒有跡象顯示飛機曾被遙控接管

儘管不能排除機械故障原因，證據顯示飛機飛行性能良好

飛機殘骸顯示客機經歷肢解，但無法確定是飛行途中發生或受撞擊影響

飛行計劃裏未見違規行為

澳大利亞搜尋人員此前明確表示飛機墜落不是飛行員故意造成的。

失蹤乘客家屬對周一發佈的最終報告表示失望，報告並沒有對他們親人的失蹤給出確鑿結論。

關於MH370失蹤，到目前為止我們知道什麼？

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2014年3月8日，MH370航班起飛後不久與地面失去聯絡，沒有發出任何求救信號。

隨後開展的搜救行動是航空史上最大規模的水上及水下搜尋。

搜救最終集中在南印度洋海域，距離澳大利亞珀斯2000公里的一塊12萬平方千米的海牀上。

儘管水下搜救沒有任何結果，小塊的飛機殘骸被衝刷上印度洋小島和非洲海岸。

儘管馬來西亞和澳大利亞政府至今未能找到飛機，但兩國都表示搜救行動可以恢復。

今年初，一家美國私人公司發起新一輪搜尋，但至今未發現任何新線索。